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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Боеприпасы российского производства обнаружены на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Очередной факт использования наемниками РФ боеприпасов российского производства против сил антитеррористической операции выявили в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"На месте обстрела террористами одного из поселков Бахмутского района правоохранители нашли два 30-мм выстрела к пушке боевой машины пехоты БМП-2. Согласно выводам экспертов маркировка боеприпасов свидетельствует о том, что они изготовлены в 2008 году на территории Российской Федерации и не находятся на вооружении ВСУ", - сообщили в ведомстве.

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Боеприпасы российского производства обнаружены на Донбассе, - СБУ 01Боеприпасы российского производства обнаружены на Донбассе, - СБУ 02Боеприпасы российского производства обнаружены на Донбассе, - СБУ 03

Продолжаются неотложные следственные действия.

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- А є хоч один слов'янський народ, що носив би лапті?
- Немає, слов'яни носили взуття зі шкіри.
- А є хоч один слов'янський народ, який би носив козлячі бороди, як кацапи?
- Немає, слов'яни традиційно ходили з вусами.
- То хіба кацапи слов'яни?
- Ні. Кацапи - це чурки.
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Які кацапи вам більше подобаються: червоні, білі чи блакитні?
- Мертві.
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Беседуют две кацапки. Одна говорит другой:
- Вчера была в гостях - пробовала новую водку…
- Ну и как?
- Ой, не спрашивай - трусы как рукой сняло!
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Подаруйте це тим німецьким політикам, що за передвиборчими обіцянками не хочуть бачити прямої агресії рашки в Україні.
Та й усім іншим схожим політикам- таких "подарунків" усім вистачить.
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Да вы чё там-охренели?? Третий год как война, а они гильзы врага демонстрируют)))

"Из сводок Совинформбюро" 1942 год...в окопах Сталинграда после вражеского обстрела обнаружены неразорвавшиеся снаряды Вермахта"!!! Специалисты пришли к заключению, что против СССР воюет Германия!!!))))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоеприпасы российского производства обнаружены на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж
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