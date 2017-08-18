 СБУ разоблачила схему спецслужб РФ по распространению фейковых новостей об Украине. Инфографика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила очередную специальную информационную операцию российских спецслужб, направленную на дискредитацию украинской журналистики и силовых структур (в частности СБУ), а также политики руководства государства в вопросе обеспечения свободы слова. Пользуясь неосведомленностью русскоязычных пользователей Интернета относительно публикаций иностранных СМИ, российские спецслужбы целенаправленно публикуют статьи вымышленных авторов с заведомо фейковой информацией будто бы из иностранного источника. А потом эти публикации распространяются на подобных пророссийских информационных ресурсах", - отметили в спецслужбе.
"В частности, в поле зрения оперативников спецслужбы попал некий "журналист" Юрий Абрамович, который постоянно публикуется на пророссийском информационном ресурсе "Антифашист", и его последний "шедевр" "Немецкое ТВ: Принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людей патриотической пропагандой". В статье говорится о якобы репортаже (на самом деле он отсутствует) немецкой общественной телерадиокомпании "ARD" о методах работы украинских журналистов. "Автор" позиционирует себя с немецкой журналистикой, большинство его материалов касается так называемого "немецкого видения" ситуации в целом в мире, и в Украине в частности. Однако, ни одной статьи Ю. Абрамовича в немецкоязычных изданиях не найдены. Однако его имя стоит под 652 антиукраинскими публикациями на "Антифашисте". В открытых источниках информация о личности Юрия Абрамовича не идентифицирована. Существует вероятность, что он относится к категории "фейковых зарубежных корреспондентов", используемых прокремлевскими изданиями для освещения международной оценки событий в Украине и за ее пределами", - пояснили в СБУ.
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