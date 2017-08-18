 Украинский воин Сергей Ручка погиб в результате минометного обстрела под Авдеевкой. ФОТО

Как информирует

, об этом говорится в

72-й отдельной механизированной Красноградско-Киевской бригады в Facebook.

"Надежный, отважный, опытный, - вспоминают о нем побратимы. - Когда надо всегда выручал, шел в бой без страха. Любил шутить и всегда был улыбчив, несмотря ни на что".

"Минометный обстрел начался, как всегда, внезапно. Сергей был на дежурстве, и именно в этот момент прилетела мина", - рассказывают его друзья Алексей и Денис, которые в тот момент были рядом и мгновенно сообщили медикам и бросились оказывать первую помощь раненому, как они думали, товарищу.

"Ребята сделали все правильно, как их учили: наложили жгуты на раненые конечности, закрыли чистым раны на теле, положили Сергея на носилки и бегом, короткой тропой, понесли его окопами к нашей бронированной "медичке", которая уже летела навстречу. Тут же, в полной темноте, носилки положили в машину, где я во время движения настойчиво пытался спасти бойца. Уже потом, в стабилизационном центре, куда мы примчались, хирург сказал, что парень умер еще там, в окопе... Смерть была мгновенной и безболезненной; но мы не знали этого и спасали его, как живого, до последнего надеясь, что вот сейчас он придет в себя, порой нам даже казалось, что мы чувствуем у него слабый пульс", - расскаал медработник батальона.

Сообщается, что Сергей Ручка пришел на фронт из города Богуслав Киевской области. Дома у него остались жена и 13-летняя дочь.

Для желающих помочь семье позже будет опубликован номер карты родных на странице 72-й отдельной механизированной в Facebook.

О времени и месте прощания с погибшим будет сообщено позже.

"Светлая память Герою и всем, кто отдал жизнь за Украину...", - говорится в сообщении.