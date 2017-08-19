 Ночью в Киеве совершено дерзкое нападение: обстреляли авто и похитили человека. ФОТО

В Киеве на Воскресенке неизвестные разбили и обстреляли автомобиль и похитили водителя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua Сообщество сообщает, что автомобиль BMW был припаркован во дворе. Злоумышленники вытащили и избили водителя, принудительно заставили сесть в свой автомобиль и скрылись с места происшествия.

Очевидцам не удалось в темноте рассмотреть авто преступников.Также известно, что машину разбили битами и обстреляли.Если вам что-то известно о местонахождении похищенного водителя, звоните в полицию (102).