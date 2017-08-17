 Реабилитация воинов АТО: волонтеры просят помочь установить клетку для кинезотерапии в Черкассах. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Сергей Кузьминых, передает Цензор.НЕТ "Реабилитационная клетка - универсальная кабина для подвесной терапии (УКПТ).Клетка необходима для того, чтобы проводить индивидуальную кинезотерапию.Что это дает: нагрузка опорно-двигательного аппарата для восстановления амплитуды движения, нормализует тонус мышц и увеличивает их силы, улучшает баланс и развивает координацию движений.Благодаря реабилитационной клетке можно разгрузить мышцы, приблизив их к состоянию невесомости, а также, по необходимости, нагрузить их.Терапия на клетке крайне эффективна, когда пациент не может самостоятельно передвигаться.Стоимость реабилитационной клетки - 90 000 грн.Уже определенный промежуток времени наши реабилитологи вместе с пациентами отмечают преимущества клетки в оздоровительном центре в Житомире.Именно такую ​​систему мы планируем внедрить и в Черкассах.Это оборудование очень необходимо для реабилитации и восстановления бойцов, получивших травмы на войне на Востоке Украины.

Именно поэтому мы просим присоединиться неравнодушных к тому, чтобы данное оборудование появилось в Черкассах - в Реабилитационном центре для бойцов АТО!Присоединяйтесь!Вместе мы непобедимы!Карта ПриватБанка 4149 4378 5213 0671 получатель Кузьминых Сергей ВладимировичРеквизиты для юр.лиц:БО "Всеукраинский благотворительный фонд БРАТЬЕВ КУЗЬМИНЫХ"Код ЕГРПОУ 40054313р/26004055802514в Житомирском отделении ПАО "Приватбанк"МФО 311744Также для всех желающих есть возможность использовать форму оплаты через IBox (Айбокс)Сайт фонда kuzminykh.org