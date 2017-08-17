 Правоохранители ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook В результате операции, к которой были привлечены 200 правоохранителей, были задержаны 12 человек. Среди них: организатор, диспетчеры и водители-охранники, которые доставляли проституток по адресам клиентов и выполняли функцию инкассаторов.Сеть борделей функционировала больше 3 лет. Кроме предоставления сексуальных услуг она занималась сбытом наркотических веществ, среди которых метадон и амфетамины. Месячная выручка преступников составляла более 1 млн грн.

Преступная группировка включала в себя 35 проституток разного возраста, которые предоставляли сексуальные услуги как в борделях, так и на выездных заказах. За некачественное обслуживание клиента с проституток взыскивали штраф в размере 3 тыс. грн, за споры с диспетчером - 1 тыс. грн, за отказ от обслуживания клиента - 2 тыс. грн.В результате обысков были изъяты денежные средства, огнестрельное оружие, наркотические вещества, графики дежурства проституток, диспетчеров и водителей охранников. Также правоохранители изъяли 9 автомобилей, которые использовались для функционирования сети борделей.

Для увеличения прибыли и обновления клиентской базы преступники наняли 4 человек, которые занимались разработкой и функционированием веб-сайтов, рекламирующих сексуальные услуги, и распространением визиток.По факту зафиксированных правонарушений были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.302 (создание и содержание мест разврата, сводничество) и ч.3 ст.303 (сутенерство или привлечение лица к занятию проституцией) Уголовного кодекса Украины.