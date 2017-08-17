EN|RU|UK
Темы дня: Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой
 Происшествия
  2295  40
Материалы по теме:
Все про:Мариуполь (4130) СБУ (14735) теракт (2167) Грицак Василий (302)

 СБУ предотвратила теракты, которые готовили в Мариуполе российские спецслужбы, - Грицак. ФОТОрепортаж

Теракты, готовили диверсанты по указанию ГУ ГШ ВС РФ, предотвратила в Мариуполе Служба безопасности Украины.

Об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Главной задачей террористов было подорвать взрывчатку вблизи места дислокации одного из батальонов Нацгвардии.

Все злоумышленники являются граждане Украины, двое из них - уроженцы Российской Федерации, один из которых прибыл в город с временно оккупированных территорий после отбывания наказания.

Оперативники спецслужбы задержали двух террористов во время закладки мины российского производства в одном из общественных мест Мариуполя. По заключению экспертов, обмен ПОМ-2Р1 принята на вооружение вооруженных сил РФ в 1997 году. В Украине мина такого типа не производится и на вооружении не состоит.

Также сотрудники СБУ изъяли у террористов тротиловые шашки весом по 400 и 200 граммов, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, электродетонаторы, патроны к автоматическому оружию, пакет с болтами, гайками и другими металлическими предметами, которые планировались к использованию в качестве поражающие элементы будильник с проводами.

Правоохранители кроме того задержали третьего члена террористической группы, на выполнение задач российских кураторов пытался доставить в Мариуполь средства поражения - гранаты РГД-5 и шесть тротиловых шистсотграмових шашек. Следственные действия продолжаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории, чтобы возобновить активные боевые действия на Донбассе, - Грицак

СБУ предотвратила теракты, которые готовили в Мариуполе российские спецслужбы, - Грицак 01

СБУ предотвратила теракты, которые готовили в Мариуполе российские спецслужбы, - Грицак 02

Также читайте: ФСБ России готовит в Украине теракты и убийства общественных и государственных деятелей, - Грицак

СБУ предотвратила теракты, которые готовили в Мариуполе российские спецслужбы, - Грицак 03

СБУ предотвратила теракты, которые готовили в Мариуполе российские спецслужбы, - Грицак 04

СБУ предотвратила теракты, которые готовили в Мариуполе российские спецслужбы, - Грицак 05

Также читайте: Информатор наемников РФ задержан в Мариуполе

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Щось немає на фото вибухового пристрою з дистанційним керуванням, чи це не чергова лажа від СБУ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як правило по зовнішньому вигляду схеми детонатора вибухового пристрою можна вже можна зробити висновок наскільки професійними є диверсанти і чи застосовують вони для диверсій заводські військові детонатори РФ. А ці детонатори будуть головними доказами проти РФ, бо купити в магазині чи на чорному ринку їх просто неможливо, вони всі під суворим контролем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тротил с привязанной РГДшкой поставленной где-нибудь на растяжку не могут взорваться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
будильник с гайками. Наверняка это не единственная группа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...вместе взятых?Даже его собаки больше зарабатывают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Васисуалий,это как то мелко,давай француза или кацапа с тонной взрывчатки,и десятью джавелинами
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какого черта во время войны их живьем задерживают?? Чтоб купленный судья или просто любящий русню (а других у нас нет) их отпустил на следующий день??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щоб показати тобі, рашистам та заходу. І при нагоді обміняти на наших. Достатньо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кому они нужны???? они никто их не теперь ни для кого ....нет это мусор пыль в том числе и для ордилососов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Три удавшихся покушения,на высших чинов ФСБУ!?
Працюэ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Апелляционный суд Киева полностью оправдал экс-заместителя командира авиаэскадрильи - начальника штаба воинской части Национальной гвардии Романа Матолу, которого подозревали в передаче данных террористам «ДНР«

Матолу оправдали из-за непрофессиональных действиях силовиков, которые его задерживали.
Кроме того, суд обязал выплатить Матоле компенсацию и восстановить в должности. В НГУ не согласны с таким решением и уже направили письмо в военную прокуратуру с просьбой подать кассацию на указанное решение суда.При этом, по словам Сподара, это не единственное спорное решение суда в отношении военнослужащих НГУ. Ранее суд освободил командира воинской части №3011, которого задержала СБУ по подозрению в сотрудничестве с сепаратистами.Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева приговорил офицера НГУ Матолу к 5 годам тюрьмы условно за пособничество террористам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Капець... не міг він його тихенько прибрати... капець!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Киздити і киздити. Дивує те, що їх нічого не лякає. Ловлять одних, з"являються інші диверсанти. Щось у нас не так з пропагандою. Потрібно більше і докладніше показувати страждання засуджених, їх конфісковане майно, інвалідів і поранених, каяття та істерики ворогів. Потрібно посіяти в їхніх душах страх.

Де міністерство інформаційної політики ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой позор цензору, текст первокласник набирал скорее всего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
асиметрично))) особенно гранаты на сепарской газете понравились)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
СБУ,управлял предатель!
Не уборщица,не низший офицер,а глава СБУ!
После такого,да простят меня все чесные офицеры,но вероятно сами должны понять.Службу надо разформировать!
И разумеется создавать заново с новыми людьми!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и функции менять,а не барыжничать и барыг крышевать
 показать весь комментарий
Ответить
 
из-за этой "песочницы" тебе пиздец стучится - жди...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не хотят в гафнище вступать, иначе из-за паребрика вонище поднимется. Ждут пока слегка подсохнет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нахера нам ці затримання?Годуй ще потім роками цих випердишів.Там на ґазетці 2 ргдешки - якраз по штуці в дупу кожному.З цього приводу хороша цитата мокшанського князя Івана IV - "грозного" з фільму "Иван Васильевич меняет профессию": -"...так это ты такую машину сделал? -...у нас один тоже крылья сделал, так я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ножовки, тапок-пенок и спичек нет - значит фейк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пишут что задержали при закладке мины в общественном месте. посмотрите на фото пустырь какой-то.если их крутили при закладке мины то почему чувак на 1 фото как новенький чистые джинсы чистая обувь он в майке тоже чистая на руках ни ссадин ни царапин.второй вообще взрывать пошел и цепь золотую грамм на 100 нацепил. что-то неправдоподобно
 показать весь комментарий
Ответить
 
пока суд до дела..., отправить на исправительные работы на урановые рудники, чтобы когда менять будем аж светились от счястья что их в мордор отдают....

p.s. у СБУ их взяло хоть с зарядами, шнурами, не то что подмоченое фсб тапки, ножовка, граната...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В пидараше наших "диверсантов в тапках гатрабайтера" крутят по всем канала на фоне намалеваного паспорта, а наши беззубые толерасты и фотку выставить боятся, а если и выставят, то с замазанной харей.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ предотвратила теракты, которые готовили в Мариуполе российские спецслужбы, - Грицак. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти