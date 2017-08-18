 Львов засыпало крупным градом, затоплены несколько улиц. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Стихия затронула несколько районов города. Очевидцы рассказывают, что дождь чередовался с градом и сопровождался громом и молниями.
По сообщению varta1, после дождя во Львове затопило несколько улиц. Одна из "рек" образовалась в центральной части Львова, сразу возле музея "Арсенал".
Фото: соцсети
Ранее сообщалось, что мощный ливень в Одессе затопил дороги.
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Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
Міліціонер, діставши документи постраждалого:
- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
- Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.
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- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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