 13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии. ФОТОрепортаж

"Я решительно осуждаю террористическую атаку в Барселоне. Можем подтвердить 13 погибших и более 50 раненых", - написал Форн.
Как сообщалось ранее, в четверг небольшой фургон белого цвета врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы. Жертвами могли стать от 3 до 13 человек. полиция Барселоны квалифицировала инцидент как теракт и активировала систему реагирования на террористические акты.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города. Также сообщается, что полицейские ведут поиски еще одного фургона.
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ТОЧКА
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Отсидеться за спинами украинских солдат вам не дадут!!!
вы это....держитесь там!!! У нас в Украине бывали дни и ПОХУЖЕ!!!
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О це всю русо-бидло, до ебеній матері в радіо-активний попіл
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А редакції Цензора пропоную закрити коменти.
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сочувствую семьям погибших - а обсуждать не сильно рвусь, тут и без меня хватает...
в основном и так ясно кто есть ху из ху из обсуждателей...
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Війна- не тероризм. Різні речі.
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1. "хор александрова :D
2. жмуры над Сенайем :D
3. не понятно, что на ростове с А-320
итд
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Саша Крест
Ансамблю Алєксандрова до урочистої зустрічі готуватися?
17.08.2017 17:04
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правда я не все же его посты читаю...
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Тому, що у сашка дрищатика закінчилась методичка
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человек со своим мышлением - вон мне ответил как он думает...
я лично не со всем с ним согласен...\но это его - а то моё...\
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ну так пригласи сашка к себе в лоно . Два брата акробата дрочері
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У нас каждый день гибнут молодые крепкие пацаны и мужыки!!!!
СУКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!!
И хоть раз эта бля...кая Испания или штопаная Каталония нам выразила СОБОЛЕЗНОВАНИЯ????
ДА ШАССССС!!!!
Так шо пуская и тальше целуют Пуйло в лохматую СРАКУ!!!
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или я шо то не по делу написал??????????????
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https://www.youtube.com/watch?v=pHB_cBb9Fp8
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Теракт в Барселоне погибли 13 человек.
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R.I.P.
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