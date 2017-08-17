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Все про:взятка (4370) Запорожье (1583) Нацполиция (8416) убийство (5128) Князев (131)

 В Запорожье раскрыто убийство 16-летней девушки, тело которой было забетонировано, - Князев. ФОТО

Посредники попытались дать взятку полицейским, чтобы "замять" дело.

Как передает Цензор.НЕТ, глава Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщил о раскрытии одного из самых громких убийств в Запорожье.

"Это реальное доказательство, что система работает и не умерла, - пишет Князев. - Об исчезновении девушки еще в марте 2015 года в полицию Запорожье сообщила мать. А уже через несколько месяцев, в июне того же года, правоохранители нашли в подвале закопанное и залито бетоном тело. Это была та самая девушка, которую разыскивали полицейские. Стало понятно, что это не просто исчезновение, а спланированное убийство".

Два года понадобилось правоохранителям, чтобы выйти на предполагаемых убийц.

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"Сбор доказательств и тщательное изучение дела принесло результат. Полицейские напали на след двух человек: подруги убитой и их общего знакомого. "Подруга" почти сразу после совершения преступления выехала за пределы страны и в настоящее время находится за границей. Ей заочно объявили о подозрении в убийстве. Кстати, сегодня при попытке дать взятку следователю, который ведет это дело, с целью оправдать второго фигуранта дела - были задержаны двое граждан. Акцентирую внимание на двух аспектах: нашлись посредники желающие заработать "на крови" и самое главное - следователь полиции - честный офицер и гражданин", - пишет глава полиции.

В Запорожье раскрыто убийство 16-летней девушки, тело которой было забетонировано, - Князев 01

В Запорожье раскрыто убийство 16-летней девушки, тело которой было забетонировано, - Князев 02

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ким це потрібно бути, щоб навмисно убити дівчинку? хай відповідають тепер, тварюки, бажаю довічного ув'язнення цим ублюдкам
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Лучше бы на колы пересажать мутантов... Но и пожизненное - сгодится, если рашка выдаст всех фигурантов этого чудовищного преступления!!!
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а та що "уєхала за граніцу", дуже тяжко здогадатись куди.
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Что это за жалкие гроши на фото? Это что взятка за то что бы не привлекать за убийство! Жалкие нищеброды! Следователь обиделся и сдал. Он "честный" ....... Система не умерла..... она живет и процветает!
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Да, крыса. Он смог отказаться.
А ты всего-то за 11.80 фублей эту гадость льешь на нашу страну.
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Этот Едвард всего лишь заметил, что на фото слишком незначительные деньги. На такую смешную сумму за такое тяжелое преступление следователь не согласился бы, даже если бы был коррумпированным.
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На фото с 1000 долларов, судя по тому что фигурантка явно убежала в рашу, второй подозреваемый яявно тоже сторонник хуйлостана и хуйла, а где вы видели "богатых" ватников? Чтобы уметь зарабатывать нужны мозги, у кого есть мозги те не могут быть фанатами ватостана. Следовательно больше у них просто небыло явно.
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На рашке полисы с нищенской зарплатой кубометры денег дома хранят. Только тупые дурни верят. что им одноразово КАМАЗ бабла завозили.
Как говорят в народе: С миру по Шнитке - голому симфония.
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Дибіл, ти сам зрозумів, що сказав чи так просто щось сирнур.
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"На такую смешную сумму"

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Озвучь пожалуйста в слух, эту смешную сумму
Потому что лично я точно не могу точно посчитать сколько там, да там бОльшинство купюр мелкие, 50 баксов есть, 10 баксов, вроде 200 гривен есть- но я уже вижу что некоторые посчитали всю сумму, так что назови ее пожалуйста
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А причем тут "вся сумма"? Там явно даже $1000 нет, скорее всего - нет даже $500.
А за $1000 можно "замять" разве что аварию в пьяном виде без погибших и без травмированных.

