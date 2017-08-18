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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Львов (3654) погода (2482)

 Львов засыпало крупным градом, затоплены несколько улиц. ФОТОрепортаж

Львов вчера вечером, 17 августа, засыпало крупным градом размером с перепелиное яйцо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Стихия затронула несколько районов города. Очевидцы рассказывают, что дождь чередовался с градом и сопровождался громом и молниями.

Львов засыпало крупным градом, затоплены несколько улиц 01

Львов засыпало крупным градом, затоплены несколько улиц 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Снег выпал на Закарпатье. ФОТОфакт

По сообщению varta1, после дождя во Львове затопило несколько улиц. Одна из "рек" образовалась в центральной части Львова, сразу возле музея "Арсенал".

Львов засыпало крупным градом, затоплены несколько улиц 03

Фото: соцсети

Ранее сообщалось, что мощный ливень в Одессе затопил дороги.
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Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка.
Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
Міліціонер, діставши документи постраждалого:
- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
- Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.
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Зловив українець золоту рибку і каже:
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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Впіймали українець з кацапом Золоту рибку, яка за свободу пообіцяла виконати бажання. Кацап каже - хочу чтоб в расєє нє осталось ні одного хохла, а чтоб оні нє лєзлі построй вдоль всєх граніц високіє крєпкіє стєни. Золота рибка питає у українця - а яке твоє бажання? Українець питає то ти зробила що зробив кацап. Зробила, каже. - Ну тоді заливай все бетоном
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А водосточные ямы (ливневка) там что, мусором забились?
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Може забулася, а може не розрахована на такий об'єм. Тобі який варіант до вподоби?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛьвов засыпало крупным градом, затоплены несколько улиц. ФОТОрепортаж
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