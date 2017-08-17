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 Минимум 1 человек погиб и 20 пострадали при наезде фургона на толпу в Барселоне, - испанские СМИ. ФОТО

Минимум 20 человек получили травмы и один погиб в результате наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны.

Об этом сообщает газета El Pais, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Ранее сообщалось, что небольшой фургон врезался в толпу людей в центре Барселоны. Инцидент произошел в районе популярной среди туристов улицs Рамбла.

Минимум 1 человек погиб и 20 пострадали при наезде фургона на толпу в Барселоне, - испанские СМИ 01

Минимум 1 человек погиб и 20 пострадали при наезде фургона на толпу в Барселоне, - испанские СМИ 02

Минимум 1 человек погиб и 20 пострадали при наезде фургона на толпу в Барселоне, - испанские СМИ 03

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Очевидец сообщают, что фургон врезался в толпу на скорости около 100-120 км/час.

На месте работают полицейские и медики. Правоохранители просят граждан избегать этого района.
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Еще одни заложники своих безмозглых политиков, которые называют хуйла торговым партнером и продают ему турбины.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомМинимум 1 человек погиб и 20 пострадали при наезде фургона на толпу в Барселоне, - испанские СМИ. ФОТО
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