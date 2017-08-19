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 В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

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Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.

Общий оборот конвертационного центра составил более 360 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 тысяч гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 миллионов гривен.

Кроме того, заблокировано 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен 01

В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен 02

В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен 03



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Кто-то может мне объяснить по эту обналичку?
Ведь ее же очень легко прекратить одним нормативным актом. Почему этого до сих пор не сделано?
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В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен.

Йулину лавочку прикрыли или Викула мастерскую? Чем теперь будет с титушками расплачиваться - ума не приложу...
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Каждый День проходят такие сообщения Следствия ,- А Причина остается ,- Это что, Показать Действие , когда Противодействие Увеличивается.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен. ФОТОрепортаж
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