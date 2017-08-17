 В Днепре неизвестные блокировали помещение здания полиции. ФОТОрепортаж

В Днепре утром в четверг, 17 августа, двое мужчин зашли в здание управления патрульной полиции Днепра и заблокировали одно из помещений. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ НП Днепра.
Неизвестные ворвались в помещение во время рассмотрения правоохранителями дела о нарушении ПДД. Неизвестные были настроены агрессивно и начали провоцировать полицейских. Правоохранители потребовали у мужчин предъявить документы, однако в ответ те заблокировали вход в помещение.
Устные замечания правоохранителей не подействовали и дебоширы были задержаны. В полиции утверждают, что задержанные являются общественными активистами.
"На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия граждане не реагировали. В результате патрульные были вынуждены применить к ним спецсредство "наручники" и провести административное задержание. За совершение административного правонарушения на граждан составили материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУпАП", - говорится в сообщении.
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Началом превращения полиции в правоохранительный орган.
Ибо, если они не могут защитить себя, то как они защитят граждан и закон.
Я правильно понял?
Не мог же ты назвать "мужиками с яйцами" пару безоружных пузатых и безмозглых идиотов в шортиках, пришедших блокировать вооруженную полицию?
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Цензор сегодня специально смешит своих читателей?
Я, например, чуть не подавился.
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По фигуре так морские коньки...два самца (с пузом) и самка
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Да, і у нас вже 2017 не 2012, по 02 тим більше до міліції не додзвонишся
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Пела полиция ласково и так нежно!
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