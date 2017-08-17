 ДТП на Донетчине: у "Ланоса" на ходу лопнуло колесо, автомобиль перевернулся - погибли два человека. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Донецкой области.
По предварительным данным, около 9.00 на 5 км автодороги "Кременевка - Ялта" 23-летний водитель автомобиля "Daewoo Lanos", у которого во время движения лопнуло колесо, не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП от полученных травм погибли два пассажира - 61-летняя женщина и 76-летний мужчина. Еще два пассажира - мужчины - получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Водитель во время происшествия не пострадал.
"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
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Так что не нужно все на технику сваливать!
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Я всем своим пассажирам говорю о необходимости пользоваться ремнем и передним, и задним. Пристегнуться - ничего не стоит, а вот не пристегнуться - иногда стоит всего.
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