 Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в областном центре в помещении бывшей обувной фабрики действует цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. Производство велось без наличия каких-либо разрешительных документов на оборудовании, обеспечивающем массовое изготовление алкоголя.
В дальнейшем фальсификат реализовывался через Интернет и торговые точки.
В результате пяти обысков, проведенным по местам производства и продажи алкоголя были обнаружены и изъяты 4130 литров спирта, более 5,6 тысячи литров фальсификата, оборудование подпольного цеха и автомобиль. Общая стоимость изъятого составляет более 2,6 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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