 Кортеж олигарха Дыминского попал в смертельное ДТП подо Львовом, - ZAXID.NET. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZAXID.NET
ДТП произошло на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. По предварительным выводам, автомобиль Opel, за рулем которого была 26-летняя жительница села Ямельня, поворачивал или выезжал из села на трассу, когда в него врезался Mercedes S 65 AMG. Молодая женщина погибла на месте ДТП.
В полиции ZAXID.NET подтвердили гибель женщины. "Вызов в Яворивский отдел полиции поступил в 15:15. Следователи и полиция сейчас выясняют все обстоятельства на месте, это все, что пока известно", - рассказала ZAXID.NET представитель пресс-службы полиции Львовской области Иванна Кутнив.
На месте ДТП оказался владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.
Как сообщили ZAXID.NET очевидцы ДТП, Петр Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждает, что именно он был за рулем Mercedes S 65 AMG. Установить личную причастность Дыминского к ДТП можно было бы просмотрев записи видеокамер, расположенных на выезде из Львова, а также опросив непосредственных свидетелей ДТП.
Стоит заметить, что кортеж Петра Дыминского ежедневно ездит по этой дороге из центра Львова, где рядом с Львовским облсоветом расположен офис бизнесмена, в его резиденции на территории Яворивского полигона.
P.S. В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение об этом ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет о охранника Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.
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12.6. Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, которые проходят через населенные пункты, обозначенные знаком разрешается движение со скоростью:а)автобусам (микроавтобусам), которые осуществляют перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам - не более 80 км/ч;б)транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, - не более 70 км/ч;в)грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам - не более 60 км/ч;г)автобусам (за исключением микроавтобусов) - не более 90 км/ч;ґ)другим транспортным средствам:на автомобильной дороге, которая обозначена дорожным знаком - не более 130 км/ч;на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями которые отделены друг от другаразделительной полосой - не более 110 км/ч;на других автомобильных дорогах - не более 90 км/ч.
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Бывают иногда такие совпадения - Вячеслав Черновол, Кузьма Скрябин...
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А на что это повлияет? Вангую, что виноватой окажется с вероятностью 95-99% женщина-водитель Опеля. Так что этим максимум условняка годик. Хоть олигарху, хоть его бодигарду.
ПыСы. Окромя, что с самого Деменского следаки-прокуроры-судьи больше сбрить смогут, чтоб дело замять?
Источник:https://censor.net.ua/p452237
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Арешт на майно Насалика суд наклав за позовом Димінського - ЗМІ
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