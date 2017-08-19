 Лесной пожар на Днепропетровщине: 50 га леса почти потушены, остались тлеющие участки. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , со ссылкой на пресс-службу ГСЧС , лесной пожар на Днепропетровщине практически потушен.К тушению пожаров привлечено: 155 человек, 38 единиц пожарной и специальной техники: от ГСЧС 55 человек личного состава и 25 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8; от лесного хозяйства - 30 работников и 13 единиц техники; личный состав Национальной гвардии в количестве 70 человек личного состава.

Напомним, что 18 августа около 10:00 вблизи с. Дмитровка Петропавловского района на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га (25 га верхового). Угрозы населенным пунктам нет.При проведении воздушной разведки места пожара в 15 час. обнаружено еще один центр вблизи хутора Самарский на территории Павлоградского лесничества на площади около 12 га.На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и развернут пункт жизнеобеспечения.