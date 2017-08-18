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 СБУ разоблачила схему спецслужб РФ по распространению фейковых новостей об Украине. Инфографика

СБУ разоблачила схему спецслужб РФ по распространению фейковых новостей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила очередную специальную информационную операцию российских спецслужб, направленную на дискредитацию украинской журналистики и силовых структур (в частности СБУ), а также политики руководства государства в вопросе обеспечения свободы слова. Пользуясь неосведомленностью русскоязычных пользователей Интернета относительно публикаций иностранных СМИ, российские спецслужбы целенаправленно публикуют статьи вымышленных авторов с заведомо фейковой информацией будто бы из иностранного источника. А потом эти публикации распространяются на подобных пророссийских информационных ресурсах", - отметили в спецслужбе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Давно не видел более топорного фейка. "Агент СБУ" в Донецке надел в августе свитер, кожаную куртку и забыл шнурки, - Казанский о задержании наемниками РФ "украинского диверсанта". ФОТО

"В частности, в поле зрения оперативников спецслужбы попал некий "журналист" Юрий Абрамович, который постоянно публикуется на пророссийском информационном ресурсе "Антифашист", и его последний "шедевр" "Немецкое ТВ: Принадлежащие олигархам украинские СМИ промывают мозги людей патриотической пропагандой". В статье говорится о якобы репортаже (на самом деле он отсутствует) немецкой общественной телерадиокомпании "ARD" о методах работы украинских журналистов. "Автор" позиционирует себя с немецкой журналистикой, большинство его материалов касается так называемого "немецкого видения" ситуации в целом в мире, и в Украине в частности. Однако, ни одной статьи Ю. Абрамовича в немецкоязычных изданиях не найдены. Однако его имя стоит под 652 антиукраинскими публикациями на "Антифашисте". В открытых источниках информация о личности Юрия Абрамовича не идентифицирована. Существует вероятность, что он относится к категории "фейковых зарубежных корреспондентов", используемых прокремлевскими изданиями для освещения международной оценки событий в Украине и за ее пределами", - пояснили в СБУ.

СБУ разоблачила схему спецслужб РФ по распространению фейковых новостей об Украине 01
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Оце оперативність... на четвертому році війни.
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Ну после перлов Ревы и Грымчака о зажравшихся Украинцах ,они должны быть арестованы,как агенты российских спецслужб.
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Ну разоблачіла... І Шо? Сама педірація фейкове государство. Ми це знаєм і без СБУ...
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блин,да они шабаш жыдоугробурятских ватанов на корре прибить не в состоянии...
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Да,тут таких антифашистов,хоть пруд пруди.Не надо далеко ходить.С утра до ночи мозги выносят всякой бузой.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила схему спецслужб РФ по распространению фейковых новостей об Украине. Инфографика
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