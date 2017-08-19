 В Луцке налоговики ликвидировали незаконную заправку. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, в ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК, было установлено, что на территории одной из автобусных стоянок работает АЗС, на которой продается дизельное топливо неизвестного происхождения без каких-либо разрешительных документов.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 20 тонн дизельного топлива и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 600 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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заносишь ублюдочным взяточникам налоговикам бабло - заправка законная
не заносишь - незаконная
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Только накрытые красивой ширмой
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Показуха всё это,не более.
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