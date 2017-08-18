 Боеприпасы российского производства обнаружены на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"На месте обстрела террористами одного из поселков Бахмутского района правоохранители нашли два 30-мм выстрела к пушке боевой машины пехоты БМП-2. Согласно выводам экспертов маркировка боеприпасов свидетельствует о том, что они изготовлены в 2008 году на территории Российской Федерации и не находятся на вооружении ВСУ", - сообщили в ведомстве.
Продолжаются неотложные следственные действия.
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- Немає, слов'яни носили взуття зі шкіри.
- А є хоч один слов'янський народ, який би носив козлячі бороди, як кацапи?
- Немає, слов'яни традиційно ходили з вусами.
- То хіба кацапи слов'яни?
- Ні. Кацапи - це чурки.
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- Мертві.
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- Вчера была в гостях - пробовала новую водку…
- Ну и как?
- Ой, не спрашивай - трусы как рукой сняло!
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Та й усім іншим схожим політикам- таких "подарунків" усім вистачить.
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"Из сводок Совинформбюро" 1942 год...в окопах Сталинграда после вражеского обстрела обнаружены неразорвавшиеся снаряды Вермахта"!!! Специалисты пришли к заключению, что против СССР воюет Германия!!!))))
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