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 Политика Украины
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Все про:Донецк (7459) пропаганда (2196) ФСБ (1194) ложь (423) Казанский Денис (71) фейк (88) наемники РФ (66)

 Давно не видел более топорного фейка. "Агент СБУ" в Донецке надел в августе свитер, кожаную куртку и забыл шнурки, - Казанский о задержании наемниками РФ "украинского диверсанта". ФОТО

Видео задержания якобы "украинского диверсанта" в оккупированном Донецке, обнародованное наемниками РФ, является постановочным и снято не позднее апреля месяца, поскольку якобы "агент СБУ" одет в теплую одежду и на его ботинках нет шнурков.

Об этом в своем блоге пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Вслед за задержанием "украинского диверсанта" в Крыму, который собирался поджечь свалку и спилить телеграфный столб, о задержании "агента киевской хунты" заявили и в "ДНР". Там рассказали, что задержали агента СБУ, который хотел взорвать телевизионную вышку. Сразу же появилось и видео с задержанным "украинским диверсантом". На этот раз диверсант оказался без пилы, но зато надел свитер и кожаную куртку. Наверное, чтобы не выделяться в толпе. Ведь давно известно, что в августе в Донецке все так ходят. Всего 33 градуса на улице, почему бы не надеть футболку, свитер, а сверху еще черную курточку?", - отметил Казанский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО

Давно не видел более топорного фейка. Агент СБУ в Донецке надел в августе свитер, кожаную куртку и забыл шнурки, - Казанский о задержании наемниками РФ украинского диверсанта 01Давно не видел более топорного фейка. Агент СБУ в Донецке надел в августе свитер, кожаную куртку и забыл шнурки, - Казанский о задержании наемниками РФ украинского диверсанта 02

"А еще он забыл вдеть шнурки в ботинки. Ну, так обычно делают агенты СБУ. Обязательно берут с собой на задание украинский паспорт и пистолет, а шнурки забывают. Ходить без шнурков - это такая давняя традиция агентов СБУ", - иронизирует он.

Давно не видел более топорного фейка. Агент СБУ в Донецке надел в августе свитер, кожаную куртку и забыл шнурки, - Казанский о задержании наемниками РФ украинского диверсанта 03

"Давно не видел более топорного фейка. Мужика явно достали из какого-то подвала, чтобы снять в копеечном постановочном ролике. При этом гении пропаганды поленились ему даже шнурки в ботинки назад вдеть, а оператор с лишней хромосомой не догадался снимать так, чтобы они не попали в кадр. Само видео снималось еще весной. Это понятно как по одежде мужика, так и по побегам тюльпанов и лилий, которые растут из голой земли. Видите, вон там, на заднем фоне? На дворе где-то конец апреля", - добавил Казанский.

Давно не видел более топорного фейка. Агент СБУ в Донецке надел в августе свитер, кожаную куртку и забыл шнурки, - Казанский о задержании наемниками РФ украинского диверсанта 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мне сказали подрезать электростолб", - ФСБ показала задержание в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. ВИДЕО

"Как я уже и писал раньше, все истории об "украинских диверсантах" просто фальшивка. Все это вранье и бездарно слепленная подделка. "ДНР" целиком и полностью состоит из подобной лжи и фейков, которыми боевики каждый день промывают жителям Донбасса мозги. Без вранья "русский мир" не работает. Именно поэтому они так боятся свободы слова. Именно поэтому на захваченных территориях действует жесткая цензура, а журналистов преследуют и сажают в подвалы. Проблема только в том, что всякая ложь однажды вскрывается. Рано или поздно люди все равно начинают понимать, что их обманывают и кормят говном", - резюмировал он.
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Мне больше в Малазии нравится: сруцке и собакам вход в магазин запрещен!
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Стук в хату серед ночі:
- Хто там?
- Це ми, червоні партизани!
- Так-так-так, - відповів кулемет.
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И эти дебилы думают кого- то победить?!
Максимум , трупами могут закидать (как во 2 мировую) 😕
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ще він бігав з портретом Бандери і нагло матюкався по-западенськи -ВАТА ХАВАЄ
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по всей видимости он откудото из Новосибирска, либо Аймикон не иначе - еще неуспел оклиматизироватся, да и по шнуркам видно что он привыкший к валенкам, однимсловомватникстопудово!
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Звик до синіх шльпанців без шнурків, от, за звичкою, і в туфлю не вдів. Не буде з нього агента 007.
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Ну хоть носки до шлпанцев Адел, и то уже хАрАшо...
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А одягнув би валянки - був би невидимкою для всевидячого ока МГБ.
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Эй! ДиверсантА, сними шнурки, Адень свитера, мы тебя браТ будЭм!!!
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В последнее время участились случаи задержания каких-то странных диверсантов. То с ножовкой, которой можно разве что ветку спилить, теперь вот в туфлях без шнурков.
Может, это всё просто из-за жары?
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Агент "Левша". Пистолет ему с правой стороны запихнули
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Добре, що хоть в попихах не забули, а то вже й режисер рявкнув "мотор", актори в теплому одязі запріли, "агент" зає...вся на гарячому асфальті лежати писком вниз.
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Ищите паспорт гражданина Украины, визитку Яроша и командировочное удостоверение СБУ с пометкой о цели командировки: "Совершение теракта в Донецке"...
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А самое главное, что он уволен со всех органов еще весной...
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Фотография на память, перед заброской в Крым...Давно не видел более топорного фейка. "Агент СБУ" в Донецке надел в августе свитер, кожаную куртку и забыл шнурки, - Казанский о задержании наемниками РФ "украинского диверсанта" - Цензор.НЕТ 5103
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В СИЗО шнурки снимают, поэтому мужика вытащили из СИЗО и повторили на камеру момент задержания
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДавно не видел более топорного фейка. "Агент СБУ" в Донецке надел в августе свитер, кожаную куртку и забыл шнурки, - Казанский о задержании наемниками РФ "украинского диверсанта". ФОТО
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