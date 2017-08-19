 Гражданин Украины пытался провезти через границу марки с символикой "ДНР" на собрание филателистов в Москву, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы."В пятницу, 18 августа, в международном автомобильном пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничный наряд Черниговского отряда совместно с работниками фискальной службы во время проведения осмотра вещей 57-летнего гражданина Украины, следовавшего рейсовым автобусом Мариуполь - Минск, обнаружили 500 штук почтовых марок, 40 из которых были с изображениями символики и боевиков так называемой "ДНР", - говорится в сообщении."По словам мужчины, он вез почтовые марки антиукраинской направленности для их реализации на собрании филателистов в Москве", - уточнили в Госпогранслужбе.

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Сотрудники СБУ марки изъяли, гражданина Украины не задерживали. Рейсовый автобус оформлен для прохождения через государственную границу в установленном порядке.