 Эксперт-оценщик задержана на Одесчине при получении 15 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Эксперт - оценщик требовала и получила 15 тыс. гривен за выдачу отчета о стоимости имущества с занижением его стоимости с целью уклонения от налогообложения.
Сегодня, 17 августа, в городе Белгород - Днестровский оперативники Управления защиты экономики в Одесской области совместно с следователями полиции задержали злоумышленницу в собственном офисе.
916 8
Материалы по теме: Взяточники
Руководитель филиала "Укрэксимбанка" задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура. ФОТО(7)
Начальник отделения полиции аэропорта "Киев" задержан на взятке $7 тысяч, - ГПУ. ФОТО(19)
СБУ задержала сотрудницу ГФС Львовщины на взятке в 100 тысяч гривен. ФОТО+ВИДЕО(15)
СБУ поймала на взятке в $5 тысяч прокурора на Одесчине. ФОТО(23)
Что Путин делал в оккупированной Абхазии(0)
Инспектор по вопросам труда задержана на Одесчине при получении 26 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж(7)
На взятке в $1,5 тысячи в Николаеве задержан глава военно-медицинской комиссии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(7)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить