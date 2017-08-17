 СБУ предотвратила теракты, которые готовили в Мариуполе российские спецслужбы, - Грицак. ФОТОрепортаж

Об этом на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Главной задачей террористов было подорвать взрывчатку вблизи места дислокации одного из батальонов Нацгвардии.
Все злоумышленники являются граждане Украины, двое из них - уроженцы Российской Федерации, один из которых прибыл в город с временно оккупированных территорий после отбывания наказания.
Оперативники спецслужбы задержали двух террористов во время закладки мины российского производства в одном из общественных мест Мариуполя. По заключению экспертов, обмен ПОМ-2Р1 принята на вооружение вооруженных сил РФ в 1997 году. В Украине мина такого типа не производится и на вооружении не состоит.
Также сотрудники СБУ изъяли у террористов тротиловые шашки весом по 400 и 200 граммов, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, электродетонаторы, патроны к автоматическому оружию, пакет с болтами, гайками и другими металлическими предметами, которые планировались к использованию в качестве поражающие элементы будильник с проводами.
Правоохранители кроме того задержали третьего члена террористической группы, на выполнение задач российских кураторов пытался доставить в Мариуполь средства поражения - гранаты РГД-5 и шесть тротиловых шистсотграмових шашек. Следственные действия продолжаются".
2295 40
Материалы по теме: Теракты в Украине
За полтора года СБУ предупредила более 200 российских террористических актов, - Тандит(25)
СБУ предотвратила теракты на Львовской железной дороге: в ходе спецоперации задержаны пять террористов. ФОТОрепортаж(127)
Задержаны пятеро диверсантов из "ЛНР", планировавших теракты в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж(79)
Нацполиция предотвратила теракт на погранзаставе в Станице Луганской. ФОТОрепортаж(7)
Огляд блогосфери від UAINFO. 1 липня 2016(0)
Произошел взрыв около ресторана в Запорожье. ФОТО(64)
Харьковский суд продлил срок ареста террористке "Терезе"(71)
Ответить
Ответить
Мають прийняти до уваги...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Працюэ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Матолу оправдали из-за непрофессиональных действиях силовиков, которые его задерживали.
Кроме того, суд обязал выплатить Матоле компенсацию и восстановить в должности. В НГУ не согласны с таким решением и уже направили письмо в военную прокуратуру с просьбой подать кассацию на указанное решение суда.При этом, по словам Сподара, это не единственное спорное решение суда в отношении военнослужащих НГУ. Ранее суд освободил командира воинской части №3011, которого задержала СБУ по подозрению в сотрудничестве с сепаратистами.Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева приговорил офицера НГУ Матолу к 5 годам тюрьмы условно за пособничество террористам.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Де міністерство інформаційної політики ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не уборщица,не низший офицер,а глава СБУ!
После такого,да простят меня все чесные офицеры,но вероятно сами должны понять.Службу надо разформировать!
И разумеется создавать заново с новыми людьми!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
p.s. у СБУ их взяло хоть с зарядами, шнурами, не то что подмоченое фсб тапки, ножовка, граната...
Ответить
Ответить