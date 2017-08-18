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 Политика Украины
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Все про:контрабанда (1996) контрафакт (273) СБУ (14746) сигареты (685) табак (162) Донбасс (15768)

 СБУ задержала партию контрабандного табака на 1,5 миллиона гривен, которую везли в ОРДЛО. ФОТОрепортаж

В машине обнаружили более 250 коробок с сигаретами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Во время контроля за перемещением лиц и товаров через линию разграничения в Торецком районе оперативники спецслужбы задержали микроавтобус, которым управлял уроженец временно оккупированных территорий. В машине правоохранители обнаружили более 250 коробок с сигаретами без акцизных марок", - отметили в пресс-службе.

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По предварительным данным ориентировочная стоимость изъятого товара - 1,5 млн.грн. Они могли бы пойти на финансирование боевиков.

Продолжаются следственные действия.

СБУ задержала партию контрабандного табака на 1,5 миллиона гривен, которую везли в ОРДЛО 01

СБУ задержала партию контрабандного табака на 1,5 миллиона гривен, которую везли в ОРДЛО 02

СБУ задержала партию контрабандного табака на 1,5 миллиона гривен, которую везли в ОРДЛО 03

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Эх.....контрафактные магазины, да возрадуйтеесь... Знач Винстон по 16 будет и дальше
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вам книжек или гугля почитать...., что такое контрафакт (подделка) например... возможно вы хотели сказать конфискатные магазины судебных холуев?...
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Эти сигареты на вид похожи на туалетную бумагу.
Это только у меня проблемы со зрением?
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Да я то сразу увидел, просто хотел намекнуть редакторам, что первая и последняя фотки в статье не нужны.
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после этих сигарет срачка нападает? или для чего столько жопной бумаги?
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Давно час позачиняти ці щурячі дірки і заблокувати Даунбас !! Припинити , цей пенсійно-харчовий туризм!!!)))
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Все понятно и прекрасно! Только одно НО. Это работа СБУ ?
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Как то не помню про задержания за ввоз контрафакта в Украину, про вывоз каждый день. Т.е - ввозить авно можно, - вывозить нельзя?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСБУ задержала партию контрабандного табака на 1,5 миллиона гривен, которую везли в ОРДЛО. ФОТОрепортаж
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