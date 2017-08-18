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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1645) налоговая милиция (1555) Одесса (5842) фальсификат (327) ГФС (3154)

 Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками ликвидировали цех, в котором производился фальсифицированный алкоголь, и раскрыли сеть по его реализации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в областном центре в помещении бывшей обувной фабрики действует цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. Производство велось без наличия каких-либо разрешительных документов на оборудовании, обеспечивающем массовое изготовление алкоголя.

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В дальнейшем фальсификат реализовывался через Интернет и торговые точки.

В результате пяти обысков, проведенным по местам производства и продажи алкоголя были обнаружены и изъяты 4130 литров спирта, более 5,6 тысячи литров фальсификата, оборудование подпольного цеха и автомобиль. Общая стоимость изъятого составляет более 2,6 миллиона гривен.

Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 01Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 02Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 03Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 04Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 05Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 06Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 07Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 08Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя 09

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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єслі в оном мєстє убудєт - в другом обязатєльно прібудєт...30 гр за пляшку і ні цєнтом больше!!!!
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Благодаря повышению цен на спиртное,такой цех скоро будет в каждом доме .
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Грамотніе люди так и делают . Только хорошие дрожжи нужні
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
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