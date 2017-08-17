 НАБУ проводит обыски в НКРЭКУ по делу "Роттердам+". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
При входе в здание НКРЭКУ стоит мужчина в маске. Возле здания припаркован автобус НАБУ.
Посетителей внутрь не пропускают, потому что идут следственные действия.
НАБУ проводит обыски в здании НКРЭКУ.
Автобус НАБУ под НКРЭКУ.
Сотрудники НАБУ пока ситацию не комментируют. Однако в НАБУ официально подтвердили обыски.
В Бюро отметили, что обыск ведется по делу Роттердам+. Информацию для Цензор.НЕТ подтвердила прес-служба ведомства
Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину". В августе в НАБУ заявили, что подозревают руководство НКРЭКУ в сговоре с бизнесом при использовании формулы "Роттердам+" для увеличения цены на электроэнергию.
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К. Маркс и Ф. Энгельс.
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Вот даже не знаю, кто из нас после этого более наивный.
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"Поймал-показал-отпустил"?
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Але ж як завжди : чи когось посадять? І що зміниться ?
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Уголь по цене барбарисок...
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Навіть , якщо НАБУ щось там і знайде - все одно до суду не дійде , а якщо і дійде - то в суді все розвалиться ... як завжди !
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Было бы неплохо по пути заехать в гости в Кабмин к Вовану Гройцману, в Администрацию президента к товарищу Офшоренко и к Ахметову.
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