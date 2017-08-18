 Киевские полицейские со стрельбой задержали троих грабителей. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила начальник Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.
Как отмечается, в Днепровском районе трое грабителей проникли в квартиру. В это время домой вернулась хозяйка. Злоумышленники пригрозили женщине ножом, толкнули ее на пол и сбежали.
Автомобиль с преступниками удалось заблокировать только в Печерском районе. Грабители попытались убежать и повредили служебный автомобиль, поэтому один из полицейских принял решение стрелять.
Один из грабителей получил ранение. Он вместе с подельниками задержан. Двое из них - граждане другого государства, третий - киевлянин. Как отмечается, все попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.
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https://www.unian.net/incidents/2088461-v-kieve-jenschina-ubila-parikmahershu-iz-za-plohoy-pricheski-svoego-muja.html
А этих просто задержали.
Где справедливость?
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какой смисл?
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