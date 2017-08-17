 В Запорожье раскрыто убийство 16-летней девушки, тело которой было забетонировано, - Князев. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, глава Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщил о раскрытии одного из самых громких убийств в Запорожье.
"Это реальное доказательство, что система работает и не умерла, - пишет Князев. - Об исчезновении девушки еще в марте 2015 года в полицию Запорожье сообщила мать. А уже через несколько месяцев, в июне того же года, правоохранители нашли в подвале закопанное и залито бетоном тело. Это была та самая девушка, которую разыскивали полицейские. Стало понятно, что это не просто исчезновение, а спланированное убийство".
Два года понадобилось правоохранителям, чтобы выйти на предполагаемых убийц.
"Сбор доказательств и тщательное изучение дела принесло результат. Полицейские напали на след двух человек: подруги убитой и их общего знакомого. "Подруга" почти сразу после совершения преступления выехала за пределы страны и в настоящее время находится за границей. Ей заочно объявили о подозрении в убийстве. Кстати, сегодня при попытке дать взятку следователю, который ведет это дело, с целью оправдать второго фигуранта дела - были задержаны двое граждан. Акцентирую внимание на двух аспектах: нашлись посредники желающие заработать "на крови" и самое главное - следователь полиции - честный офицер и гражданин", - пишет глава полиции.
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А ты всего-то за 11.80 фублей эту гадость льешь на нашу страну.
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Как говорят в народе: С миру по Шнитке - голому симфония.
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Озвучь пожалуйста в слух, эту смешную сумму
Потому что лично я точно не могу точно посчитать сколько там, да там бОльшинство купюр мелкие, 50 баксов есть, 10 баксов, вроде 200 гривен есть- но я уже вижу что некоторые посчитали всю сумму, так что назови ее пожалуйста
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А за $1000 можно "замять" разве что аварию в пьяном виде без погибших и без травмированных.
ЗЫ И не путайте кнопку "спам" с "дизлайком" - это совершенно не одно и тоже.
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Но, то херня.
Хорошо, что хоть какие-то преступления раскрываются.
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Совки прост обоссутся в желчной истерии - им вообще не понять, как это, быть Человеком и Мужиком, а не совковым терминалом для приема кровавого бабла.
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Только нЕлюди могли такую мерзость вытворить!!! (((((
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В Штатах кучу долбоящеров находят благодаря фоткам разыскиваемых уродов!!! в чем вообще проблема?! Их же никто преступниками не называет! Просто с ними хотят пообщаться в полиции. В чем проблема?!?!
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ЦЕнзор это сайт, лица до суда показывать не имеет права иначе получит иск в суд. Учите матчасть.
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Нет никаких таких обстоятельств!!! Даже в Штатах, арестованный может, насколько это у него выйдет, закрывать свое лицо, но уж все что смогли сфотографировать СМИ или заснять камеры - это уже дело народа, публичное дело. И НЕ существует никакого закона, ограничивающего розыск - сама эта идея просто противоречит праву.
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ОК! Продолжай!!!!
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....статистика от МВД - 80% преступлений НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ !
И вопрос к Князеву - Так "Система" РАБОТАЕТ , или умерла !?
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