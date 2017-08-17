 Инструкторы из США помогают выстроить систему оперативного управления Нацгвардии, - НГУ. ФОТОрепортаж

Обучение организованные штабом Национальной гвардии Украины, проводят инструкторы из Соединенных Штатов Америки, а личный состав, который к ним привлечен, прошел соответствующую подготовку по этому направлению, сообщает пресс-служба НГУ, передает Цензор.НЕТ.
"Нацгвардия выстраивает эффективную систему оперативного управления с привлечением инструкторов из США. Сейчас, согласно утвержденной Правительством Концепции развития Национальной гвардии Украины до 2020 года, проводятся мероприятия по построению эффективной системы оперативного управления, связи, разведки и наблюдения в соответствии с принятыми стандартами государств - членов ЕС и НАТО, созданию условий для создания пунктов управления на подвижной базе оперативно-территориальных объединений", - отметили в ведомстве.
"Для подразделений Национальной гвардии Украины мы осуществляем подготовку по эксплуатации и обслуживании штабных модулей. Военнослужащие чрезвычайно мотивированы, стремятся узнать что-то новое. Мы приятно удивлены данным учениями", - отметил инструктор из Соединенных Штатов Америки Детли Скотт.
Учения продлятся с 14 по 25 августа 2017 года, по завершении учений военнослужащие НГУ смогут использовать и обслуживать данные модули.
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як і "влада" України
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От жеж негідникі....
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Все опять упрется в тех, кто управляет.
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