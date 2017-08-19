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 Гражданин Украины пытался провезти через границу марки с символикой "ДНР" на собрание филателистов в Москву, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

"Марки" с изображениями символики и боевиков террористической организации "ДНР" изъяли сотрудники СБУ у пассажира рейсового автобуса "Мариуполь-Минск" в пятницу, 19 августа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

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"В пятницу, 18 августа, в международном автомобильном пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничный наряд Черниговского отряда совместно с работниками фискальной службы во время проведения осмотра вещей 57-летнего гражданина Украины, следовавшего рейсовым автобусом Мариуполь - Минск, обнаружили 500 штук почтовых марок, 40 из которых были с изображениями символики и боевиков так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

"По словам мужчины, он вез почтовые марки антиукраинской направленности для их реализации на собрании филателистов в Москве", - уточнили в Госпогранслужбе.

Гражданин Украины пытался провезти через границу марки с символикой ДНР на собрание филателистов в Москву, - Госпогранслужба 01

Гражданин Украины пытался провезти через границу марки с символикой ДНР на собрание филателистов в Москву, - Госпогранслужба 02

Гражданин Украины пытался провезти через границу марки с символикой ДНР на собрание филателистов в Москву, - Госпогранслужба 03


Смотрите на "Цензор.НЕТ: У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ марки изъяли, гражданина Украины не задерживали. Рейсовый автобус оформлен для прохождения через государственную границу в установленном порядке.
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А зачем это везти в мацкву? Эти "марки" там же и печатают.
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Для чего прикрыли "Одноклассники",непонятно,ведь любой патриот и там писал все что думает о режиме Путлера,но я о другом:там на "Одноклассниках" целая картотека "контры" сидящей в тылу Украины и гадящие денно и ношно,даже среди своих знакомых увидел множество "мягкой и не очень ваты" и даже откровенно антиукраинские гасла,вот тут СБУ поле деятельности!
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прикрыли по двум причинам : раскрутить свою соцсеть(которая корявая и недоколыханная все равно вышла) и второе - согнать всех в Пейсбук,который,по забавной иронии,реально модерируется кацапами)))) Короче,непонятно,что хотели,но вышло как всегда.
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А монеты юбилейные будут? Меня интересует "Освободитель с котом".
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Да! на аверсе асвабадитель кота, на реверсе кот мстит асвабадителю!)))
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Пока СБУ занимается филателистами,ДНР в безопасности.
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М да, уж а Сопля со Штырем я так понимаю не херои?
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Салаги, пусть послужат ишо и околеют, а потом может быть...
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Все намного можно было бы сделать проще,гражданину на лбу по быстрому татуху ДНР жирным шрифтом и все,отпускай,нехай дальше едет куда хочет с марками или без уже пофигу,пусть в том же хуйлобаде все посмотрят какой он баран.
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А тащил бы состав угля стал бы партньором, а так лошара)))))
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выпустили в России сторублевки с Крымом. Мне такая попалась в Москве, подписал "Украина".
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А монеты юбилейные будут?

Само собой - За форсирование Ла- Манша и взятие Лондона!...
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филателисту шестого разряда кайло наградное и субсидии с пенсией марками лугандонским выплачивать.
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А на вид какое то гафно, на принтере распечатаное...
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С одной стороны марки, а с другой это агитация за сепаратизм. Дать ему енольшой срок, пять лет достаточно.
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А серию с моторолой и прочими покойниками напечатают?
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Гражданин Украины пытался провезти через границу марки с символикой "ДНР" на собрание филателистов в Маскфабат :Гражданин Украины пытался провезти через границу марки с символикой "ДНР" на собрание филателистов в Москву, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 852
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Это марки? На туалетной бумаге фото впопучленцев
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Вообще бред. Если следовать подобной логике, то можно изымать у украинских коллекционеров деньги, напечатанные в рейхскомиссариате "Украина" (1942 г.). Они поценнее будут.
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ЩО ЗА ІСТЕРИКА... ЗА РАСПОСТРАНЕНИЕ СИМВОЛІКИ ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВІДПОВІДАТИМЕ ЗА ЗАКОНОМ...
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Так я за! Хай наказують. Просто фільм про одного "філаталіста" згадав.
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я лично в США высылал украинские гривны, испачканные банковской специальной краской (взломанные банкоматы лугандона)
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Ніколи не розумів захоплення колекціонуванням, та кожному своє.
Хіба що грошей так заробити- так то вже не хоббі. Імхо.
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А ЕСТЬ МАРКИ СИБИРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЛИ КУБАНСКОЙ АВТОНОМИИ
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наверное есть. Может даже существуют марки великой мордовии и тысчяелетней удмуртии.
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«Сейчас, на 26-й год независимости, первое советское поколение, по сути, отмирает. Его уже нет. За этот период родилось поколение, которое я называю майданным, и даже подрастает второе майданное поколение. Это люди, у которых нет «совковости». А «совковость» - это наш наибольший враг, намного больший, чем Путин»
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Такие марки только в разорванном мозге гиднюкив
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Извиняюсь...
Лишить этого 3/14дараса пенсии, всех льгот и выселить к сепарасам!
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На лбу этому казлу утюгом пару марок выжечь и отпустить в расею.
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-Сара, мой сифилитик у тебя?
Сара падает в обморок. На балкон выходит Абрам:
-Дорогая, ну сколько повторять,- не сифилитик, а филателист!
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ну и что ? вы скоро коллекционеров к стенке из -за тематики ставить будете? уроды
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Не обов'язково до стінки. Можно втопити або повісити.
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Бандеро - хфашисти. Тобі, шановний, треба поспілкуватись з українськими вдовами, дітьми - сиротами, переселенцями, пораненими бійцями. Може шось проясниться в замутненому мозоку.
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то у вас пусть прояснится в голове. если вы коллекционеров за их увлечение гасить собираетесь
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1. Емм, а що було б з радянським громадянином році так у 1937 за марки Української держави часів Грушевського чи Скоропадського в колекції? Та навіть за марки будь-якої "капіталістичної" країни. Я вже мовчу за нацистські марки в 40-х...

2. У 60-х кількох дисидентів (і українських, і російських) посадили за американські журнали, ще одного нумізмата посадили за 5 доларів, які він придбав у іноземця для колекції. Ну і за прослухвовування ВВС чи радіо Свобода можна було добряче влетіти. І врахуйте, що на відміну від марок терористичної Лугандонії, журнали, долари і ВВС - все офіційна і легальна продукція цивілізованої держави.
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зачем вы мне про совок рассказываете? я живу в свободной демократической европейской стране. и могу коллекционировать что угодно если это непротиворечит действуюшему законодательству. или что-то все-таки не так ?
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не наказуемо. изъятие не законно.
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И че, это же херня. Вот если бы он анкету неправильно заполним, мы бы его быстро гражданства лешили
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин Украины пытался провезти через границу марки с символикой "ДНР" на собрание филателистов в Москву, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
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