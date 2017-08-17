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Все про:Киевпастранс (78) Нацполиция (8416) трамвай (208) хулиганство (275) вандализм (431)

 В Киеве неизвестные в масках принудительно остановили и разрисовали трамвай. ФОТО

Водителю брызнули в лицо из баллона с краской.

В Киеве ночью неизвестные в масках принудительно остановили трамвай и разрисовали его. При этом пострадал водитель транспорта - ему брызнули в лицо краской. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса ".

"Сегодня ночью, в 00:15, На Лесной трассе возле остановки "Спецдиспансер" неизвестные принудительно остановили трамвай №5953, следовавшего по маршруту №12. Лица в масках заблокировали пути. Водитель попытался узнать о причинах противоправных действий, на что неизвестные забрызгали ему лицо краской, после чего разрисовали вагон. Расследованием данного инцидента занимается столичная полиция. Трамвай требует восстановления и сейчас снят с эксплуатации", - сказано в сообщении.

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В Киеве неизвестные в масках принудительно остановили и разрисовали трамвай 01

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до твоего быдлярства им еще далеко..
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мне понравилось остановка СПЕЦДИСПАНСЕР дальше и так все понятно откуда "художники"
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дебилы, не из-за того что остановили, а из-за того что за это грозит статья, просто им захотелось его разрисовать.
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А если хотя бы у одного из пассажиров был пистолет, ничего такого не произошло бы. Пора задуматься о легализации оружия.
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И снова здрасти.

Ты не предполагаешь, что и у этих тогда могло бы быть оружие? Ну был бы не просто разрисованный трамвай, а разрисованный трамвай с трупами.
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А если бы у пассажира был пистолет, то шпана отследила бы его, тюкнула бы по башке арматурой среди белого дня, и... И в дальнейшем на дело шла бы с его пассажирской волыной... А ты, или твоя жена, дочка, мать, отец, брат... среди бела дня, проезжая на машине или автобусе, сквозь открытое окно поймал бы виском шальную пулю, которые посвистывали бы довольно часто...
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Как думаете, если такие страсти рассказывать уезжающим в США кто-то из них откажется уезжать? И наверняка сами знаете почему.
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А Вы реально думаете, что всё население США носит с собой оружие?
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Разумеется нет. А с чего Вы взяли, что я так думаю?
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Т.е сейчас в Украине черных короткостволов нет, и гранаты по 200грн. не продают...
Недавно информация пролетала что на черном рынке более 5млн. стволов крутятся и становится только больше, гранатометы пачками продают, а вы сказки про гипотетические шальные пули рассказываете.
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А так - просто:"ты, или твоя жена, дочка, мать, отец, брат... среди бела дня, проезжая на машине или автобусе, сквозь открытое окно поймал бы виском шальную пулю, которые посвистывали бы довольно часто..."
Просто.
Шансы?)))
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Ви помиляєтеся. Сів би той би хто стріляв. Як мінімум за хуліганство.
Треба зміни до Конституції про можливість захисту зі зброєю - себе, іншої особи і державного майна. Зараз зброю можна застосувати лише при протиправному насильницькому (!!!) проникненні до житла або при нападі озброєної особи.

Кримінальний кодекс України

Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
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Произошло бы! Отобрали бы у пассажира пистолет и из него же наделали бы дырок в этом пассажире.
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Ну хорошо хоть не изнасиловали, кулиганы
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сразу видно, технически не образован, у него же выхлопной нет
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Наверное им стидно было смотреть на убогий раскрас нашего транспорта хоть нарисовали бы чтото толковое.
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А то, что они нарисовали - художественный шедевр?
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Вы еще картин Пикассо не видели!!
Вот одна его работа....называется "Сюрреализм"

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то есть это жанр так называется.....а картина называется "Купальщицы".....сорри....
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Это и правда картина Пикассо.....не сам же я их малюю!)))
если не верите вот его вторая картина из той же серии ....называется
"Купальщица открывающая кабинку"


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Мастью, крупом и головой чем-то похожа на "лошадь Лаврова". Неужели гений предвидел появление єтого урода ?
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трамвай разрисовали будущие пикасы?
не говорите Червоненко, он все распродает и за биткойнтами гоняется, а тут такой объект для инвестиции
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Что .....правда гоняется за битками?.....так на бирже нужны стальные нервы!.....не с его ссыкливым характером с биткойнами играть!))))
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Мне больше "Черный квадрат" нравится - что хочешь, то и говори, например:

