 "Сгоревшие дома и простреленные стены": штаб АТО показал последствия обстрела наемниками РФ жилых кварталов Зайцево. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Вчера, обстреливая позиции сил АТО в районе населенного пункта Зайцево, под огонь российско-оккупационных войск попал частный сектор населенного пункта. Противник накрывал прифронтовой город из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Разрушениям подверглись 3 частных дома. В частности, после попадания боеприпасов от враждебного РПГ сгорела крыша на двух домах. В другом доме выстрел из РПГ пробил крышу и стены дома. К счастью среди мирных жителей никто не пострадал", - рассказали в штабе АТО и опубликовали фото из пострадавшего от обстрелов поселка.
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Бессмысленный штаб АТО.
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не нужно будку раскачивать!
у нас с террористами перемирие.
так великий петя вместе с олигархами-рыгыналами сказал, и другой альтернативы нет...
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