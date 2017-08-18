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 Кортеж олигарха Дыминского попал в смертельное ДТП подо Львовом, - ZAXID.NET. ФОТО

Автомобиль известного львовского бизнесмена Петра Дыминского стал участником ДТП, в котором погибла молодая женщина. Вероятно, за рулем был сам бизнесмен, однако эта информация требует официальных подтверждений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZAXID.NET

ДТП произошло на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. По предварительным выводам, автомобиль Opel, за рулем которого была 26-летняя жительница села Ямельня, поворачивал или выезжал из села на трассу, когда в него врезался Mercedes S 65 AMG. Молодая женщина погибла на месте ДТП.

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В полиции ZAXID.NET подтвердили гибель женщины. "Вызов в Яворивский отдел полиции поступил в 15:15. Следователи и полиция сейчас выясняют все обстоятельства на месте, это все, что пока известно", - рассказала ZAXID.NET представитель пресс-службы полиции Львовской области Иванна Кутнив.

На месте ДТП оказался владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили ZAXID.NET очевидцы ДТП, Петр Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждает, что именно он был за рулем Mercedes S 65 AMG. Установить личную причастность Дыминского к ДТП можно было бы просмотрев записи видеокамер, расположенных на выезде из Львова, а также опросив непосредственных свидетелей ДТП.

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Стоит заметить, что кортеж Петра Дыминского ежедневно ездит по этой дороге из центра Львова, где рядом с Львовским облсоветом расположен офис бизнесмена, в его резиденции на территории Яворивского полигона.

P.S. В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение об этом ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет о охранника Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.

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Кортеж олигарха Дыминского попал в смертельное ДТП подо Львовом, - ZAXID.NET 01

Кортеж олигарха Дыминского попал в смертельное ДТП подо Львовом, - ZAXID.NET 02

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цербер за вознаграждение отмазывает своего шефа. полиция в теме
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Вообще-то судя по статье это женщина нарушила ,выезжая на ГЛАВНУЮ. Так что должность и положение здесь ни при чем. Если бы её сбил тракторист Петро,то вони было бы меньше.
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А если предположить, что кортеж олигарха не ехал, а ( что естественно для различных кортежей )низко летел над землёй? И допустим, что в зоне выезда на трассу ограниченная видимость из-за поворота трассы, например. Тогда женщина могла посмотреть вправо-влево, никого нет. Начала движение, а тут эти, идущие на сверхзвуковой? Тогда одна ли она виновата? Если они на сверхзвуковой преодолели то растояния от поворота, где их не видно, до места её выезда за какие-то секунды?
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Не надо если БЫ. Есть ПДД и точка! И сбил ее НЕ КОРТЕЖ ,а всего ОДНА машина. Акцент все делают на КОРТЕЖЕ ,чтобы раздуть зраду. Я уже написал ,что если бы это был не кортеж ,а сантехник из ЖЕКа на шестерке, то здесь было бы от силы два коммента. Волайте про зраду дальше. Кость вам уже бросили.
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12.6.Это тоже из ПДД. Думаете олигарх ( пусть даже на одной машине, хотя в статье написано, что пока Дыминский прятался в машине охраны, охранник рассказывал, что он был за рулём его машины - то есть это уже две машины, а не одна) ехал, как тракторист-сантехник на тракторе-шестёрке?
12.6. Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, которые проходят через населенные пункты, обозначенные знаком разрешается движение со скоростью:а)автобусам (микроавтобусам), которые осуществляют перевозку организованных групп детей, легковым автомобилям с прицепом и мотоциклам - не более 80 км/ч;б)транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, - не более 70 км/ч;в)грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, и мопедам - не более 60 км/ч;г)автобусам (за исключением микроавтобусов) - не более 90 км/ч;ґ)другим транспортным средствам:на автомобильной дороге, которая обозначена дорожным знаком - не более 130 км/ч;на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями которые отделены друг от другаразделительной полосой - не более 110 км/ч;на других автомобильных дорогах - не более 90 км/ч.
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И это, скорее всего, соответствует истине! Эти "олигархи" местного пошиба летают, а не едут, да к тому же мерин то S-65, позволял любую скорость!
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Вопрос спорный. Вы правда думаете, что чувак за рулем Mercedes S 65 AMG не превышал скорость, при этом очень значительно? Мало кто будет рассчитывать на то, что по дороге, где разрешено 90, будут ехать 200...
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Да хоть 300. Он ехал ПО ГЛАВНОЙ. Водитель опеля должен был пропустить.
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Какой такой олигарх?? Откуда в Украине олигархи?? Порошенко ведь четко сказал, что олигархов нет больше.
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Это был последний. И о, какое совпадение, - владелец телеканала ZIK.
Бывают иногда такие совпадения - Вячеслав Черновол, Кузьма Скрябин...
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Установить личную причастность Дыминского к ДТП можно было бы просмотрев записи видеокамер, расположенных на выезде из Львова, а также опросив непосредственных свидетелей ДТП.

А на что это повлияет? Вангую, что виноватой окажется с вероятностью 95-99% женщина-водитель Опеля. Так что этим максимум условняка годик. Хоть олигарху, хоть его бодигарду.

ПыСы. Окромя, что с самого Деменского следаки-прокуроры-судьи больше сбрить смогут, чтоб дело замять?
Источник:https://censor.net.ua/p452237
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Ща поглядим..чем наша ылита, отличается от москальсклй
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Сподіваюсь, родичі водійки Опеля зроблять з цієї події правильні висновки...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКортеж олигарха Дыминского попал в смертельное ДТП подо Львовом, - ZAXID.NET. ФОТО
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