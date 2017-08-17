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Все про:Киевская область (1670) Нацполиция (8419) проституция (289)

 Правоохранители ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники Нацполиции и прокуратуры провели операцию и задержали организаторов сети борделей в Киеве и в Киевской обл. В публичных домах сбывали наркотические вещества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

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В результате операции, к которой были привлечены 200 правоохранителей, были задержаны 12 человек. Среди них: организатор, диспетчеры и водители-охранники, которые доставляли проституток по адресам клиентов и выполняли функцию инкассаторов.
Сеть борделей функционировала больше 3 лет. Кроме предоставления сексуальных услуг она занималась сбытом наркотических веществ, среди которых метадон и амфетамины. Месячная выручка преступников составляла более 1 млн грн.

Правоохранители ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей на Киевщине, - Нацполиция 01

Правоохранители ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей на Киевщине, - Нацполиция 02


Преступная группировка включала в себя 35 проституток разного возраста, которые предоставляли сексуальные услуги как в борделях, так и на выездных заказах. За некачественное обслуживание клиента с проституток взыскивали штраф в размере 3 тыс. грн, за споры с диспетчером - 1 тыс. грн, за отказ от обслуживания клиента - 2 тыс. грн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержаны организаторы столичного борделя, в котором постоянно "работали" 12-17 проституток. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В результате обысков были изъяты денежные средства, огнестрельное оружие, наркотические вещества, графики дежурства проституток, диспетчеров и водителей охранников. Также правоохранители изъяли 9 автомобилей, которые использовались для функционирования сети борделей.

Правоохранители ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей на Киевщине, - Нацполиция 03

Правоохранители ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей на Киевщине, - Нацполиция 04

Правоохранители ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей на Киевщине, - Нацполиция 05


Для увеличения прибыли и обновления клиентской базы преступники наняли 4 человек, которые занимались разработкой и функционированием веб-сайтов, рекламирующих сексуальные услуги, и распространением визиток.

