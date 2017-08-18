 Нелегал из Грузии организовал нарколабораторию под Киевом, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в Facebook сообщает Отдел коммуникации Нацполиции в Киевской области."Ранее судимый 44-летний нелегал из Грузии в доме своего друга в с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района самостоятельно изготавливал психотропное вещество. Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Киевской области задержали мужчину "на горячем", при выработке очередной партии товара", - сообщает полиция.Во время обысков было изъято большое количество химического оборудования, прекурсоры и более 100 граммов готового "амфетамина" на сумму 25 000 гривен. Мужчина продавал его наркозависимым жителям области.

На данный момент проводятся следственные действия, изъятое направлено на экспертизу. Следователями возбуждены уголовные производства по ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст.313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.