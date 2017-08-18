 Под Киевом произошел взрыв: пострадали супруги, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.
"Вчера муж с женой, жители с. Мирное в недостроенной уборной на территории своего домовладения обнаружили деревянную хлебницу. Во время ее открытия сработало заложенное взрывное устройство.
Супружеская пара получила осколочные телесные повреждения. 31-летнего мужчину доставили в больницу. 28-летняя девушка от госпитализации отказалась. К счастью, их жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.
Фото: Нацполиция/Facebook
На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. Остатки взрывного устройства изъяли и направили на экспертизу.
Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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" Вчера муж с женой, жители с. Мирное в недостроенной уборной на территории своего домовладения обнаружили деревянную хлебницу. "
Откуда денежки на домовладение в таком возрасте
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капуня откуда
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А судя по тому, что стёкла в двух метрах от взрыва целые - бомбу собирал кто-то не шарящий во взрывчатке, но разбирающийся в электрике...
Или просто хотели напугать, а не убить...
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сектор газа - сельский туалет
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