Мастер изобразил аккуратно выпиленное очко, вы сами понимаете - где. Посмотрите какие ровные линии и прямые углы. Малевича восхитило мастерство столяра, он даже не посмел надругаться над этим шедевром и вывалил своё, кх-кх, на плотно, для нашего восхищения...
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В ночных маршрутах не помешает пулеметчик. А, вообще, в Киеве сейчас творится полный криминальный произвол.
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Аваков сказав що криміногенна ситуація стабільна ...
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Заголовок звучит смешно, но реально это хулиганство. Особенно краска в лицо.
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Странно, а почему президент лично не предотвратил это хулиганство. Что он делал в этот момент? Спал?! Все равно виноват! А еще фабрика у него в ..., на ...
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Он не мог, занят был. Он разрабатывал широкомасштабную войсковую операцию с применением авиации и бронетехники по окружению, блокированию и вытеснению за рубежи вероломного врага - Михеила Саакашвили.
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Один раз это прикол(хотя я не верю в такие акции, за просто так). Второй раз это орг. преступность. Видно кто-то очень сильно старается...
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Орагнизованной может быть когда производятся разные акции, но ведущие к какой-то цели...
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Так я это и говорю, что если есть цель, то организованная группа, даже если они не только разрисовываюь...
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Мне всегда было интересно - эти дебилы действительно считают свои "творения" искусством???
Как по мне, это все равно, что помочиться или справить большую нужду на людном месте - вызывает лишь отвращение и желание ткнуть такого говнюка в то, что он "создал".
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В любых поступках нужно искать мотивы.А тут случай просто веселый))И кроме как желанием попасть в СМИ других мыслей не вызывает))
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На фоне роста уровня преступности. Как-то не шибко хорошая шутка...
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Пусть лучше будет такая веселая преступность чем вооруженные разборки..И в плохом можно найти хорошее..Если парни выпустили пар в виде балончиков с краской пусть люди вздохнут с улыбкой...
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Вызывает. Это не первый случай подобного вандализма в Украине. Совсем недавно "неизвестные в масках" точно также остановили поезд:
https://www.ipnews.in.ua/news/ukraine/135784-chp-v-kieve-polsotni-chelovek-v-maskakh-i-s-bitami-ostanovili-elektrichku-i-razrisovali-vagony

И это наводит на размышления.
Подобные "веселые граждане" - это преступники, и не просто преступники, а организованная группа, попросту банда вандалов. Которые не просто портят имущество, но и терроризируют пассажиров, и наносят вред здоровью людей, выполняющих свои службные обязанности.
Подобные "веселые" преступления влекут за собой более серьезные.
В подобных случаях существует лишь один ответ, такой, какой был в свое время дан мэром Нью-Йорка Джулиани.
Тот ответ основывался на "Broken windows policy" предусматривал строгое наказание граффити:
https://en.wikipedia.org/wiki/Broken_windows_theory

https://en.wikipedia.org/wiki/Graffiti_in_New_York_City

"In New York in 1995, Mayor Rudolph Giuliani set up the Anti-Graffiti Task Force,[12] a multi-agency initiative to combat the problem of graffiti vandals in New York City. This began a crackdown on "quality-of-life crimes" throughout the city, and one of the largest anti-graffiti campaigns in U.S. history. That same year Title 10-117 of the New York Administrative Code banned the sale of aerosol spray-paint cans to children under 18. The law also requires that merchants who sell spray paint must either lock it in a case or display the cans behind a counter, out of reach of potential shoplifters. Violations of the city's anti-graffiti law carry fines of US$350 per incident."

О том, насколько успешной оказалась программа Джулиани, написано много.
Пора перенимать опыт.
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Есть возможность попасть в коллектив "перекрашивальщиков" трамваев. Или подметальщиков улиц. На месяц - два. Это если правоохранители хорошо сработают. Заряд идиотизма исчезает сам по себе буквально через несколько дней.
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А есть такая профессия-маляр трамвайного депо)Возможно интересы и маляров разошлись)И пострадал вагоновожатый ну и сам трамвай в частности)А это уже не криминальные разборки а забастовка с применением спецСредств в виде баллончиков с краской)
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вроде как недавно электричку разрисовали, какие затейники
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ага , весело живут , наелись-пились , почему б и не повые..хал трамвай нагорку , короче призвездохать их некому ... пока
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Да уж понятно что бомжи подобной хренью страдать не станут.
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новый тренд набирает обороты?
На крышах вагонов ездить надоело, так идиоты взялись эти вагоны красить?
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Им бы еще новее тренд: "Вмажься головой об вагон трамвая". Может, домены в голове на место станут?
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треба мамкам їм задки надрати , фуліганам, щоб попи сині були у шкодників
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ЭТО УЧЕНИЯ. ЭТО УЧЕНИЯ ПУТИНСКО-ФАШИСТСКИХ СПЕЦСЛУЖБ.
Отрабатывается дестабилизация ситуации в столице... Баррикады на улицах, блокирование путей сообщения и т.д. Пути подхода-отхода, хронометраж... В этот раз "разрисовывают". В следующий - минируют. Времени приблизительно столько же понадобится...
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>Баррикады на улицах,
причем под лозунгами "долой шоколадную банду", "даешь ввоз иномарок" и "за легализацию огнестрела" и полезные идиоты будут идти мимо и говорить какие молодцы,
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Тупые кретины, лучше б какую-то тойоту разрисовали.
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А водитель трамвая еще и женского полу обычно (хотя впрочем какая разница какого пола), краской в лицо...как это весело, как это игриво... А за перекраску трамвая тоже небось игривые заплатят или все таки своими налогами те кто игривость в этом увидел?
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Похоже в Киеве какая то новая уличная тема появилась, назовем ее условно хулиган-арт. Электричка,теперь трамвай - доиграются, что какой нибудь водитель проломит пару малолетних черепов разводным ключом. Вообще пора принять закон что появление в маске в публичном месте само по себе приравнивается к хулиганству и уголовно наказуемо..т когдапроще будет и подобных атр-козлов сажать
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Охренеть...Это же сколько они рисовали? Полчаса? А где селфики -копчики были?
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Це вже не перший випадок. Не так давно писали про подібний випадок з електричкою. Чому не цей непотріб досі не у СІЗО?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве неизвестные в масках принудительно остановили и разрисовали трамвай. ФОТО
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