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 В Луцке налоговики ликвидировали незаконную заправку. ФОТОрепортаж

В Луцке сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией пресекли работу незаконной автозаправочной станции.

Как передает Цензор.НЕТ, в ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК, было установлено, что на территории одной из автобусных стоянок работает АЗС, на которой продается дизельное топливо неизвестного происхождения без каких-либо разрешительных документов.

В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 20 тонн дизельного топлива и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 600 тысяч гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищение мужчины в Киеве: полиция не нашла доказательств стрельбы

В Луцке налоговики ликвидировали незаконную заправку 01

В Луцке налоговики ликвидировали незаконную заправку 02

В Луцке налоговики ликвидировали незаконную заправку 03

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Ну от стояла вона років двадцять,і тут раптом виріщили ну тіпа ліквідувати її (недільки на дві-три).В залежності,скільки бабала відслинявлять...
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заносишь ублюдочным взяточникам налоговикам бабло - заправка законная
не заносишь - незаконная
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Сейчас 2017-й, а реально - 90-е.
Только накрытые красивой ширмой
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Хоть кто то конкурировал с монополістами.
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какой-нибудь будочник теперь там рулить будет, только и всего
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На Автозаводской,в Киеве,тоже такую ликвидировали.Не прошло и пол года-на том же месте стоит опять...той же конторы.
Показуха всё это,не более.
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Не знаю как у кого, а по киевской области топливо на такие заправки привозит цистерна с надписью "Надежда".
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Система ценностей "Мир хижинам - война дворцам", у нас приобрела диаметрально противоположное значение..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Луцке налоговики ликвидировали незаконную заправку. ФОТОрепортаж
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