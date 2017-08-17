 Начальник юридического отдела налоговой инспекции Умани задержана на взятке 30 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
В четверг, 17 августа, с поличным задержана начальник юридического отдела Уманской ОГНИ Главного управления Государственной фискальной службы в Черкасской области, которая требовала от директора фермерские го хозяйства неправомерную выгоду в размере 30 тыс. грн. за неосуществление искусственных препятствий в процессе проведения ликвидационной процедуры хозяйствующего субъекта.
Чиновница задержана сразу после получения части денежных средств в размере 10 тыс. грн.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
298 5
Материалы по теме: Взяточники
Начальник отделения полиции аэропорта "Киев" задержан на взятке $7 тысяч, - ГПУ. ФОТО(19)
СБУ задержала сотрудницу ГФС Львовщины на взятке в 100 тысяч гривен. ФОТО+ВИДЕО(15)
СБУ поймала на взятке в $5 тысяч прокурора на Одесчине. ФОТО(23)
За фабрикацию поддельных справок на Буковине и получение за них взятки €1,35 тыс задержан чиновник госархива, - прокуратура(8)
Розпочалася масштабна умисна очистка влади від політичних конкурентів на округах – Старікова(0)
На взятке в $1,5 тысячи в Николаеве задержан глава военно-медицинской комиссии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(7)
При вымогательстве взятки в 400 тысяч задержана глава одного из поселковых советов Одесчины, - СБУ. ФОТОрепортаж(17)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить