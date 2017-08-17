EN|RU|UK
Темы дня: Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1759  19
Все про:США (13235) учения (1928) Национальная гвардия (1235)

 Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ. ФОТОрепортаж

На базе воинской части 3077 (с.Новые Петровцы, Киевская обл.) Национальной гвардии Украины (НГУ) продолжаются совместные учения с представителями Соединенных Штатов Америки по развертыванию мобильных пунктов управления.

Обучение организованные штабом Национальной гвардии Украины, проводят инструкторы из Соединенных Штатов Америки, а личный состав, который к ним привлечен, прошел соответствующую подготовку по этому направлению, сообщает пресс-служба НГУ, передает Цензор.НЕТ.

"Нацгвардия выстраивает эффективную систему оперативного управления с привлечением инструкторов из США. Сейчас, согласно утвержденной Правительством Концепции развития Национальной гвардии Украины до 2020 года, проводятся мероприятия по построению эффективной системы оперативного управления, связи, разведки и наблюдения в соответствии с принятыми стандартами государств - членов ЕС и НАТО, созданию условий для создания пунктов управления на подвижной базе оперативно-территориальных объединений", - отметили в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД запретило священикам УПЦ МП служить капелланами в Нацгвардии, - замкомандующего Сподар

"Для подразделений Национальной гвардии Украины мы осуществляем подготовку по эксплуатации и обслуживании штабных модулей. Военнослужащие чрезвычайно мотивированы, стремятся узнать что-то новое. Мы приятно удивлены данным учениями", - отметил инструктор из Соединенных Штатов Америки Детли Скотт.

Учения продлятся с 14 по 25 августа 2017 года, по завершении учений военнослужащие НГУ смогут использовать и обслуживать данные модули.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 сентября в Нацгвардии полноценно заработают рекрутеры

Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 01Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 02Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 03Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 04Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 05Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 06Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 07Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 08Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 09Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 10Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 11Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 12Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ 13
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
БЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЛДЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЖЖЖЖЖ. Када эта русафобия уже закончитсо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ни хера себе! Палатку надули! Все теперь мы на пике!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо американцам, научат нас грамотно воевать !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вроде и их инструкторы животики имеют... Так, что, не надо кого-то идеализировать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
амеріканці не знають як нацгвардія корумпована??
як і "влада" України
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знають і таки роблять...
От жеж негідникі....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас снова начнутся вопросы- а почему для нац.гвардии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тільки в тих, хто нічого не чув про "хорватський сценарій".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не дуже в нього вірю.Поки росіяни там,не буде ніяких сценаріїв.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так отож, що "поки"... "Дєнєг нєт" і санкції ніхто не скасує.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По другому, учат как правельно пользоваться американским оборудовантем
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот так потихонечку,я бы не против,шоб Америка всю нашу армию и силовые структуры к рукам прибрала...Потому что с нашим кумовством недалеко армия в высших эшелонах откатилась от кацапской...Я не про передовую говорю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"..систему оперативного управления"

Все опять упрется в тех, кто управляет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИнструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти