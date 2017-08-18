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 Под Киевом произошел взрыв: пострадали супруги, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские расследуют взрыв в нежилом помещении в Бориспольском районе, где пострадали двое граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области.

"Вчера муж с женой, жители с. Мирное в недостроенной уборной на территории своего домовладения обнаружили деревянную хлебницу. Во время ее открытия сработало заложенное взрывное устройство.

Супружеская пара получила осколочные телесные повреждения. 31-летнего мужчину доставили в больницу. 28-летняя девушка от госпитализации отказалась. К счастью, их жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Под Киевом произошел взрыв: пострадали супруги, - Нацполиция 01
Фото: Нацполиция/Facebook

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На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники. Остатки взрывного устройства изъяли и направили на экспертизу.

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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судя по фотке я подумал что сортир взорвался
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Надо было лучше шумоизоляцию в уборной делать. Глядишь соседа бы и не разозлили.
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якийсь скот вирішив, що він Господь Бог-відбирати чи даруати комусь життя, маю надію, що таки хтось із підривників сам себе підірве
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Да это было всего лишь маленькое предупреждение.
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" Супружеская пара получила осколочные телесные повреждения. 31-летнего мужчину доставили в больницу. 28-летняя девушка от госпитализации отказалась "


" Вчера муж с женой, жители с. Мирное в недостроенной уборной на территории своего домовладения обнаружили деревянную хлебницу. "

Откуда денежки на домовладение в таком возрасте
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Он - токарь, она - фрезеровщица, в наше время это очень востребованные и чрезвычайно высокооплачиваемые профессии.
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Ты серьезно считаешь в что в 30 лет нужно жить нищим?
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В Украине нет законов , шоб біть богатім в 30 лет
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Живы и Слава Богу!
А судя по тому, что стёкла в двух метрах от взрыва целые - бомбу собирал кто-то не шарящий во взрывчатке, но разбирающийся в электрике...
Или просто хотели напугать, а не убить...
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Хлебница в уборной? Ничего подозрительного не заметили? Может это уже норма, но мне кажется, здесь что-то не так...
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Мутно как-то, чего они в сортир вдвоём то попёрлись?)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Киевом произошел взрыв: пострадали супруги, - Нацполиция. ФОТО
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