 Правоохранители ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.
В результате операции, к которой были привлечены 200 правоохранителей, были задержаны 12 человек. Среди них: организатор, диспетчеры и водители-охранники, которые доставляли проституток по адресам клиентов и выполняли функцию инкассаторов.
Сеть борделей функционировала больше 3 лет. Кроме предоставления сексуальных услуг она занималась сбытом наркотических веществ, среди которых метадон и амфетамины. Месячная выручка преступников составляла более 1 млн грн.
Преступная группировка включала в себя 35 проституток разного возраста, которые предоставляли сексуальные услуги как в борделях, так и на выездных заказах. За некачественное обслуживание клиента с проституток взыскивали штраф в размере 3 тыс. грн, за споры с диспетчером - 1 тыс. грн, за отказ от обслуживания клиента - 2 тыс. грн.
В результате обысков были изъяты денежные средства, огнестрельное оружие, наркотические вещества, графики дежурства проституток, диспетчеров и водителей охранников. Также правоохранители изъяли 9 автомобилей, которые использовались для функционирования сети борделей.
Для увеличения прибыли и обновления клиентской базы преступники наняли 4 человек, которые занимались разработкой и функционированием веб-сайтов, рекламирующих сексуальные услуги, и распространением визиток.
По факту зафиксированных правонарушений были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.302 (создание и содержание мест разврата, сводничество) и ч.3 ст.303 (сутенерство или привлечение лица к занятию проституцией) Уголовного кодекса Украины.
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бандоохранительныхправоохранительных органов...
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Да не ликвидировали - сейчас депутаты просто в отпуске.
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Вот реально какие то притоны барделями челечают а там где реальное бабло так не замечают ...
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Мне кажется, или левоохранители ни разу не с народом?
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Такое впечатление, что большинству абы кучу побольше и позловоннее навалить в ветке по любому поводу.
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тема не раскрыта.
совсем
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Наркота нафик, но ликвидировали бордель? А вот это зряЯ також кохаю свою дружину, наліво ні-ні, і просто зараз добровільно, без примусу, по-хорошому даю гроші на нову зачіску і манікюр!!!
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- Обратите внимание, сейчас мы проезжаем мимо самого знаменитого парижского борделя.
- А почему мимо?!?!
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Прочитал заголовок и первой мыслью было:
-Неужели опера Верховную Раду накрыли?Не,ну а шо?Там и наркоты можно с центнер собрать и с сотню (минимум) представителей древнейшей профессии задержать
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