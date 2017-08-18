 Глава комиссии по отбору директоров школ Киева, помощник нардепа пойман на взятке в 90 тыс. гривен, - ГПУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.
Отмечается, что председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур руководителей общеобразовательных учебных заведений коммунальной собственности территориальной громады г.Киева задержан 18 августа за вымогательство и получение взятки в сумме 90 тыс. грн за составление положительного заключения комиссии, которое в дальнейшем позволит кандидату занять пост директора одной с общеобразовательных школ Киева.
Председатель конкурсной комиссии задержан. У него изъяты указанные деньги и удостоверение помощника народного депутата Украины на общественных началах.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
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http://don.kievcity.gov.ua/files/2017/7/21/485k-1.pdf
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...Річ у тім, що морська освіта в нас виявилася доволі доброю, і українці змогли претендувати на свій шмат пирога на світовому ринку праці. До того ж саме на посади командного складу й спеціалістів, а не простих матросів і мотористів, як, скажімо, ті ж таки ланкійці й філіппінці переважно. До окупації Криму я озвучував цю цифру з гордістю, чим завжди ставив у глухий кут опонентів: 5% всесвітнього морського екіпажу становимо ми, тобто кожен двадцятий моряк у світі - українець. Яка статистика зараз, вагаюся сказати, бо до неї добре докладались Севастополь і Керч, де теж усе гаразд було й з навчальними закладами, й із кадровими агенціями.
...Тренажерний центр - то не штанги й бігові доріжки, а, скажімо, побудований у натуральний розмір загерметизований відсік судна, у якому треба погасити навчальну пожежу, або пристрій, який за останньою модою відстрілює зі шлюпбалки рятувальну шлюпку, і поки вона летить із десятиметрової висоти, інструктор нагадує, щоб моряки не забували пристебнутися в ній ременями безпеки, бо повибивають зуби, або симулятор проходження на капітанському містку протоки Босфор, який натуральністю картинки, паскудністю турецьких паромів й даних радара доводить старих капітанів мало не до інфаркту.
Моряки-«підфлажники» проходять усі ці тренування за «грубі» гроші, які, однак, не становлять для них якоїсь проблеми, бо мають вони на світовому ринку зарплати, не порівнювані з українськими, зокрема тими, що їх отримують викладачі у вітчизняних вишах. Українські морехідні училища в 1990-ті роки не розвалилися на жебрацькому фінансуванні від МОН і через брак держзамовлення, а їхній викладацький склад не втік у море в повному складі, бо їм забезпечили гідну плату й взагалі якусь можливість технологічного розвитку освітнього процесу - саме ті відкриті при мореходках тренажерні центри. Я подивився б, скільки років училища вибивали б у МОНі гроші на закупівлю апаратури GMDSS, якажімо (гортайте далі, це непрекладане моряцьке. Ну, або погугліть). А в тренажерному центрі куди подінешся, якщо міжнародне судноплавство вимагає курсів і документів?
І ось зараз хтось, не знаю та не хочу навіть розбиратися, хто й навіщо, хоче вивести цю прибуткову частину морської освіти з підпорядкування Морської академії, а їй залишити те, що збиткове й клопітке - навчання сотень нових моряків, які без цих тренажерів, із самою теорією ще з радянських підручників, будуть недоспеціалістами й навіть не зможуть потрапити на плавальну практику на закордонні судна (а своїх у нас нема, із цим ми вже розібралися).
Я не знаю, правильно це чи хибно, законно чи незаконно, знаю, що винайдений у 1990-ті «тягни-штовхай» морської освіти виявився страшенно ефективним, 5% світових екіпажів на доволі конкурентному ринку праці не дадуть збрехати, і будь-які спроби його зруйнувати й «покращити» можуть убити курку, яка несе золоті яйця. Не треба так.
Поки живий отой персонал і система його підготовки, у нас є шанси відновити залізо й повернутися в ряди морських держав. Комусь це, мабуть, дуже муляє. - Антон Санченко http://tyzhden.ua/Columns/50/198407
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