 СБУ задержала партию контрабандного табака на 1,5 миллиона гривен, которую везли в ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Во время контроля за перемещением лиц и товаров через линию разграничения в Торецком районе оперативники спецслужбы задержали микроавтобус, которым управлял уроженец временно оккупированных территорий. В машине правоохранители обнаружили более 250 коробок с сигаретами без акцизных марок", - отметили в пресс-службе.
По предварительным данным ориентировочная стоимость изъятого товара - 1,5 млн.грн. Они могли бы пойти на финансирование боевиков.
Продолжаются следственные действия.
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