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Все про:взятка (4377) прокуратура (3121) Умань (181) ГФС (3152)

 Начальник юридического отдела налоговой инспекции Умани задержана на взятке 30 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

В Умани при получении взятки задержана начальник юридического отдела налоговой инспекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

В четверг, 17 августа, с поличным задержана начальник юридического отдела Уманской ОГНИ Главного управления Государственной фискальной службы в Черкасской области, которая требовала от директора фермерские го хозяйства неправомерную выгоду в размере 30 тыс. грн. за неосуществление искусственных препятствий в процессе проведения ликвидационной процедуры хозяйствующего субъекта.

Чиновница задержана сразу после получения части денежных средств в размере 10 тыс. грн.

Начальник юридического отдела налоговой инспекции Умани задержана на взятке 30 тыс. грн, - прокуратура 01

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Начальник юридического отдела налоговой инспекции Умани задержана на взятке 30 тыс. грн, - прокуратура 02

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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покажите всех задержанных этой властью, на зоне...хрен покажут, все на свободе в итоге....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник юридического отдела налоговой инспекции Умани задержана на взятке 30 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
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