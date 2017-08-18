 Давно не видел более топорного фейка. "Агент СБУ" в Донецке надел в августе свитер, кожаную куртку и забыл шнурки, - Казанский о задержании наемниками РФ "украинского диверсанта". ФОТО

Об этом в своем блоге пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Вслед за задержанием "украинского диверсанта" в Крыму, который собирался поджечь свалку и спилить телеграфный столб, о задержании "агента киевской хунты" заявили и в "ДНР". Там рассказали, что задержали агента СБУ, который хотел взорвать телевизионную вышку. Сразу же появилось и видео с задержанным "украинским диверсантом". На этот раз диверсант оказался без пилы, но зато надел свитер и кожаную куртку. Наверное, чтобы не выделяться в толпе. Ведь давно известно, что в августе в Донецке все так ходят. Всего 33 градуса на улице, почему бы не надеть футболку, свитер, а сверху еще черную курточку?", - отметил Казанский.
"А еще он забыл вдеть шнурки в ботинки. Ну, так обычно делают агенты СБУ. Обязательно берут с собой на задание украинский паспорт и пистолет, а шнурки забывают. Ходить без шнурков - это такая давняя традиция агентов СБУ", - иронизирует он.
"Давно не видел более топорного фейка. Мужика явно достали из какого-то подвала, чтобы снять в копеечном постановочном ролике. При этом гении пропаганды поленились ему даже шнурки в ботинки назад вдеть, а оператор с лишней хромосомой не догадался снимать так, чтобы они не попали в кадр. Само видео снималось еще весной. Это понятно как по одежде мужика, так и по побегам тюльпанов и лилий, которые растут из голой земли. Видите, вон там, на заднем фоне? На дворе где-то конец апреля", - добавил Казанский.
"Как я уже и писал раньше, все истории об "украинских диверсантах" просто фальшивка. Все это вранье и бездарно слепленная подделка. "ДНР" целиком и полностью состоит из подобной лжи и фейков, которыми боевики каждый день промывают жителям Донбасса мозги. Без вранья "русский мир" не работает. Именно поэтому они так боятся свободы слова. Именно поэтому на захваченных территориях действует жесткая цензура, а журналистов преследуют и сажают в подвалы. Проблема только в том, что всякая ложь однажды вскрывается. Рано или поздно люди все равно начинают понимать, что их обманывают и кормят говном", - резюмировал он.
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- Хто там?
- Це ми, червоні партизани!
- Так-так-так, - відповів кулемет.
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Максимум , трупами могут закидать (как во 2 мировую) 😕
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Может, это всё просто из-за жары?
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