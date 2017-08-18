EN|RU|UK
Темы дня: Теракт в Барселоне Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко
 Происшествия, Фоторепортаж
  2688  18
Все про:подделка (264) СБУ (14741) Ивано-Франковская область (306) ID-карта (53)

 Изготовители фальшивых ID-карт задержаны на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы жителей Ивано-Франковской и Закарпатской областей, которые изготавливали поддельные ID-карты для пересечения границы для лиц, которым запрещен въезд по биометрическим паспортам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что злоумышленники формировали для заказчиков пакет поддельных документов о якобы проживания в 30-километровой пограничной зоне на чужие фамилии. Далее на их основании производили ID-карты участников малого пограничного движения - межправительственного соглашения, которое дает жителям возможность свободного пересечения границы без проверки отпечатков пальцев.

Отмечается, что такие услуги пользовались спросом среди лиц, утративших право на въезд в страны ЕС из-за превышения срока пребывания или трудоустройства без визы, которая давала бы такое право.

Изготовители фальшивых ID-карт задержаны на Ивано-Франковщине, - СБУ 01

Кроме того, злоумышленники изготавливали ID-карту с тем же фото, но уже на имя гражданина одной из стран ЕС, что давало право владельцу передвигаться внутри Евросоюза в обход 90-дневного срока, обусловленного безвизовым режимом.

Набор карточек злоумышленники оценивали в полторы тысячи евро.

Изготовители фальшивых ID-карт задержаны на Ивано-Франковщине, - СБУ 02

Одного из участников группы правоохранители задержали при передаче заказчику готового пакета документов возле железнодорожного вокзала в Киеве.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 5 жителей Львовщины и Волыни наладили производство "брендовых" моющих средств. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

У 26-летнего местного жителя изъято тридцать девять тысяч гривен - вторая часть суммы, которую он получил за поддельные ID-карты.

Изготовители фальшивых ID-карт задержаны на Ивано-Франковщине, - СБУ 03

При обыске обнаружено также ID-карту на его собственное имя и подготовлены карточки для других заказчиков.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение о подозрении задержанному и другим участникам группы
 перейти на форум
 
   
VEhrNGRrdzVReTh3VERkUmRFNURNREJNV0ZGMU9VTTJNRXhDT0RCTFNGRnJaRU5xWmtWc1JVeGtRell3VEVSU1owNUhRekJNUWpnd1NtcFJjM1JEZHpCTU0xRjJhVE5SY0U1SFFUQk1SRkYyWkVNMk1FdzNVWE4wUjBJd1RISlJjMDVIVUVsT1F5c3dURWhSZFRsRGR6QlpTRkpuZEVkTg==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Делки уже наладили свое производство, а государство до сих пор испытывает с этим проблемы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одесса отдыхает. Лето. Ивано- Франковск на дежурстве.😀😀😀😀
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а гроші справжні були ?! чи теж виробляли? промисловці, блін!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага, супер, а еще оно может журналистам по будке настучать или ворыаться в жилище гражданина и устроить перестрелку в присутствии женщин и детей

что конкретно вам нравится в действиях подонков ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато на производстве не хватает ни рабочих, ни ИТР. Все ,, бизнесом" заняты. Превратили страну в помойку. Политики, блядь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Гонтарева тихонько из страны свалила . Тоже ведь аферистка. Но с мигалками в аэропорт отвезли, шоб лишнего не ляпнула.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подделка документов - сроки и штрафы минимальные. Чуть ли не админка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смотрю пацаненок "обделался" от такого радостного поворота событий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
К деньгам быстро привыкаешь, а вот к безденежью ужОс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Забагато честі. Ви там з Демальянсом вже хоч за щось домовилися?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да,у петрухи нет чести,нет совести..Барыга,что возьмешь..
 показать весь комментарий
Ответить
 
П'яний працівник Нацполіції збив байкера у Києві (ФОТО)
Cьогодні о 9:00 Вголос
У Києві на Позняках водій «Субару» грубо порушив правила дорожнього руху та важко травмував байкера. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За словами очевидця, ДТП трапилась за адресою вул. Мишуги, 9 біля L'Kafa та ТРЦ «Піраміда».
Розвертаючись через подвійну суцільну смугу водій авто збив байкера. Свідки ДТП стверджують, що від водія пахло алкоголем.
Також встановлено, що водій «Субару Трібек» є працівником Національної поліціі. Повідомляється, що це є слідчий на прізвище Вовк із 2-го територіального відділу поліціі Дніпровського управління.
Постраждалий байкер госпіталізований «швидкою».
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияИзготовители фальшивых ID-карт задержаны на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти