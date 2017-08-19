 Селевой поток смыл 15 автомобилей в оккупированном Крыму. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС России.
"В результате сложных погодных условий на трассе "Грушевка - Судак", на 18-ом км. в районе с. Дачное произошел сильный сход водно-грязевого потока на проезжую часть. В результате происшествия за пределами проезжей части дороги оказались около 15 автомобилей, требовалась срочная помощь спасателей МЧС России. Также оказались подтоплены 41 домовладение, с охватом 201 человек жильцов из них 38 детей", - говорится в сообщении ведомства.
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enjoy
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набираемся терпения и ждём камней
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Вот это сьездили в крымнаш. Теперь остаток отпуска и денег пойдет на ремонт или на эвакуатор до масквы.
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карма страшная штука
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(Наглеть не буду - 1 пост в сутки в какой-то из тем и всё)
Форумчан прошу помощи…
Болезнь супруги уже вымотала, а моих ресурсов уже не хватает…
Потому и прошу помощи…
Не знаю, что и еще сказать, если есть возможность - выручайте
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Бердникова Наталья Николаевна
Спасибо…
Извините за репосты, но это мой какой ни есть, но всё шанс...
P.S. Спасибо форумчанам за отклики! Я Вам очень признателен.
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