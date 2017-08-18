 Изготовители фальшивых ID-карт задержаны на Ивано-Франковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что злоумышленники формировали для заказчиков пакет поддельных документов о якобы проживания в 30-километровой пограничной зоне на чужие фамилии. Далее на их основании производили ID-карты участников малого пограничного движения - межправительственного соглашения, которое дает жителям возможность свободного пересечения границы без проверки отпечатков пальцев.
Отмечается, что такие услуги пользовались спросом среди лиц, утративших право на въезд в страны ЕС из-за превышения срока пребывания или трудоустройства без визы, которая давала бы такое право.
Кроме того, злоумышленники изготавливали ID-карту с тем же фото, но уже на имя гражданина одной из стран ЕС, что давало право владельцу передвигаться внутри Евросоюза в обход 90-дневного срока, обусловленного безвизовым режимом.
Набор карточек злоумышленники оценивали в полторы тысячи евро.
Одного из участников группы правоохранители задержали при передаче заказчику готового пакета документов возле железнодорожного вокзала в Киеве.
У 26-летнего местного жителя изъято тридцать девять тысяч гривен - вторая часть суммы, которую он получил за поддельные ID-карты.
При обыске обнаружено также ID-карту на его собственное имя и подготовлены карточки для других заказчиков.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение о подозрении задержанному и другим участникам группы
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что конкретно вам нравится в действиях подонков ?
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Cьогодні о 9:00 Вголос
У Києві на Позняках водій «Субару» грубо порушив правила дорожнього руху та важко травмував байкера. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За словами очевидця, ДТП трапилась за адресою вул. Мишуги, 9 біля L'Kafa та ТРЦ «Піраміда».
Розвертаючись через подвійну суцільну смугу водій авто збив байкера. Свідки ДТП стверджують, що від водія пахло алкоголем.
Також встановлено, що водій «Субару Трібек» є працівником Національної поліціі. Повідомляється, що це є слідчий на прізвище Вовк із 2-го територіального відділу поліціі Дніпровського управління.
Постраждалий байкер госпіталізований «швидкою».
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