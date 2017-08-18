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 Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01
Чудесное спасение

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Там стояли грузовики большие. Я шла одна, легко одета, ночью до российского погранпункта", - выдворенная пропагандистка Нерсесьян пожаловалась на СБУ. ВИДЕО

Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02
Новости для ваты

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мне сказали подрезать электростолб", - ФСБ показала задержание в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО

Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03
Дедуктивное умозаключение

Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04
Весомый аргумент

Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
Ядерные Самогонщики

Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
Правильный двигатель

Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07
Разгар сезона в Крыму

Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08
Памятка

Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09
Без комментариев

Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10
Патриотическое воспитание в РФ

Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11
Розширення депутатських "повноважень"

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выше чего?процент газификации рускавава быдла не подскажешь?а процент унитазизации? .был ты митя шестым-шестым и останешься
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и ники у кацапни знатные -всерает шестой,а лайкает ему рваный лапоть)))
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гениальные,фуле...еще есть добрый гений под польским прокси
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Саме тому гівно кацапське сюди клянчити приходе?
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интересно, откуда такие цифпы? Посему не в сто? или 100550?
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Старая сотка по старому курсе 5 грн за $1 стоила $20.
Новая по новому курсу 26 грн за $1 - $3.80.
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Кучність орків в параші. При бомбардуванні орієнтування на піки.
Чудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7623
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Во Львове все как всегда (только кацапью эту фотку не показывайте ):

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"Коли штаб-квартира НАТО буде у колишній москві, пиво там буде коштувати три гривни за літр."(с)
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЧудесное спасение российской журналистки Нерсесьян, ядерные самогонщики, памятка украинцу. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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