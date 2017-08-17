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 Руководитель филиала "Укрэксимбанка" задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура. ФОТО

Прокуратурой города Киева совместно с ГУ КЗЭ СБУ в получении неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч гривен задержан руководитель одного из филиалов акционерного общества "Укрэксимбанк", 100% акций которого принадлежат государству.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "Указанное должностное лицо получило денежные средства от субъекта хозяйствования за содействие в передаче в аренду целостного имущественного комплекса, принадлежащего банку.

Кроме того, прокуратурой города Киева задокументирован еще один эпизод противоправной деятельности данного лица, а именно получения им 10 тысяч долларов США за незаконное отчуждение имущества, которое находилось на ответственном хранении АО "Укрэксимбанк".

Первоочередные следственные действия продолжаются".

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Руководитель филиала Укрэксимбанка задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура 01

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Руководитель филиала Укрэксимбанка задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура 02

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16.08.2017 00:01:00Украинцы освобождают места для приезжих из Средней Азии
Руководитель филиала "Укрэксимбанка" задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4547 Екатерина Трифонова



Трудовых мигрантов в стране становится меньше в основном из-за возвращения на родину украинцев.
Таким образом, сокращение количества гастарбайтеров - скорее всего явление временное, считают эксперты Центра этнополитических и региональных исследований (ЦЭРИ). В своем исследовании они сделали вывод, что возникшие вакансии опять займут выходцы из Средней Азии. Положительная тенденция - это рост числа легально работающих приезжих, а негативная - их слабое желание интегрироваться в российское общество.
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Ну хоть не в бронежилетах и касках на задержание приехали... Но 60 000? Гривен? Как-то мелковато для банкира...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРуководитель филиала "Укрэксимбанка" задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура. ФОТО
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