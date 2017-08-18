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 Политика Украины
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Все про:взятка (4381) ГПУ (8844) Киев (17905) коррупция (7404)

 Глава комиссии по отбору директоров школ Киева, помощник нардепа пойман на взятке в 90 тыс. гривен, - ГПУ. ФОТО

Следователи прокуратуры АР Крым (базируется в г.Киев) совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины задержали председателя конкурсной комиссии по отбору директоров столичных школ при получении взятки в 90 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур руководителей общеобразовательных учебных заведений коммунальной собственности территориальной громады г.Киева задержан 18 августа за вымогательство и получение взятки в сумме 90 тыс. грн за составление положительного заключения комиссии, которое в дальнейшем позволит кандидату занять пост директора одной с общеобразовательных школ Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник полиции аэропорта Харькова задержан при получении взятки, - прокуратура. ФОТО

Председатель конкурсной комиссии задержан. У него изъяты указанные деньги и удостоверение помощника народного депутата Украины на общественных началах.
Продолжаются первоочередные следственные действия.

Глава комиссии по отбору директоров школ Киева, помощник нардепа пойман на взятке в 90 тыс. гривен, - ГПУ 01Глава комиссии по отбору директоров школ Киева, помощник нардепа пойман на взятке в 90 тыс. гривен, - ГПУ 02Глава комиссии по отбору директоров школ Киева, помощник нардепа пойман на взятке в 90 тыс. гривен, - ГПУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник юридического отдела налоговой инспекции Умани задержана на взятке 30 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

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Видать депутатишки из инородного фронта если Цензор стесняется назвать фамилию
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А сколько Гыгов осело в Киеве за последние 3,5 года что мама не горюй
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а ты как думал?лишь бы пр поменьше стало...а то придомовились
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Без Домовых Украина пропадёт,а вот вас паразитов давно пора дустом выводить
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да как видишь не пропала...хоть вы и сильно старались вредить .кончилось ваше время
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помощник депутата берет взятку для депутата,а не себе. они типа курьеров. это ж все давно знают.
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Цезор вообще,каким-то стеснительным стал ,прямо как канал Украина перед отбытием Януковича в Ростов.
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Да,ты давно всем остогид. Поэтому тебя все и пинают.
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Школы бедны, как церковные крысы, но при этом кто-то готов дать 90 тысяч, чтобы стать директором. Это же надо так хотеть нести детям "разумное и доброе"!
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А при чём здесь прокуратура Крыма? Шо, работать по сепарам не хотят - своих не трогают?
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так может свого сбежавшего к хунте сепара и взяли?
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Пока не будет оторвана голова коррупции толку не будет а её голова сидит в Президентском кресле Украины ,всё остальное это производные...
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кацапа,скоро уже...не переживай.оторвут бошку твоему хуйлу
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Хочешь сказать,что президент Украины хуйло ? Я в этом не уверен,пытается конечно им стать,но Украинский Народ вряд-ли это допустит.
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Это да,что в соевой методичке писано,то оно и сказал.
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весь мир знает,кто есть хуйло.кроме уацапырлов,естественно.да и те уже догадываются .ты просто лишний раз попалился
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И отрубить руки сразу! И все коррупцию можно победить за год. Пусть ходит всю оставшуюся жизнь обрубками машет и прячет глаза от людей!
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А чем бы Петя булаву держал на вступлении в должность?
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Мені одне цікаво- хто цю мерзоту призначив головою комісії? Чи лобіював його призначення.
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Та хто? Куми чи свати чи родичі якісь... Не знаєте хто...
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По логике назначить должен был Кличко (или кто-то из КГГА рангом помельче). А лоббировал НФ и БПП (и к бабке не ходи).
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До чого тут логіка? Є закони та постанови. То хто?
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І таких гнид на шиї народу сидять сотні тисяч шелкопЁрих... Стріляти гнид не перестріляти...
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Председатель окружной избирательной комиссии Краматорска от политической партии "Русское единство". Член Партии регионов...куда он перебег...не сложно догадаться..
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Выводы этой комиссии аннулировать, саму комиссию под суд. Но в первую очередь повесить за яйца депутата, чей это помощник , того кто поставил на должность эту мразь и только потом этого дебила.
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ПЛЯ! только родилось..а уже гнилая насквозь структура!"
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У Херсонської морської академії, колишнього Центрального морехідного училища ім. лейтенанта Шмідта, хочуть відібрати тренажерний центр.

