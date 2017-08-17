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Все про:аэропорт (1276) взятка (4379) прокуратура (3123) Харьков (4361)

 Сотрудник полиции аэропорта Харькова задержан при получении взятки, - прокуратура. ФОТО

Прокуратура совместно с СБУ и управлением внутренней безопасности Национальной полиции уличила в систематическом взяточничестве группу полицейских, работающих в харьковском аэропорту.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Сотрудники отделения Харьков-аэропорт Слободского ОП ГУ НП в области требовали, и получали от граждан Турции средства по беспрепятственное пересечение границы. Сегодня во время получения одного из траншей взятки в 3800 грн. был задержан капрал полиции", - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции аэропорта Харькова задержан при получении взятки, - прокуратура 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Начальник отделения полиции аэропорта "Киев" задержан на взятке $7 тысяч, - ГПУ. ФОТО

Сотрудник полиции аэропорта Харькова задержан при получении взятки, - прокуратура 02

Другие участники схемы на данный момент устанавливаются следователями прокуратуры области.

Смотрите также: СБУ поймала на взятке в $5 тысяч прокурора на Одесчине. ФОТО

Досудебное расследование проводится следственным управлением прокуратуры области по ч.3 ст.368 УК Украины.
Решается вопрос о задержании фигурантов производства и объявления им подозрения.
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И что ему будет за это,да ничего,ведь у нас вседозволенность,а задерживают за взятки только для видимости "бурной"деятельности,и потом отпускают,при том шо залог в разы меньше взятки.
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Кросаучег! Капрал цельный, переаттестованный наверняка!
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Гвардия квАкова не стесняется брать мзду,ведь сам шеф мародёр тот ещё.
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А курочка по зёрнышку клюет, да сыта бывает.
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грибной день для отчетов, ловят мелочь, чтобы отчитаться и получить премии
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Ой! Какой он худенький! Явно недоедает. В смысле не доедает то что в рот затолкал, щеки аж из-за ушей видать.
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))))))))))))))))) два дня тому в зад, в борисполе, мну "предлагали" оставить в мойей бродяжной аптечке, медицинские ножнички и швейную иголку в катушке ручной клади )))))))). йа сказав - "викидайте"!!! скорёжилі фейс ліца, й демонстратівно кинули в урну ))) щаслівому обладателю голки для зшивання твердих тканин й нововладельцу "аварийномедицицинскобуржуйских ножнижків" - за хх €, - мій персональний Респект!!! )))))
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)))))) там то тих ножничків, з голкою вмісті, - ну, ну ---- максімум, на € 20 фсёго то й було!!! ізмєльчала поліційа! )))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник полиции аэропорта Харькова задержан при получении взятки, - прокуратура. ФОТО
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