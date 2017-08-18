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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:евроинтеграция (1943) Литва (1188) помощь (3386) Кубив (121) Гопко (74)

 "План Маршалла" для Украины предусматривает, как минимум, 5 млрд евро ежегодно для поддержки реформ, - Кубив. ФОТО

Сейчас проект помощи Украине активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы обеспечить формирование "группы друзей" Украины и его поддержку.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает Цензор.НЕТ.

"С Анной Гопко, обсуждение Литовского плана для Украины на 2017-2020 гг. и "Нового европейского плана для Украины" (т.н. План Маршалла). Эта инициатива Литовского Сеймаса предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о, как минимум, € 5 млрд ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие. Сейчас проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы обеспечить формирование "группы друзей" Украины и нужной поддержки плана для его воплощения", - рассказал Кубив.

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План Маршалла для Украины предусматривает, как минимум, 5 млрд евро ежегодно для поддержки реформ, - Кубив 01
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точно. вернуть Овоща и начать реализовывать. у него есть опыт.
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5 млрд доларів на рік це план Маршала для однієї області. Коли буде план Маршала на 100 млрд доларів на рік, тоді заходьте.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"План Маршалла" для Украины предусматривает, как минимум, 5 млрд евро ежегодно для поддержки реформ, - Кубив. ФОТО
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