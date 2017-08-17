 13 человек погибли, 50 ранены в результате теракта в Барселоне, - власти Каталонии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил советник внутренних дел Каталонии Жоакин Форн в Twitter , передает Цензор.НЕТ "Я решительно осуждаю террористическую атаку в Барселоне. Можем подтвердить 13 погибших и более 50 раненых", - написал Форн.

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