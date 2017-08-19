 СБУ нашла в киевском Гидропарке 10 тротиловых шашек и боеприпасы. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители изъяли из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного места отдыха, десять тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
"Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах, обнаруженное оружие или взрывные устройства, а также о фактах прибытия и пребывания в регион подозрительных людей. Просим обращать внимание на тех лиц, поведение которых вызывает настороженность. Они могут проявлять непонятный повышенный интерес к местам массового пребывания людей, предприятиям, военным объектам, транспортной инфраструктуре, зданиям органов власти и управления", - говорится в сообщении.
1885 28
Боеприпасы российского производства обнаружены на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж(46)
В ходе ссоры на Харьковщине мужчина бросил гранату в салон автомобиля оппонента, - Нацполиция(28)
8 гранат, 41 патрон и дымовая шашка изъяты из автомобиля в Донецкой области. ФОТОрепортаж(7)
Полиция изъяла у жителя Сумщины гранатомет и 3 тыс. патронов. ФОТО(6)
СБУ розкрила спецоперацію спецслужб РФ з поширення фейкових новин(0)
Крымчанин пытался вывезти на оккупированный полуостров патроны к пистолету, - Госпогранслужба. ФОТО(17)
При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии погибли две туристки из РФ(75)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сбу, временами, раскрытием этих тайников и бомб в чистом поле, ничем не отличается от фсб, которые там фейковые укр. дрг в крыму и лугандоне ловит...
Ответить
Ответить
Если бы не Гэлэтэй,который прозорливо нашел и обезвредил баноЧку,то усе хана!
И теже которые гранатометы под мост положили когда на Сеню кролика покушались,и те которые Лешу Костусева украли и потом Каноненку в ртути выкупали!
И теже идиоты которые чуть Антонину Херащенку не подорвали!
Ответить
Вот бы кто то с допуском взял весь период войны, и сделал ревизию этим найденым закладкам. По факту уже порядочный склад должен набраться.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Звери!
Нашли и обезвредили!
В Гидропарке в пешеходной зоне,это самое крутое место в Гидропарке,что бы что то спрятать.
И еще в фонтане на хрэщантике,тоже врахи могут тайник оборудовать.
Почему?
А шоб нихто не догодалсо!
Ответить
Пацаны заготовились, на всякий случай , а эти фокс-терьеры это всё попалили!
Шо, кацапы в Киев будут тащить стоко палевной клади? Не верю ни грамма. Вся эта хрень покупается на месте.
Наших пацанов этот схрон!
Ответить
А то что трюк постановочный,так это уже и малым детям ясно!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мало того тротил при "термической пластификации" никогда не расслаивается на непонятные прослойки...
СБУ.... это шняга голимая...
Ответить
Ответить
А тротил содержат практически все боеприпасы... тем более инженерные ...
В ТМ-62 в среднем 7-мь Кг тротила...
засовываем тм-ку в водную баню... через 30ть минут выливает тротил по всем "формам"...
Ответить
Ответить
Ответить
Но если это не фейк, то тогда печаль...
Ответить
Ох, и печально всё это...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить