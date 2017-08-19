 В Сиднее автомобиль на скорости въехал в толпу людей - среди пострадавших есть ребенок. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, в Сиднее легковой автомобиль в субботу, 19 августа, въехал в толпу людей в районе Частвуд на пешеходной части улицы, информирует 9news.
По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и выехал на оживленную пешеходную часть улицы, где располагаются торговые ряды.
В результате инцидента травмы получили шесть человек, в том числе и один ребенок.
Сообщается, что полиция не рассматривает происшествие как теракт.
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Навіть до Австралії дійшло...
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Пораненим- швидкого одужання.
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http://news.liga.net/video/incident/14806147-v_krymu_gryazevoy_potok_snes_desyatki_avto_video_posledstviy.htm
В Крыму грязевой поток снес десятки авто: видео последствий
19.08.2017, 10:09
https://youtu.be/4NEkWA7UiWI https://youtu.be/4FqnKk8nUP0
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Но когда совпадения повторяются - это уже система.
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Во-первых, у водительских прав есть четыре уровня: ученические права L, первый P-уровень (зеленый), второй P-уровень (красный) и полноценные права. Чтобы получить полноценные права, нужно пройти все уровни.
Первыми идут ученические права L. Выдают их после успешной сдачи теоретического экзамена.
Водить с этими права можно с 16 лет, исключительно когда в машине рядом находится родитель/учитель/друг с полноценными правами. И накатать с ним рядом нужно не меньше 120 часов: находящийся рядом наставник фиксирует все поездки, включая время и пункты назначения в специальном дневнике. Проехать нужно ВСЕ виды дорог - сухую, по дождю, трасса, грунт, город. Все это тоже фиксируется. Самостоятельно ездить с ученическими правами запрещено. Если за рулем водитель с такими правами, на капоте и заднем номере обязательно должна быть закреплена желтая табличка с буквой L (как на фото).
На следующий уровень можно перейти не ранее 17 лет и через год, после того, как получил уровень L.
С 17 лет, имея 120 часов "наката" в дневнике уровня L, можно сдавать на получение зеленого уровня P.
Для этого нужно сдать экзамен по вождению.
Если все хорошо, выдают права уровня P1 и ты должен закрепить на задней и передней частях машин специальную табличку с зеленой буквой P.
Теперь ездить можно самому, но т.к. права не полные, существует ряд ограничений, которые строго контролируются дорожной полицией:
- максимальная скорость 90 км/час
- мобильный телефон запрещен даже на подставке и с комплектом Hands Free и даже в качестве навигатора
- в салоне может быть не больше 1 пассажира моложе 21 года (чтобы толпами не ездили бухать)
- запрещено управлять машиной с турбодвигателем
- допустимый уровень алкоголя в крови - 0 (в Австралии допускается содержание алкоголя в крови не более 0,05 промилле)
Любое нарушение - лишение прав на 3 месяца.
Если же все в порядке можно претендовать на P2.
Уровень P2, или красный, выдают после того, как ты успешно отъездил не менее 1 года с правами P1. Любое нарушение и лишение прав, как вы поняли, отодвигает этот срок.
P2 выдают после успешной сдачи экзамена по теории. Вождение в этот раз не сдают.
Теперь ты должен закрепить красную букву P и ездить с учетом следующих ограничений:
- максимальная скорость 100 км/ч
- допустимый уровень алкоголя в крови - 0
На красной букве P тоже нужно отъездить 2 года, затем сдать экзамен по вождению и только после этого вам выдадут полноценную водительскую лицензию без ограничений и вы сможете теперь уже сами ставить отметки в дневнике водителя с правами уровня L.
Вот как то такhttps://pikabu.ru/story/samyie_trudnopoluchaemyie_prava_4414675
Реальный :
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Источник: https://quote-citation.com/film/8152 :https://www.youtube.com/watch?v=THp05on7NLkhttps://ok.ru/video/6088954185
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Если бы крысчане, подпевая хлу, не сделали той дряни, которую они сотворили для Украины, НЕ БЫЛО бы возможности кремлядям развязать войну на Донбасе и не было бы гибели стольких украинцев. Фактически на совести крысчан эти убитые и мирные и военные, на их совести эта война и горе в Европе, Вряд ли такое проходит безнаказанно на планете Земля. Непотопляемый авианосец?, угрожающий всем аж до Африки, да еще и не со своей территории -это конечно круто. Но помнится тема, о том что полуостров как гриб на тонкой ножке от толчка просто сползет на бок. И кто докажет от чего тряхнуло? Спитак доказали?
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