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Все про:Днепропетровщина (1337) пожар (3456) ГСЧС (1308)

 Лесной пожар на Днепропетровщине: 50 га леса почти потушены, остались тлеющие участки. ФОТО

По состоянию на 07:00 открытого горения нет, проводится проливка отдельных очагов тления.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, лесной пожар на Днепропетровщине практически потушен.

К тушению пожаров привлечено: 155 человек, 38 единиц пожарной и специальной техники: от ГСЧС 55 человек личного состава и 25 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8; от лесного хозяйства - 30 работников и 13 единиц техники; личный состав Национальной гвардии в количестве 70 человек личного состава.

Лесной пожар на Днепропетровщине: 50 га леса почти потушены, остались тлеющие участки 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50 га леса горит на Днепропетровщине, - ГСЧС

Напомним, что 18 августа около 10:00 вблизи с. Дмитровка Петропавловского района на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га (25 га верхового). Угрозы населенным пунктам нет.

При проведении воздушной разведки места пожара в 15 час. обнаружено еще один центр вблизи хутора Самарский на территории Павлоградского лесничества на площади около 12 га.

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и развернут пункт жизнеобеспечения.
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Вообще пожары для природы нормальные очистительные моменты. Некоторые семена хвойных и др. прорастают только после того, как в той местности прошел пожар. Природа приспособилась. При пожаре погибает много вредителей и паразитов.
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На днепропетровщине и так степи. а тут еще и остатки леса сгорели
По словам местных жителей от меня до леса километров 40 (живу возле Днепра). Но эти данные я не проверял.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛесной пожар на Днепропетровщине: 50 га леса почти потушены, остались тлеющие участки. ФОТО
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