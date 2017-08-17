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 13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии. ФОТОрепортаж

Власти Каталонии подтвердили, что в результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны погибли 13 человек.

Об этом сообщил советник внутренних дел Каталонии Жоакин Форн в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, - испанские СМИ. ФОТО

"Я решительно осуждаю террористическую атаку в Барселоне. Можем подтвердить 13 погибших и более 50 раненых", - написал Форн.

13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии 01

13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У террора нет шансов против единства", - Климкин осудил теракт в Барселоне

13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии 03

13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии 04

13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии 05

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция нашла второй фургон террористов после атаки в Барселоне

13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии 06

13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии 07

13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии 08

13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии 09


Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: консул проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Барселоне

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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это вам привет от Пуйла!!!
Отсидеться за спинами украинских солдат вам не дадут!!!
вы это....держитесь там!!! У нас в Украине бывали дни и ПОХУЖЕ!!!
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Геракл Платонович - І.С.Мазепа, ще в 1698 році ! написав історичний вислів - "Добрий москаль - то є мертвий москаль".
О це всю русо-бидло, до ебеній матері в радіо-активний попіл

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R.I.P.
А редакції Цензора пропоную закрити коменти.
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Бо добре пам'ятаю коменти під новиною про теракт в Парижі. І свій перший бан за вимогу закрити коменти. Доречі, їх таки потім закрили.
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так если в КНДР войнушка начнётся - тоже комментарии закрывать...?
сочувствую семьям погибших - а обсуждать не сильно рвусь, тут и без меня хватает...
в основном и так ясно кто есть ху из ху из обсуждателей...
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Кожен сам за себе вирішує. Я своє ставлення висловив.
Війна- не тероризм. Різні речі.
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Великая Исландия - сашко дрищатик, один из тех персонажей, кто волал за "закройте комменти..."

1. "хор александрова :D
2. жмуры над Сенайем :D
3. не понятно, что на ростове с А-320
итд
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Саша Крест - що й потрібно було на загал доказати. Ті навіть русо-підорських жмурів, і те з "великої" літери написав.
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это его мнение - я с этим не согласен совсем по другой причине...
правда я не все же его посты читаю...
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Великая Исландия - :"почему Саш...?" .

Тому, що у сашка дрищатика закінчилась методичка
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у меня нет к нему каких-то предвзятостей...
человек со своим мышлением - вон мне ответил как он думает...
я лично не со всем с ним согласен...\но это его - а то моё...\
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Великая Исландия - :"у меня нет к нему каких-то предвзятостей..." :D
ну так пригласи сашка к себе в лоно . Два брата акробата дрочері


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САШКО!!!
У нас каждый день гибнут молодые крепкие пацаны и мужыки!!!!
СУКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!!
И хоть раз эта бля...кая Испания или штопаная Каталония нам выразила СОБОЛЕЗНОВАНИЯ????
ДА ШАССССС!!!!
Так шо пуская и тальше целуют Пуйло в лохматую СРАКУ!!!
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От саме із-за таких коментів я і пропоную їх закрити.
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так беги к модеру...
или я шо то не по делу написал??????????????
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https://censor.net.ua/forum/8573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru
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САШО !!! Это гейропейское ЛИЦЫМЕРИЕ уже просто ЗАЕ....О!!!
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В чому ви побачили "гейропейское ЛИЦЫМЕРИЕ" можна дізнатися ?
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Почерк і метод всюди однакові. Совпадєніє? Не думаю.
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українці співчувають іспанцям і нагадують, що лише в єдності наша сила
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жириновский: " Нам выгодно, когда Европу взрывают. Пусть подыхают ! " ©

https://www.youtube.com/watch?v=pHB_cBb9Fp8

13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии - Цензор.НЕТ 804
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Как морду не закачивай, а руки выдают что оно постарше дедушки Ленина на момент смерти .
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А откуда приказ пришёл, думаю, догадаться не сложно...
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Интересно, Европа когда-то признается сама себе, что сделала ошибку, открыв границы для этого зоопарка?
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помидорами не отделаетесь" (С) ко всем применяет, мини-ботокс
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за одного погибшего выселять взад по 1000 эмигрантов.
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А зачем мигрантам взрывать страну, в которой их приютили? А вот террористу и убийце , товарищу чекисту есть оооочень и ооочень большой смысл.
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Барселона, центр Всесвіту, Мессі, Дуглас, Суарос...
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Ну надо ж , такой терракт кстати пришёлся!кацапло в своих СМИ уже ждёт, когда горячие испанцы выйдут протестовать против ... террактов и приезжих турков! А чего турков? Пишут, что вот в англии были такие же наезды, но англичане похмуро молчали, стиснув зубы! К их кацаплосожалению не было протестов,заворушек разных , погромов! А вот в Испании уже точняк должны быть.. кровь , мол, горячая.
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Ты что не понимаешь, что-то арабы только исполнители!
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Жах який.. Красуня Барселона.. Люблю це місто..
R.I.P.
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СМИ оккупированного Крыма 10 апреля 2017 г. сообщили о визите президента национальной ассамблеи Андалузии Королевства Испании Педро Алтамирано и федеральном координаторе национальной партии Андалузии (город Малага) Сальвадоре Гарсия Урбано.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии. ФОТОрепортаж
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