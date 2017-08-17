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 Реабилитация воинов АТО: волонтеры просят помочь установить клетку для кинезотерапии в Черкассах. ФОТО

Преимущества данного оборудования уже оценили в оздоровительном центре в Житомире.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Сергей Кузьминых, передает Цензор.НЕТ.

"Реабилитационная клетка - универсальная кабина для подвесной терапии (УКПТ).

Клетка необходима для того, чтобы проводить индивидуальную кинезотерапию.

Что это дает: нагрузка опорно-двигательного аппарата для восстановления амплитуды движения, нормализует тонус мышц и увеличивает их силы, улучшает баланс и развивает координацию движений.

Благодаря реабилитационной клетке можно разгрузить мышцы, приблизив их к состоянию невесомости, а также, по необходимости, нагрузить их.

Терапия на клетке крайне эффективна, когда пациент не может самостоятельно передвигаться.

Стоимость реабилитационной клетки - 90 000 грн.

Уже определенный промежуток времени наши реабилитологи вместе с пациентами отмечают преимущества клетки в оздоровительном центре в Житомире.

Именно такую ​​систему мы планируем внедрить и в Черкассах.

Это оборудование очень необходимо для реабилитации и восстановления бойцов, получивших травмы на войне на Востоке Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Сверхлюди": чувственное видео о жизни раненых ветеранов АТО. ВИДЕО

Реабилитация воинов АТО: волонтеры просят помочь установить клетку для кинезотерапии в Черкассах 01Реабилитация воинов АТО: волонтеры просят помочь установить клетку для кинезотерапии в Черкассах 02Реабилитация воинов АТО: волонтеры просят помочь установить клетку для кинезотерапии в Черкассах 03Реабилитация воинов АТО: волонтеры просят помочь установить клетку для кинезотерапии в Черкассах 04Реабилитация воинов АТО: волонтеры просят помочь установить клетку для кинезотерапии в Черкассах 05Реабилитация воинов АТО: волонтеры просят помочь установить клетку для кинезотерапии в Черкассах 06Реабилитация воинов АТО: волонтеры просят помочь установить клетку для кинезотерапии в Черкассах 07


Именно поэтому мы просим присоединиться неравнодушных к тому, чтобы данное оборудование появилось в Черкассах - в Реабилитационном центре для бойцов АТО!

Присоединяйтесь!

Вместе мы непобедимы!

Карта ПриватБанка 4149 4378 5213 0671 получатель Кузьминых Сергей Владимирович

Реквизиты для юр.лиц:

БО "Всеукраинский благотворительный фонд БРАТЬЕВ КУЗЬМИНЫХ"

Код ЕГРПОУ 40054313

р/26004055802514

в Житомирском отделении ПАО "Приватбанк"

МФО 311744

Также для всех желающих есть возможность использовать форму оплаты через IBox (Айбокс)

Сайт фонда kuzminykh.org

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Клетка 90 000 грн??? Бляха она из чего она сделана???
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