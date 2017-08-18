Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Чудесное спасение
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Там стояли грузовики большие. Я шла одна, легко одета, ночью до российского погранпункта", - выдворенная пропагандистка Нерсесьян пожаловалась на СБУ. ВИДЕО
Новости для ваты
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мне сказали подрезать электростолб", - ФСБ показала задержание в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО
Дедуктивное умозаключение
Весомый аргумент
Ядерные Самогонщики
Правильный двигатель
Разгар сезона в Крыму
Памятка
Без комментариев
Патриотическое воспитание в РФ
Розширення депутатських "повноважень"
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разве Днепр там написано?
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Новая по новому курсу 26 грн за $1 - $3.80.
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