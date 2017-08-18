 "План Маршалла" для Украины предусматривает, как минимум, 5 млрд евро ежегодно для поддержки реформ, - Кубив. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает Цензор.НЕТ.
"С Анной Гопко, обсуждение Литовского плана для Украины на 2017-2020 гг. и "Нового европейского плана для Украины" (т.н. План Маршалла). Эта инициатива Литовского Сеймаса предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о, как минимум, € 5 млрд ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие. Сейчас проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы обеспечить формирование "группы друзей" Украины и нужной поддержки плана для его воплощения", - рассказал Кубив.
390 4
Возможность "Укрзализныци" произвольно устанавливать стоимость предоставления полувагонов создает коррупционные риски, - глава УА Втормет(3)
Глав госкомпаний будут выбирать тайным голосованием 9 министров с учетом мнения представителей международных финорганизаций, - Кубив(26)
Правительство одобрило финплан НАК "Нафтогаз Украины", цена на газ повышаться не будет(23)
"Есть большая надежда, что мы получим летальное оружие от США", - Гопко(105)
С дорог должны исчезнуть "кубики". Тогда в стране что-то поменяется(0)
МИД еще не предоставил Раде расчеты по введению визового режима с Россией, - Гопко(27)
Украина выделит Молдове 10 млн грн гуманитарной помощи на ликвидацию последствий стихии(74)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить