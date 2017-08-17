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 "Сгоревшие дома и простреленные стены": штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево. ФОТОрепортаж

Штаб АТО обнародовал фоторепортаж о последствиях вчерашнего обстрела российско-оккупационными войсками жилых кварталов поселка Зайцево.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Вчера, обстреливая позиции сил АТО в районе населенного пункта Зайцево, под огонь российско-оккупационных войск попал частный сектор населенного пункта. Противник накрывал прифронтовой город из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Разрушениям подверглись 3 частных дома. В частности, после попадания боеприпасов от враждебного РПГ сгорела крыша на двух домах. В другом доме выстрел из РПГ пробил крышу и стены дома. К счастью среди мирных жителей никто не пострадал", - рассказали в штабе АТО и опубликовали фото из пострадавшего от обстрелов поселка.

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Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 01Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 02Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 03Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 04Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 05Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 06Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 07Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 08Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 09Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 10Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 11Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 12Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 13Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 14Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 15Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 16Сгоревшие дома и простреленные стены: штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево 17
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Так это война? А у нас в стране относительно документов АТО.
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Бессмысленное АТО.
Бессмысленный штаб АТО.
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жалко людей строили всю жизнь уничтожили за минуты государство даст копейки на восстановление
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какая война, какое ато?
не нужно будку раскачивать!
у нас с террористами перемирие.
так великий петя вместе с олигархами-рыгыналами сказал, и другой альтернативы нет...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Сгоревшие дома и простреленные стены": штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево. ФОТОрепортаж
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