ЗЫ И не путайте кнопку "спам" с "дизлайком" - это совершенно не одно и тоже.
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Заголовок об убийстве, а картинка о взятке.
Но, то херня.
Хорошо, что хоть какие-то преступления раскрываются.
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Полисы - реально молодцы. А отказаться от взятки - это реально нужно чувствовать себя настоящим человеком, гражданином и мужиком.
Совки прост обоссутся в желчной истерии - им вообще не понять, как это, быть Человеком и Мужиком, а не совковым терминалом для приема кровавого бабла.
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Бедной солнышке, конечно же Царствие Небесное...
Только нЕлюди могли такую мерзость вытворить!!! (((((
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Мы сами порождаем в людях жестокость...Фильмы....игры....А так же Войны....У людей отказывает психика в минуты принятия решений! И многие делают как видели в кино или как играли в игру или как привыкли на войне...Других объяснений нет
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Подруга заказала, вероятно... Ревность или месть... После суда узнаем, возможно...
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Ни фига себе! Запорожье превратилось в Сицылию. Уровень итальянской мафии. Зверские убийства становятся элементом повседневной жизни.
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безусловно, кроме как переселенцам из Донбасса в стране преступлений совершать некому... когда же вы хоть немного соображать начнете - сраная вышивата...
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І так і не так. Криміногенну ситуацію переселенці погіршили, це факт, але звичайно не факт що тепер всі злочини творять переселенці.
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Не надо так драматизировать,такая же фигня в каждой стране и каждый день,за некоторыми исключениями,помилуй что бы у князева хватило ума незачитывать все сводки по происшествиям
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Вот и я о чем! Раньше спокойно себе существовала рубрика "Их разыскивает милиция".
В Штатах кучу долбоящеров находят благодаря фоткам разыскиваемых уродов!!! в чем вообще проблема?! Их же никто преступниками не называет! Просто с ними хотят пообщаться в полиции. В чем проблема?!?!
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ни в чем. Иди на сайт МВД там лица.
ЦЕнзор это сайт, лица до суда показывать не имеет права иначе получит иск в суд. Учите матчасть.
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"Не имеет права" на основании чего? В это и вопрос.
Нет никаких таких обстоятельств!!! Даже в Штатах, арестованный может, насколько это у него выйдет, закрывать свое лицо, но уж все что смогли сфотографировать СМИ или заснять камеры - это уже дело народа, публичное дело. И НЕ существует никакого закона, ограничивающего розыск - сама эта идея просто противоречит праву.
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На фото такое лицо, словно это не в Запорожье закатали девицу, в в Тель-Авиве...
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Хочешь наехать на евреев, сказав, что они не люди, а насильник и убийца истинный и вяличиеточивый рашист?
ОК! Продолжай!!!!
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капец...Когнитивный диссонанс какой то - экстрасенсы существуют оказывается)просто я сама видела по тв как они тоже самое про убийство этой девочки угадали
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щоб ви знали пані Лера.що менти дуже часто користуються послугами ворожок.просто це ретельно приховується і не афішується.Знаю це 100%
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Игры и фильмы доказано что наоборот уменьшают агрессию,например в Америке посчитали что с появлением видеоигр в 90х годах и посей день уровень преступности по сравнению с 70-80 годами значительно снизился,религиозных и других фанатиков не берем в счет.
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А теперь задумайтесь сколько молча взяли деньги и закрыли подобные дела.
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"Наша служба и опасна и трудна , и как будто бы еще не умерла.." (с) :D
....статистика от МВД - 80% преступлений НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ !
И вопрос к Князеву - Так "Система" РАБОТАЕТ , или умерла !?
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Зламати систему , яка вибудовувалась протягом 25- и років за 3 - и роки - не реально ! І нормальні люди це розуміють , а дуракам здається , що вони би змогли це зробити за кілька днів , що два пальці об асфальт ! Таке враження , що коментарі ваяють або діти , або проплачені бовдури , для яких чим гірше , тим краще !
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князев, сколько его можно раскрывать? уже пропиарились 2 недели назад.....
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Выборочное правосудие по низам, не красит гнилую систему которая совершенно не работает по верхам.
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А тебе из мухосранска, видно как работает система в Украине ! Поведай лучше , как работает система правосудия на кацапстане , хотя меня это совершенно не интересует !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Запорожье раскрыто убийство 16-летней девушки, тело которой было забетонировано, - Князев. ФОТО
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