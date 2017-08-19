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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1246) СБУ (14758)

 СБУ нашла в киевском Гидропарке 10 тротиловых шашек и боеприпасы. ФОТО+ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в киевском Гидропарке тайник с большим количеством боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители изъяли из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного места отдыха, десять тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боеприпасы российского производства обнаружены на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах, обнаруженное оружие или взрывные устройства, а также о фактах прибытия и пребывания в регион подозрительных людей. Просим обращать внимание на тех лиц, поведение которых вызывает настороженность. Они могут проявлять непонятный повышенный интерес к местам массового пребывания людей, предприятиям, военным объектам, транспортной инфраструктуре, зданиям органов власти и управления", - говорится в сообщении.

СБУ нашла в киевском Гидропарке 10 тротиловых шашек и боеприпасы 01СБУ нашла в киевском Гидропарке 10 тротиловых шашек и боеприпасы 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 гранат, 41 патрон и дымовая шашка изъяты из автомобиля в Донецкой области. ФОТОрепортаж

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вштромили детонатора, жбурнули в Дніпро, воно йобнуло так, що аж риба повспливла - на цьому експертизу й було завершено.
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Як я ненавиджу бракон"єрів, особливо електроудочників - яб їх тією електроудкою по їх яйцям бив би...
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какой идиот будет оборудовать в пешеходной зоне популярного места тайник?
сбу, временами, раскрытием этих тайников и бомб в чистом поле, ничем не отличается от фсб, которые там фейковые укр. дрг в крыму и лугандоне ловит...
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ну чисто теоретически, если на сегодня-завтра уже была запланирована передача - это возможно. типа "лучшее место спрятать - у всех на виду" и т.п.
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Тот же идиоты,который баночку из под краски с тротилом и гвоздями к забору АП привязал,когда Пинхуса короновали.
Если бы не Гэлэтэй,который прозорливо нашел и обезвредил баноЧку,то усе хана!
И теже которые гранатометы под мост положили когда на Сеню кролика покушались,и те которые Лешу Костусева украли и потом Каноненку в ртути выкупали!
И теже идиоты которые чуть Антонину Херащенку не подорвали!
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Так как уже давно СБУ почти каждую неделю находит такие "схроны". Но что то я не помню, что бы нашли закладчиков. За 3 года - ни одного. Увы, приходят грустные мысли. Как бы они из своих складов "материалы" просто не переносили с места на место.
Вот бы кто то с допуском взял весь период войны, и сделал ревизию этим найденым закладкам. По факту уже порядочный склад должен набраться.
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А где оборудовать? На верхушке электороопоры?
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Орки ще півтора роки назад в своїх телешоу закликали до терору на території України. В своїх студіях про це говорили і козлорилі і гості з лугандону. А студія аплодувала...
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Малаца!
Звери!
Нашли и обезвредили!
В Гидропарке в пешеходной зоне,это самое крутое место в Гидропарке,что бы что то спрятать.
И еще в фонтане на хрэщантике,тоже врахи могут тайник оборудовать.
Почему?
А шоб нихто не догодалсо!
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Може они раскопали схрон наших патриотов?
Пацаны заготовились, на всякий случай , а эти фокс-терьеры это всё попалили!
Шо, кацапы в Киев будут тащить стоко палевной клади? Не верю ни грамма. Вся эта хрень покупается на месте.
Наших пацанов этот схрон!
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Если патриоты заховали эту хрень на прогулочной дорожке Гидропарка,то они не патриоты,они идиоты!
А то что трюк постановочный,так это уже и малым детям ясно!
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нашли мыло и патроны в гидропарке. чтоб далеко не ездить. заодно искупались, позагорали в конце недели. в конце месяца - премия.
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Знову некомпетентність СБУ. Якщо були профі то затримали би того хто заклав це у хованку, коли той прийшов би це забирати. Як це робять інші спец служби-професійні. Бо не достатньо знищити схованку!!! БІЛЬШ ВАЖЛИВО А ТОЧНІЙШЕ В КРАЙ НЕОБХІДНО ЗААРЕШТУВАТИ ТОГО ХТО ЦЕ НАМАГАВСЯ ПРИХОВАТИ!!! БО ЯКЩО ВІН НЕ ЗАРЕШТОВАНИЙ ТО ВІН НЕ ЗУПИНИЦЯ!!! НЕПРОФЕСІЙНІСТЬ СБУ В ОЧЕВИДЬ! ГНАТЬ У ШІЮ ТАКИХ "ПРОФЕСІОНАЛІВ"!
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Из каких бы то ни было боеприпасов я не "выплавлял" тротил(на водной бане) но такой хрени цвета хозмыла времен 40-х годов я не видел...
Мало того тротил при "термической пластификации" никогда не расслаивается на непонятные прослойки...
СБУ.... это шняга голимая...
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да это мыло и есть, в тротиловых шашках отверстие для детонатора, и водная баня им нахрен не нужна, можно греть спокойно, если взрывателя нет, в крайнем случае загорится, главное на пикриновую кислоту не попасть
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Тротиловая шашка... без всяких там отверстий и другой хрени это просто кусок "мыла" не путать с динамитовой...
А тротил содержат практически все боеприпасы... тем более инженерные ...
В ТМ-62 в среднем 7-мь Кг тротила...
засовываем тм-ку в водную баню... через 30ть минут выливает тротил по всем "формам"...
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Гидропарк еще тот гадюшник. Ну хуже Цензора.
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Паспорт с пропиской лежал и признательная записка о том "как я стал террористом"? :D

Но если это не фейк, то тогда печаль...
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Да, громадяны! Не верим мы нашей службе, нашей же безопасности! Или не нашей?
Ох, и печально всё это...
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Ну "чьих" ты будешь, то это я по твоему VNP вижу...
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Чисто кацяпське запитання чомусь звучить з Америки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ нашла в киевском Гидропарке 10 тротиловых шашек и боеприпасы. ФОТО+ВИДЕО
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