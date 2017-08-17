EN|RU|UK
Темы дня: Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой
 Происшествия, Фоторепортаж
  916  8
Материалы по теме:
Все про:взятка (4374) Одесская область (1658) Нацполиция (8423) Белгород-Днестровский (15)

 Эксперт-оценщик задержана на Одесчине при получении 15 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области при получении взятки задержана эксперт-оценщик.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Эксперт - оценщик требовала и получила 15 тыс. гривен за выдачу отчета о стоимости имущества с занижением его стоимости с целью уклонения от налогообложения.

Смотрите также: При вымогательстве взятки в 400 тысяч задержана глава одного из поселковых советов Одесчины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 августа, в городе Белгород - Днестровский оперативники Управления защиты экономики в Одесской области совместно с следователями полиции задержали злоумышленницу в собственном офисе.

Эксперт-оценщик задержана на Одесчине при получении 15 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Инспектор по вопросам труда задержана на Одесчине при получении 26 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Эксперт-оценщик задержана на Одесчине при получении 15 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Міністр соціальної політики Андрій Реваотримав 102,8 тис. грн зарплати за липень. Водночас заступники міністра заробили від 47,2 тис. грн до 78 тис. грн, а державний секретар міністерства - 55,2 тис. грн зарплати за липень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Орден этому эксперту за такую взятку по нашему правосудию.Если Суд оштрафовал на 3400 грн экс-начальницу отделения банка во Львове за присвоение 2,7 млн грн вкладов клиентов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Попідсаджували шалав своїх на підробітки й отримують подвійну насолоду...Її пов"яжуть,а головний хабарник- маніпулятор - "примерный и честный семьянин".
 показать весь комментарий
Ответить
 
реально охреневшая кобыла, за такую услугу берут намного меньше!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭксперт-оценщик задержана на Одесчине при получении 15 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти