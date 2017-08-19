 Ночью в Киеве совершено дерзкое нападение: обстреляли авто и похитили человека. ФОТО

В Киеве на Воскресенке неизвестные разбили и обстреляли автомобиль и похитили водителя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Сообщество сообщает, что автомобиль BMW был припаркован во дворе. Злоумышленники вытащили и избили водителя, принудительно заставили сесть в свой автомобиль и скрылись с места происшествия.
Также известно, что машину разбили битами и обстреляли.
Если вам что-то известно о местонахождении похищенного водителя, звоните в полицию (102).
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Авакян занимает 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» (на 2013 г.) с состоянием 98,9 млн долларов. Наверное уже утроил свои "трудовые" сбережения
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взагалі причому тут поліція?!
вони сервісна організація : селіфі, фотки, либи), віїзд по виклику!
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