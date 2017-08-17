 Минимум 1 человек погиб и 20 пострадали при наезде фургона на толпу в Барселоне, - испанские СМИ. ФОТО

Об этом сообщает газета El Pais, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Ранее сообщалось, что небольшой фургон врезался в толпу людей в центре Барселоны. Инцидент произошел в районе популярной среди туристов улицs Рамбла.
Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Очевидец сообщают, что фургон врезался в толпу на скорости около 100-120 км/час.
На месте работают полицейские и медики. Правоохранители просят граждан избегать этого района.
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