...Річ у тім, що морська освіта в нас виявилася доволі доброю, і українці змогли претендувати на свій шмат пирога на світовому ринку праці. До того ж саме на посади командного складу й спеціалістів, а не простих матросів і мотористів, як, скажімо, ті ж таки ланкійці й філіппінці переважно. До окупації Криму я озвучував цю цифру з гордістю, чим завжди ставив у глухий кут опонентів: 5% всесвітнього морського екіпажу становимо ми, тобто кожен двадцятий моряк у світі - українець. Яка статистика зараз, вагаюся сказати, бо до неї добре докладались Севастополь і Керч, де теж усе гаразд було й з навчальними закладами, й із кадровими агенціями.
...Тренажерний центр - то не штанги й бігові доріжки, а, скажімо, побудований у натуральний розмір загерметизований відсік судна, у якому треба погасити навчальну пожежу, або пристрій, який за останньою модою відстрілює зі шлюпбалки рятувальну шлюпку, і поки вона летить із десятиметрової висоти, інструктор нагадує, щоб моряки не забували пристебнутися в ній ременями безпеки, бо повибивають зуби, або симулятор проходження на капітанському містку протоки Босфор, який натуральністю картинки, паскудністю турецьких паромів й даних радара доводить старих капітанів мало не до інфаркту.
Моряки-«підфлажники» проходять усі ці тренування за «грубі» гроші, які, однак, не становлять для них якоїсь проблеми, бо мають вони на світовому ринку зарплати, не порівнювані з українськими, зокрема тими, що їх отримують викладачі у вітчизняних вишах. Українські морехідні училища в 1990-ті роки не розвалилися на жебрацькому фінансуванні від МОН і через брак держзамовлення, а їхній викладацький склад не втік у море в повному складі, бо їм забезпечили гідну плату й взагалі якусь можливість технологічного розвитку освітнього процесу - саме ті відкриті при мореходках тренажерні центри. Я подивився б, скільки років училища вибивали б у МОНі гроші на закупівлю апаратури GMDSS, якажімо (гортайте далі, це непрекладане моряцьке. Ну, або погугліть). А в тренажерному центрі куди подінешся, якщо міжнародне судноплавство вимагає курсів і документів?
І ось зараз хтось, не знаю та не хочу навіть розбиратися, хто й навіщо, хоче вивести цю прибуткову частину морської освіти з підпорядкування Морської академії, а їй залишити те, що збиткове й клопітке - навчання сотень нових моряків, які без цих тренажерів, із самою теорією ще з радянських підручників, будуть недоспеціалістами й навіть не зможуть потрапити на плавальну практику на закордонні судна (а своїх у нас нема, із цим ми вже розібралися).
Я не знаю, правильно це чи хибно, законно чи незаконно, знаю, що винайдений у 1990-ті «тягни-штовхай» морської освіти виявився страшенно ефективним, 5% світових екіпажів на доволі конкурентному ринку праці не дадуть збрехати, і будь-які спроби його зруйнувати й «покращити» можуть убити курку, яка несе золоті яйця. Не треба так.
Поки живий отой персонал і система його підготовки, у нас є шанси відновити залізо й повернутися в ряди морських держав. Комусь це, мабуть, дуже муляє. - Антон Санченко http://tyzhden.ua/Columns/50/198407
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГлава комиссии по отбору директоров школ Киева, помощник нардепа пойман на взятке в 90 тыс. гривен, - ГПУ. ФОТО
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