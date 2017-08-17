 В Киеве неизвестные в масках принудительно остановили и разрисовали трамвай. ФОТО

В Киеве ночью неизвестные в масках принудительно остановили трамвай и разрисовали его. При этом пострадал водитель транспорта - ему брызнули в лицо краской. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса ".
"Сегодня ночью, в 00:15, На Лесной трассе возле остановки "Спецдиспансер" неизвестные принудительно остановили трамвай №5953, следовавшего по маршруту №12. Лица в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах противоправных действий, на что неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон. Расследованием данного инцидента занимается столичная полиция. Трамвай требует восстановления и сейчас снят с эксплуатации", - сказано в сообщении.
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Ты не предполагаешь, что и у этих тогда могло бы быть оружие? Ну был бы не просто разрисованный трамвай, а разрисованный трамвай с трупами.
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Недавно информация пролетала что на черном рынке более 5млн. стволов крутятся и становится только больше, гранатометы пачками продают, а вы сказки про гипотетические шальные пули рассказываете.
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Просто.
Шансы?)))
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Треба зміни до Конституції про можливість захисту зі зброєю - себе, іншої особи і державного майна. Зараз зброю можна застосувати лише при протиправному насильницькому (!!!) проникненні до житла або при нападі озброєної особи.
Кримінальний кодекс України
Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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Вот одна его работа....называется "Сюрреализм"
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если не верите вот его вторая картина из той же серии ....называется
"Купальщица открывающая кабинку"
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не говорите Червоненко, он все распродает и за биткойнтами гоняется, а тут такой объект для инвестиции
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Мастер изобразил аккуратно выпиленное очко, вы сами понимаете - где. Посмотрите какие ровные линии и прямые углы. Малевича восхитило мастерство столяра, он даже не посмел надругаться над этим шедевром и вывалил своё, кх-кх, на плотно, для нашего восхищения...
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"черная кошка""черный балончик"?...
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Как по мне, это все равно, что помочиться или справить большую нужду на людном месте - вызывает лишь отвращение и желание ткнуть такого говнюка в то, что он "создал".
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https://www.ipnews.in.ua/news/ukraine/135784-chp-v-kieve-polsotni-chelovek-v-maskakh-i-s-bitami-ostanovili-elektrichku-i-razrisovali-vagony
И это наводит на размышления.
Подобные "веселые граждане" - это преступники, и не просто преступники, а организованная группа, попросту банда вандалов. Которые не просто портят имущество, но и терроризируют пассажиров, и наносят вред здоровью людей, выполняющих свои службные обязанности.
Подобные "веселые" преступления влекут за собой более серьезные.
В подобных случаях существует лишь один ответ, такой, какой был в свое время дан мэром Нью-Йорка Джулиани.
Тот ответ основывался на "Broken windows policy" предусматривал строгое наказание граффити:
https://en.wikipedia.org/wiki/Broken_windows_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Graffiti_in_New_York_City
"In New York in 1995, Mayor Rudolph Giuliani set up the Anti-Graffiti Task Force,[12] a multi-agency initiative to combat the problem of graffiti vandals in New York City. This began a crackdown on "quality-of-life crimes" throughout the city, and one of the largest anti-graffiti campaigns in U.S. history. That same year Title 10-117 of the New York Administrative Code banned the sale of aerosol spray-paint cans to children under 18. The law also requires that merchants who sell spray paint must either lock it in a case or display the cans behind a counter, out of reach of potential shoplifters. Violations of the city's anti-graffiti law carry fines of US$350 per incident."
О том, насколько успешной оказалась программа Джулиани, написано много.
Пора перенимать опыт.
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На крышах вагонов ездить надоело, так идиоты взялись эти вагоны красить?
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Отрабатывается дестабилизация ситуации в столице... Баррикады на улицах, блокирование путей сообщения и т.д. Пути подхода-отхода, хронометраж... В этот раз "разрисовывают". В следующий - минируют. Времени приблизительно столько же понадобится...
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причем под лозунгами "долой шоколадную банду", "даешь ввоз иномарок" и "за легализацию огнестрела" и полезные идиоты будут идти мимо и говорить какие молодцы,
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