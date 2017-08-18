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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1672) наркотики (1569) Нацполиция (8430)

 Нелегал из Грузии организовал нарколабораторию под Киевом, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Софиевской Борщаговке, что под Киевом, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали лабораторию по изготовлению амфетамина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает Отдел коммуникации Нацполиции в Киевской области.

"Ранее судимый 44-летний нелегал из Грузии в доме своего друга в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района самостоятельно изготавливал психотропное вещество. Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киевской области задержали мужчину "на горячем", при выработке очередной партии товара", - сообщает полиция.

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Во время обысков было изъято большое количество химического оборудования, прекурсоры и более 100 граммов готового "амфетамина" на сумму 25 000 гривен. Мужчина продавал его наркозависимым жителям области.

Нелегал из Грузии организовал нарколабораторию под Киевом, - Нацполиция 01

Нелегал из Грузии организовал нарколабораторию под Киевом, - Нацполиция 02Нелегал из Грузии организовал нарколабораторию под Киевом, - Нацполиция 03Нелегал из Грузии организовал нарколабораторию под Киевом, - Нацполиция 04

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На данный момент проводятся следственные действия, изъятое направлено на экспертизу. Следователями возбуждены уголовные производства по ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст.313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Всё сходится. Вопервых нелегал, во вторых грузин, в третих всегда под кайфом (сам первым свою продукцию пробует, качесвто гарантировано, штырит нипадецки).
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и опять из Грузии...- чего они все сюда лезут?
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знаєте...є і грузинські фермери на Україні, які виробляють продукти.
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Адвокатик - там их нет..., а мафиози и быть не могут ни при каких раскладах... Только свои, только грузины..., и в правительстве и в парламенте кстати тоже...
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тому що кацапоязічна територія... усім бандюкам тут комфортно, бо язік бандюків - кацапський.
Українизуйте Україну і нечісті стане у рази менше.
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Так это же химический гений!
Такие должны в лабораториях работать, а не нарах сидеть.
Если он смог из подручных средств синтезировать амфетамин (а там полтора бензольных кольца), то сможет и новое лекарство сотворить.
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А зачем акцентировать, что он из Грузии?
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Думаю, операция "антигрузин" барыгами уже начата. Забыта помощь добровольцев этой национальности, забыто все доброе и хорошее, готовимся теперь каждый день слушать новости о коварных нелегалах, бандитах-абреках и прочих "гастролерах".
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Теперь ему надо заявить о политпреследованиях.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНелегал из Грузии организовал нарколабораторию под Киевом, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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