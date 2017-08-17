 Реабилитация воинов АТО: волонтеры просят помочь установить клетку для кинезотерапии в Черкассах. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Сергей Кузьминых, передает Цензор.НЕТ.
"Реабилитационная клетка - универсальная кабина для подвесной терапии (УКПТ).
Клетка необходима для того, чтобы проводить индивидуальную кинезотерапию.
Что это дает: нагрузка опорно-двигательного аппарата для восстановления амплитуды движения, нормализует тонус мышц и увеличивает их силы, улучшает баланс и развивает координацию движений.
Благодаря реабилитационной клетке можно разгрузить мышцы, приблизив их к состоянию невесомости, а также, по необходимости, нагрузить их.
Терапия на клетке крайне эффективна, когда пациент не может самостоятельно передвигаться.
Стоимость реабилитационной клетки - 90 000 грн.
Уже определенный промежуток времени наши реабилитологи вместе с пациентами отмечают преимущества клетки в оздоровительном центре в Житомире.
Именно такую систему мы планируем внедрить и в Черкассах.
Это оборудование очень необходимо для реабилитации и восстановления бойцов, получивших травмы на войне на Востоке Украины.
Именно поэтому мы просим присоединиться неравнодушных к тому, чтобы данное оборудование появилось в Черкассах - в Реабилитационном центре для бойцов АТО!
Присоединяйтесь!
Вместе мы непобедимы!
Карта ПриватБанка 4149 4378 5213 0671 получатель Кузьминых Сергей Владимирович
Реквизиты для юр.лиц:
БО "Всеукраинский благотворительный фонд БРАТЬЕВ КУЗЬМИНЫХ"
Код ЕГРПОУ 40054313
р/26004055802514
в Житомирском отделении ПАО "Приватбанк"
МФО 311744
Также для всех желающих есть возможность использовать форму оплаты через IBox (Айбокс)
Сайт фонда kuzminykh.org
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