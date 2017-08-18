 Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп: легковушка на полном ходу столкнулась с тягачом, водитель сгорел заживо. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев.Оперативный".
"Жуткая авария произошла сегодня утром (примерно в 07:55) в 40-ка километрах от Киева, на трассе Киев - Чоп. Водитель автомобиля Volkswagen на полном ходу въехал в заднюю часть седельного тягача. После ДТП потерял сознание. Очевидцы пытались достать его из салона, но он был зажат. Через несколько минут автомобиль загорелся. Проезжающие мимо водители пытались погасить пламя, но безрезультатно - пострадавший мужчина-водитель сгорел заживо", - сказано в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Фото: Михаил Скляр
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