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 Селевой поток смыл 15 автомобилей в оккупированном Крыму. ФОТО

Водно-грязевой поток снес около 15 автомобилей на трассе "Грушевка – Судак" в ночь с 18 на 19 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.

"В результате сложных погодных условий на трассе "Грушевка - Судак", на 18-ом км. в районе с. Дачное произошел сильный сход водно-грязевого потока на проезжую часть. В результате происшествия за пределами проезжей части дороги оказались около 15 автомобилей, требовалась срочная помощь спасателей МЧС России. Также оказались подтоплены 41 домовладение, с охватом 201 человек жильцов из них 38 детей", - говорится в сообщении ведомства.

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Селевой поток смыл 15 автомобилей в оккупированном Крыму 01

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зелени в горном крысму и на юге хватит, но вот север и центр превратятся в полупустыню в ближайшие годы это факт.
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Теоретически хватит тем областям, где ее хватало и до строительства канала и водохранилищ. То есть да, горный Крым и ЮБК. Но есть одна деталь которая немного портит перспективы - со времен когда еще не было канала сильно возросло среднее водопользование, частично усиление водопользование компенсируют водохранилища, но частично. Так что как будет посмотрим, но нельзя исключать, что "откат" ситуации в "доканальные" времена произойдет в еще худшую сторону чем была когда-то.
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Это не сель... Это вован с димоном анонсировали "закладку фундамента" в сКрысиную мекку...
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врать у парашкинцев в крови - я на первом же видео насчитал как минимум 30 машин
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Ну шо, крысчане? Обселились от испуга? То-то же! А ведь это еще не камни, только предтеча.
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крысчанам нужно патентовать экстремальный спуск по горной дороге на машине в селевом потоке для ваты!
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Похоже что скоро они и на высшие силы будут говорить что бендеровские.... Так как им все время ниспосланы небесами куча ЗНАКОВ, которые они игнорируют... НО - потом будет поздно... ((
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Крисчани, це вам не просто так "фонтанний салют". Це на ознаменування річниці "августОвского путча" (С). Якщо ви такі дурні що досі незрозуміли яку небезпеку несе вам рашка - продовжуйте бути терпилами.
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Стройте стройте крымский мост. Там такая колонна километровая будет, только разница - что на дне Черного моря..
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Там гораздо больше. Вдоль всей долины по обочинам стоят поврежденные авто.
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не капризничай, всему своё время, считай что это разминка
набираемся терпения и ждём камней
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А как же отдыхающие теперь на битых машинах теперь обратно домой в расею доберутся?
Вот это сьездили в крымнаш. Теперь остаток отпуска и денег пойдет на ремонт или на эвакуатор до масквы.
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Зато можно по-руssки п#здеть жить без бЕндер ну и пока не стреляют
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"требовалась срочная помощь спасателей МЧС России" ???!!! А может нужно писать правильно: "требовалась срочная помощь спасателей оккупантов"???!!!
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Это что там вытворяла Поклонская , что Николай II ТАК замироточил?
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Это не Николай. Это у неё сквирт был перед его иконой
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Веселуха номер один - машини попливли. Потім буде веселуха номер два - руйнування двигунів від гідроударів, коли кацапи почнуть запускати двигуни. Мій товариш, автомобіліст, у совкові роки відпочивав під Сочі. Чиїсь тачки там предметно залило. І товариш бігав, усіх інструктував ЩО треба робити щоби не зруйнувати двигуни. І потім допомагав сусідам зліквідувати наслідки повені.
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Очень прошу Админа не удалять!!!
(Наглеть не буду - 1 пост в сутки в какой-то из тем и всё)
Форумчан прошу помощи…
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Спасибо…
Извините за репосты, но это мой какой ни есть, но всё шанс...

P.S. Спасибо форумчанам за отклики! Я Вам очень признателен.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСелевой поток смыл 15 автомобилей в оккупированном Крыму. ФОТО
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