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По факту зафиксированных правонарушений были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.302 (создание и содержание мест разврата, сводничество) и ч.3 ст.303 (сутенерство или привлечение лица к занятию проституцией) Уголовного кодекса Украины.
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Бордель как раз в системе бандоохранительных правоохранительных органов...
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Лохматым золотом и наркотой занимаются наши менты - это их бизнес!
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200 мусоров!!....хлопнули 35 шлюх и 9 водителей......это 5 человек одну шлюшку крутили?.....а если они теперь аборты не сделают то опять мусорят нарожают!!
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бачиш як оперативно спрацювали на справжній бордель!))
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Это точно бордель, кто у них клиенты? Может они - самоудолетворенцы!
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Правоохранители ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей на Киевщине, - Нацполиция.
Да не ликвидировали - сейчас депутаты просто в отпуске.
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А когда Бордели на против Печерской Лавры ликведируют что бы попы Богу служили лучше а не по блядям бегали ...?
Вот реально какие то притоны барделями челечают а там где реальное бабло так не замечают ...
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А крышевали всё это хозяйство БПП,оппозиционный блок или глава МВД.
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А чого тут доводити - Oleg Manko - головний сутенер, та ще й сам задовольняе клієнтів.
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Эта пяць! Вот только справа внизу не признал одну. Падкажите пжл.
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......на здоровье ! ...боятся чтоб другие не др@чили!!
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Если по согласию все происходило, то криминала нет. А за наркотики конечно надо дать по шапке.
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где ж менты теперь массаж делать будут???)
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Они поменяют смотрящего и откроют этот же бордель под другим названием!
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Cамый крутой бордель на РАБссии содержал фильдмаршал Кутузов 600 рюсских девочек не старше 14 лет...,поскольку в те времена всеобщего счастия на РАБссии можно было содержать рабынь и моложе маршал почему то любил именно 14 летних....
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Делов-то... Сколько любительш по-быстрому бабло срубить без дела сидит... Сейчас найдутся дяденьки, которые опять все организуют, да еще с большим размахом. Тем более, что безработица сейчас жуткая...
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Какая там жуткая Прочти ниже на цензоре 14% или каких то несчастных 350 тыс Раскинь по городам и мистечкам Подели пополам (половина мужиков) Меньше чем две проститутки на городишко получается А если серьезно то дэбилы конченые Зайди на сайт с проститутками И он причем не один Подберешь на любой вкус Хоть 17 лет хоть 50 лет От 150гшрн до 500 час Елитные с ногами от подбородка 800-1500 час Ментам которые полициянты Побед захотелось Уже победили Никто не смог ни Древние греки ни папы римскеие в среджние века Ни инквизиция ни Гитлер ни комуняки и даже мусульмане А легавые смогли
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Ну надо ж оправдать свое присутствие? Вот они то хакеров липовых ловят, то бордели временно прикрывают (чтобы потом самим его крышевать)
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Давно пора уголовный кодекс изменить, убрав оттуда совковые статьи типа "занятие проституцией", лучше бы бандитов ловили. А бордели могут доход в бюджет приносить. В ЕС бордели работают и вопросов нет у полиции.
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в 1913 году на крутой РАБссии безработицы не было.сЦарь РАБссии Николашка и его немецкая женушка Александра Федоровна зная что рюсския бабы работящия,отдавали в приют всех подряд от мала до велика,называя сие благородство ИНСТИТУТ очень благородных девиц...,позднее когда в СССР Секс ликвидировали,институт назвали СМОЛЬНЫМ...штабом краснопузых ШАКАЛОВ РАБссиянской Мировой революции.. .
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А что там девки не были оформлены, как СПД? И налоги не платили?
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Ага..На работе насосаться, и опять нюхать..и так каждый божий день
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То спиртяк прикроют, то курево, теперь вот это...
Мне кажется, или левоохранители ни разу не с народом?
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Отак завжди. Гучні заголовки, "бордель", "фото", "відео"... Заходиш - а там фотки з якимось пакетиками(
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Вот реально, если убрать высеры всех дристачков зрадофильных, то только твой и еще парочка по делу.
Такое впечатление, что большинству абы кучу побольше и позловоннее навалить в ветке по любому поводу.
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А де дівки з великими цицьками? Тема цицьок не розкрита!
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Ой, мля, я вас умоляю..... Тупо "неликвид" сбросили для того что бы "новый товар" завезти. А ввести "легальную проституцию", им слабо? Уже весь инет пестрит о том, что наказывают "рабочих лошадей", а наездники - процветают.
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Наркота нафик, но ликвидировали бордель? А вот это зря Я також кохаю свою дружину, наліво ні-ні, і просто зараз добровільно, без примусу, по-хорошому даю гроші на нову зачіску і манікюр!!!
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Легальную ПРОСТИТУЦИЮ в СССРЕ дохлом возглавляла министр культуры Фурцева,замом была Галина Брежнева и её хахали
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Экскурсовод:
- Обратите внимание, сейчас мы проезжаем мимо самого знаменитого парижского борделя.
- А почему мимо?!?!
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Ну, теперь сеть борделей будет работать под крышей ментов! Привели ситуацию к "порядку"!
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почему Вячеслав Тихонов типа Штирлиц,не спал с Софи Лорен и Джиной Лолобриджидой?коммунисты и Герой Социалистического труда не спят с капиталистическими проститутками. Только Наталья Варлей или Наталья Фатеева,или а крайняк знаменитая Аксинья Астахова из Тихого дона в исполнении моей тогдашней любимицы Элины Быстрицкой.....
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Софи Лорен до сих любит кацаПсинского художника Никаса Софронова. типа верная жена...
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Чувствуется крепкая рука хозяйственников метинвеста,там тоже все на штрафах устроено.
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неправильно брошенный окурок в Австрии штраф 200 евро...,повторное нарушение 500 евро...либеральное отношение..я бы заезжал в РЫЛО и в ГЛАЗ один раз..
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а что вы знаете о борделях в СССре дохлом времен Ласкового Мая, группы Мираж и прочих Володьков Кузьминых?уверен что НИЧЕГО.......
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А что такое некачественное обслуживание клиента проституткой?Не по стахановски давала или как?
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утром деньги,вечером стулья....,а можно наоборот? можно..но деньги ВПЕРЁД...
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Давала со следами биологических жидкостей предыдущего клиента)
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Ипанутый народец наши законодатели и менты. Борются с самой древней профессией, не смотря на то, что сам Иисус вступился за такую и имел дела с такой. Оскопить себя не пробовали? Это поможет и избавит.
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Ах-ха-ха
Прочитал заголовок и первой мыслью было:
-Неужели опера Верховную Раду накрыли?Не,ну а шо?Там и наркоты можно с центнер собрать и с сотню (минимум) представителей древнейшей профессии задержать
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Дональд Трамп решил накрыть Верховную Раду...,ой извините.., Конгресс США и сразу обе палаты...,за издевательство над РАБссией 1 000 лет безГрешной...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители ликвидировали одну из крупнейших сетей борделей на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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