 В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.
Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.
Общий оборот конвертационного центра составил более 360 миллионов гривен.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 тысяч гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 миллионов гривен.
Кроме того, заблокировано 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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Ведь ее же очень легко прекратить одним нормативным актом. Почему этого до сих пор не сделано?
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Йулину лавочку прикрыли или Викула мастерскую? Чем теперь будет с титушками расплачиваться - ума не приложу...
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