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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1920) обыск (1208) НКРЭКУ (210)

 НАБУ проводит обыски в НКРЭКУ по делу "Роттердам+". ФОТОрепортаж

В здании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по ул. Соломенской, 19 в Киеве проходит обыск.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

При входе в здание НКРЭКУ стоит мужчина в маске. Возле здания припаркован автобус НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ подозревает руководство НКРЭКУ в сговоре с бизнесом при использовании формулы "Роттердам+" для увеличения цены на электроэнергию

Посетителей внутрь не пропускают, потому что идут следственные действия.

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НАБУ проводит обыски в здании НКРЭКУ.

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Автобус НАБУ под НКРЭКУ.

Сотрудники НАБУ пока ситацию не комментируют. Однако в НАБУ официально подтвердили обыски.

В Бюро отметили, что обыск ведется по делу Роттердам+. Информацию для Цензор.НЕТ подтвердила прес-служба ведомства

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд признал необоснованным претензии НАБУ по тарифу "Роттердам+"

Напомним, в марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь. Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". В августе в НАБУ заявили, что подозревают руководство НКРЭКУ в сговоре с бизнесом при использовании формулы "Роттердам+" для увеличения цены на электроэнергию.
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да уж куда им до Пинночета тот после такой вот коммуняско олигархической клики сделал хунту и страну по части экономики 23 место в мире занимает .. а по сути планировался Роттердам+ (+) США++ (+++Космос) (++++ Луна) +++++ неуемные аппетиты волчар в собачих будках..а выходит камера у парашки с -0000
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Некоторые люди точто произошли от свиней, а не от обезьян.
К. Маркс и Ф. Энгельс.
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Чего-то вдруг вспомнилась старая песня: А я еду в попен-гаген через вротен-дам.
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ваша застольная - помню ты тут писал о дешёвых женщинах...\как там ваш Хуйло ваших баб назвал...?\
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Значит скоро введут абонплату на счётчики.
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Эй, люди, Сашу или взломали, или еще хуже, убили.. . Не мог он так сказать про пРезидента и его ставленников
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Опять прачечная, отмоют не хуже чем пятновыводитель "ваниш"
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Ага. Для этого обязательно обыски устраивать.
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И ты реально веришь, шо им не насрать?

Вот даже не знаю, кто из нас после этого более наивный.
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Ну посадять Вовка в СІЗО на три дні, ну суд йому заставу назначить 20-30 мільйонів (це ідеальний розвиток подій) - так Ахметка і Барига Вовчику можуть і мільярд відстігнути - 10 мільярдів вони і так нажили "чистими" ))....
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...дадут ему клетчатое одеяло с браслетом...
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не там ищите....... их приметы : один толстый чернявый брехун, второй рыжий гудок
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А вот это уже интересно...И не открыть впровадення нельзя и посадить нельзя. Козырные тузы, по-любому, напряглись. На подходе ещё и уголёк из Пенсильвании.
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Кто-то на этом Роттердаме охрененно наварил. Но Гросю отмоют, разве что пехоту под суд отправят.
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Та й луценка начебто визнав, що ротердам це кримінал.
Але ж як завжди : чи когось посадять? І що зміниться ?
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Ну на фига раскачивать лодку ? Переплату ведь не вернут .
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Уголёк, братцы, имеет хорошее свойство - сгорать! А теперь Премьер плачет, прокурор плачет, все плачут - кто придумал преступную схему? Вот бином Ньютона! Оказывается, никто ни о чём не в курсе, просто какие-то клерки из какой-то комиссии придумали, как миллиарды срубить, и никто ничего поделать с ними не мог и не может, если народ миллиарды исправно платит!
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ага, клерки придумали ))) Порох - видимо клерк высшей категории )) его дружбаны категорией ниже - клерки 1го класса... и тд.
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Похоже на имитацию обыска. Я то думал, что предателей интересов государства должны обыскивать по более народу, а не три чела при одном автомобиле.
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То он от суточного бдения закипел...и уснул.. А за клавой внучка..пишет то, шо слышит от деда, когда тот отвлекается от монитора.... Работа есть работа
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Імітація процесу ...
Навіть , якщо НАБУ щось там і знайде - все одно до суду не дійде , а якщо і дійде - то в суді все розвалиться ... як завжди !
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Господи, ну шо ты со своей прозой жизни. Дай хоть помечтать людям.
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Не здається , що і так вже 26 років - суцільні мрії ... ?
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ищут саму формулу видимо ))) Потому что, я не могу понять что можно еще там найти?
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угу ... цю чарівну "секретну формулу" , що приносить ТАКЕ бабло ? ..))
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а потом мы прочитаем искрометный отчет о том,что Ахметов - самый законопослушный и патриотичный гражданин Украины.
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НАБУ проводит обыски в НКРЭКУ по делу "Роттердам+".

Было бы неплохо по пути заехать в гости в Кабмин к Вовану Гройцману, в Администрацию президента к товарищу Офшоренко и к Ахметову.
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а шо они там собственно хотят найти? саму формулу? шота я понять не могу. Или создают видимость, чтобы снять градус в обществе?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНАБУ проводит обыски в НКРЭКУ по делу "Роттердам+". ФОТОрепортаж
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