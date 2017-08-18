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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17907) ограбление (1250) Нацполиция (8435)

 Киевские полицейские со стрельбой задержали троих грабителей. ФОТОрепортаж

В Киеве полицейские открыли стрельбу во время задержания грабителей в Печерском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила начальник Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

Как отмечается, в Днепровском районе трое грабителей проникли в квартиру. В это время домой вернулась хозяйка. Злоумышленники пригрозили женщине ножом, толкнули ее на пол и сбежали.

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Автомобиль с преступниками удалось заблокировать только в Печерском районе. Грабители попытались убежать и повредили служебный автомобиль, поэтому один из полицейских принял решение стрелять.

Один из грабителей получил ранение. Он вместе с подельниками задержан. Двое из них - граждане другого государства, третий - киевлянин. Как отмечается, все попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.

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А вдуг там "же дети" хз...

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Шапку стырил кто-то из его приближенных. Видать, янек - неплохой педагог.
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зачем показивать фотографию и скривать лица?
какой смисл?
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Слова "фотографыя" и "лыцо" пишутся через "ы".
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Потому, что в цивилизованном мире человека называют преступником (грабителем) только после того, как таковым их признает суд. Что в принципе - справедливо. Хотя называть людей в заголовке грабителями и одновременно закрывать их лица - бессмысленно, тут вы правы.
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Эти граждане "другого государства" попали в статистику туристов в Украину. Неужели не понятно , для чего на самом деле эти уроды с постсоветских республик приезжают к нам ?
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Эти больше на армян смахивают... В МВД должны конкретно писать граждане какой страны ...
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Сейчас вся страна заполнена этим грузинским быдлом как саранчей,про это все знают, и ненадо про армян здесь сказки расказывать
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"Киевские полицейские со стрельбой задержали троих грабителей" - на сегодняшний день Аваков прекратил реформы полиции, и уже пошёл очевидный откат назад, из полиции начали уходить хорошие, достойные люди, и причин много: ремонт машин за свой счёт, соответственно, зарплата стала меньше, большой перегруз на каждого полицейского вырос, нет государственной страховки людей и машин, и самое главное полицейские теряют доверие населения, и справедливо, и на это как раз и рассчитывал Аваков, чтобы свернуть реформы, и вернуть старые воровские кланы мусоров и дерибанить страну, и в этом у него нет разногласий с Шоколадом.
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главное чтобы теперь копа применившего оружие не засудили, а то и таких результатов не будет
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Дикий рост преступности в столице и об этом почему-то молчат,а раскрываемость только в сериалах про ментов.
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