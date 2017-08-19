 Гражданин Украины пытался провезти через границу марки с символикой "ДНР" на собрание филателистов в Москву, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"В пятницу, 18 августа, в международном автомобильном пункте пропуска "Новые Яриловичи" пограничный наряд Черниговского отряда совместно с работниками фискальной службы во время проведения осмотра вещей 57-летнего гражданина Украины, следовавшего рейсовым автобусом Мариуполь - Минск, обнаружили 500 штук почтовых марок, 40 из которых были с изображениями символики и боевиков так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.
"По словам мужчины, он вез почтовые марки антиукраинской направленности для их реализации на собрании филателистов в Москве", - уточнили в Госпогранслужбе.
Сотрудники СБУ марки изъяли, гражданина Украины не задерживали. Рейсовый автобус оформлен для прохождения через государственную границу в установленном порядке.
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Само собой - За форсирование Ла- Манша и взятие Лондона!...
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Хіба що грошей так заробити- так то вже не хоббі. Імхо.
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Лишить этого 3/14дараса пенсии, всех льгот и выселить к сепарасам!
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Сара падает в обморок. На балкон выходит Абрам:
-Дорогая, ну сколько повторять,- не сифилитик, а филателист!
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2. У 60-х кількох дисидентів (і українських, і російських) посадили за американські журнали, ще одного нумізмата посадили за 5 доларів, які він придбав у іноземця для колекції. Ну і за прослухвовування ВВС чи радіо Свобода можна було добряче влетіти. І врахуйте, що на відміну від марок терористичної Лугандонії, журнали, долари і ВВС - все офіційна і легальна продукція цивілізованої держави.
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