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 Криминальный авторитет по кличке Гия повторно депортирован из Украины, - Нацполиция. ФОТО

вор в законе

Полицейские Киевщины обнаружили и повторно выдворили из Украины криминального авторитета по кличке Гия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В конце марта этого года оперативники Киевской области задержали криминального авторитета, неоднократно судимого гражданина Грузии Чантурия Георгия Джемаловича и принудительно выдворили за пределы Украины, с запрещением въезда на 5 лет. На родине 40-летний мужчина подделал паспорт, изменив свое имя, и 6 июля повторно противозаконно вернулся в Украину.

Сотрудники Управления уголовного розыска областного полиции в результате оперативных мероприятий, повторно обнаружили нелегала на Киевщине с поддельными документами и сегодня депортировали.

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В общем, на протяжении 20 лет мужчина незаконно находился и осуществлял свою преступную деятельность на территории нашей страны. За это время он 4 раза отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и других преступлений.

"Известно, что Гия был в исправительной колонии "смотрящим" и имел значительное влияние на криминогенную ситуацию далеко за ее стенами. Поддерживает и пропагандирует среди представителей криминалитета, особенно молодежи, "воровские традиции" и систематически совершает тяжкие и другие преступления. Также поддерживает тесную связь с выходцами из кавказского региона и с другими криминальными авторитетами, которые находятся в местах лишения свободы и вне их. Установлено, что в последнее время пытался наладить поставки наркотиков и спиртных напитков на территорию одной из областных исправительных колоний", - сообщили в полиции.

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