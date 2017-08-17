 Сотрудник полиции аэропорта Харькова задержан при получении взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Сотрудники отделения Харьков-аэропорт Слободского ОП ГУ НП в области требовали, и получали от граждан Турции средства по беспрепятственное пересечение границы. Сегодня во время получения одного из траншей взятки в 3800 грн. был задержан капрал полиции", - говорится в сообщении.
Другие участники схемы на данный момент устанавливаются следователями прокуратуры области.
Досудебное расследование проводится следственным управлением прокуратуры области по ч.3 ст.368 УК Украины.
Решается вопрос о задержании фигурантов производства и объявления им подозрения.
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