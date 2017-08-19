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Все про:Киев (17910) нападение (1689) похищение (1274) стрельба (2525)

 Ночью в Киеве совершено дерзкое нападение: обстреляли авто и похитили человека. ФОТО

Полиция пока не дала официальную оценку происшествию.

В Киеве на Воскресенке неизвестные разбили и обстреляли автомобиль и похитили водителя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Сообщество сообщает, что автомобиль BMW был припаркован во дворе. Злоумышленники вытащили и избили водителя, принудительно заставили сесть в свой автомобиль и скрылись с места происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они переносят на Киев ситуацию на востоке страны", - Кличко о рейтинге Киева, составленном The Economist

Ночью в Киеве совершено дерзкое нападение: обстреляли авто и похитили человека 01

Очевидцам не удалось в темноте рассмотреть авто преступников.

Также известно, что машину разбили битами и обстреляли.
Если вам что-то известно о местонахождении похищенного водителя, звоните в полицию (102).
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Ничего себе, столичные страсти! Странно, после такой разминки, почему Суркис боится в Мариуполь "Динамо" привезти??? У нас- в разы спокойнее, Честное Слово!
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Привіт! Скільки тобі ще під цим прапором бути?
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Пухнасті це ж коти? Хіба вони сумують за господарем?
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Так вся дамбаська гопота перебралась до Києва ще при шапкокрадові.
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Как говорил капитан Жеглов - без вины виноватых не бывает! Сегодня люди не настолько забиты, чтобы смиренно сидеть у телевизора.
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Жеглов говорил- наказания без вины не бывает. Вот только виновных у нас полно, а наказанных мало.
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До чого тут Жеглов? Та ще й у поєднанні з телевізором?
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Звичайна картина із нинішнього життя на Україні..............
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Та то все фигня ... Главное: парад гремит
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А Аваков с реформированной полицией все у руля и никаких комментариев от него не спышно, видать отдыхают...
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Вы правы. Полиция не имеет привычку , как в ЕС, делать брифинги по поводу беспредела бандюков и криминала
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У сабакова есть делишки поважнее какой-то там борьбы с какой-то там преступностью.Эта гнида без мыла пролезла на крови убитых к кормушке и хрен оторвёшь.А вообще мы весело живём.Рыги благоденствуют, ахметка продолжает скупать облэнерго за копейки, коммуналка для большинства неподъёмная, преступность цветёт и пухнет, каждый день гибнут люди на фронте, депутатам ещё больше двух недель отдыхать от трудов праведных, америка наконец-то решилась нам учебные Глоки с патронами поставить(самое эффективное оружие против танков), ООН на основании говновброса любителя хуйла будет расследовать поставки Украиной ракет Ыну......Что там ещё? Ах да, скоро же парад с салютами, уже всех врагов победили.В общем, весело...
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А оно его колышит? Ему портфель министра ВД для личного обогащения нужен, а правопорядок в стране - то таке
Авакян занимает 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» (на 2013 г.) с состоянием 98,9 млн долларов. Наверное уже утроил свои "трудовые" сбережения
Ночью в Киеве совершено дерзкое нападение: обстреляли авто и похитили человека - Цензор.НЕТ 4451
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Надо же как у наших чинуш бизнес прет в гору когда они к власти приходят. Ето сколько в гривнях пенсий будет? .А раньше о етой падле даже не слыхали. Носило тихо портфель Кернесу и чистило ботинки.
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+ Деконаидзе. и вторая груз. реХВорматорка, уже забыл фамилию...
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Деканоидзе уже давно там нету. Да и никто их не пускал руководить. Барыга просто в самом начале их привез в страну вместе с Саакашвили и другими иностранцами чтобы под ихнюю ответственность кредитов и помощи попросить. Потому как Пецо и другим Ворам типа Сабакова запад никогда и копейки не дал бы.
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Есть такие преступники, которым важно, чтобы преступление, именно было "зухвалым". Ради такой оценки, они самоутверждаются в своей личной "крутизне". И если даже "сядут", это для них бонус перед сокамерниками. Плюс работа полиции - создается впечатление, что на нее уже не обращают внимание. Чем хуже работа полицейских, тем наглей преступник. Пропорциональная зависимость.
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"Полиция пока не дала официальную оценку происшествию.Источник:https://censor.net.ua/p452269"
взагалі причому тут поліція?!
вони сервісна організація : селіфі, фотки, либи), віїзд по виклику!
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Это ты у него спроси , почему моль плешивая борзеет по всему миру !
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Ночью украли, уже утро давно, никто ничего не знает.
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Колумбией одно время руководили коррупционеры повязанные с наркомафией и там такое было не в диковинку,но Украиной то управляют честнейшие люди,так что будем считать ,что это какое-то недоразумение.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью в Киеве совершено дерзкое нападение: обстреляли авто и похитили человека. ФОТО
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