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Все про:Днепр_город (2829) Нацполиция (8416) хулиганство (275)

 В Днепре неизвестные блокировали помещение здания полиции. ФОТОрепортаж

Хулиганы вели себя агрессивно и провоцировали полицейских.

В Днепре утром в четверг, 17 августа, двое мужчин зашли в здание управления патрульной полиции Днепра и заблокировали одно из помещений. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ НП Днепра.

Неизвестные ворвались в помещение во время рассмотрения правоохранителями дела о нарушении ПДД. Неизвестные были настроены агрессивно и начали провоцировать полицейских. Правоохранители потребовали у мужчин предъявить документы, однако в ответ те заблокировали вход в помещение.

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Устные замечания правоохранителей не подействовали и дебоширы были задержаны. В полиции утверждают, что задержанные являются общественными активистами.

"На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия граждане не реагировали. В результате патрульные были вынуждены применить к ним спецсредство "наручники" и провести административное задержание. За совершение административного правонарушения на граждан составили материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУпАП", - говорится в сообщении.

В Днепре неизвестные блокировали помещение здания полиции 01

В Днепре неизвестные блокировали помещение здания полиции 02

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На коки можно было нечаянно наступить и кругом марш,раз-два
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У нас несовершенны законы. Депутаты не хотят принимать европейские законы ,надо их гнать нах. Это ж надо на полицию бандиты плюют, полиция зачастую сама ведет себя как бандитская.Беспредел.
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Уважаю мужиков, с яйцами . И сдается мне, что это только начало
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возможно, это действительно будет началом.
Началом превращения полиции в правоохранительный орган.
Ибо, если они не могут защитить себя, то как они защитят граждан и закон.
Я правильно понял?
Не мог же ты назвать "мужиками с яйцами" пару безоружных пузатых и безмозглых идиотов в шортиках, пришедших блокировать вооруженную полицию?
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начинается управляемый хаос в стране кем управляемый вопрос риторический но думаю внутренние гниды более опасны чем вншние
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Пару неадекватных хачей - хаос? Хаос это у тебя в голове.
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двое мужчин зашли в здание управления патрульной полиции Источник:https://censor.net.ua/p452064

Цензор сегодня специально смешит своих читателей?
Я, например, чуть не подавился.
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Теперь менты хорошие, а "активисты" это дебоширы, хулиганы и бандиты. Привыкайте. И пусть кто-то только попробует написать что "мусора не люди".)
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а как должно было быть? "мужики, заходите.. Возьмите вот еще наши стволы.." Их же не сразу повязали, а предупреждали
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в америке им бы в первые секунды яйца защемили...
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Судя по ихним брюхам они на нерест шли, икру метать.
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Ахереть, идиоты шоле? Пришли и с тупореза - Здрастье мы вас блокируем? Или это обдолбыши с мацквабада?
По фигуре так морские коньки...два самца (с пузом) и самка
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Посмотрите в www.youtube.com/channel/UC0RuH6ons1nPZo6Mx4Wa4uw как эти дегенераты полицаи не могут провести административное дело , законов не знают , конституция им по барабану. На первом фото скорее всего - Виталий Санжаков - автор этих видео
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Мда-а... А міліцію викликати по 02 поліцаї не докумекали чи соображалка в них ще не виросла?...😕😕😕
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Копам викликати копів? ооОО
Да, і у нас вже 2017 не 2012, по 02 тим більше до міліції не додзвонишся
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Галонов. Так-к, наша міліція нас береже. І суперкопів в тому числі😉😉😉
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Заходите к нам на огонёк,
Пела полиция ласково и так нежно!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Днепре неизвестные блокировали помещение здания полиции. ФОТОрепортаж
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