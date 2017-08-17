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 ДТП на Донетчине: у "Ланоса" на ходу лопнуло колесо, автомобиль перевернулся - погибли два человека. ФОТО

В результате ДТП от полученных травм погибли два пассажира – 61-летняя женщина и 76-летний мужчина, еще два пассажира получили травмы и доставлены в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Донецкой области.

По предварительным данным, около 9.00 на 5 км автодороги "Кременевка - Ялта" 23-летний водитель автомобиля "Daewoo Lanos", у которого во время движения лопнуло колесо, не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП от полученных травм погибли два пассажира - 61-летняя женщина и 76-летний мужчина. Еще два пассажира - мужчины - получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Водитель во время происшествия не пострадал.

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"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

ДТП на Донетчине: у Ланоса на ходу лопнуло колесо, автомобиль перевернулся - погибли два человека 01ДТП на Донетчине: у Ланоса на ходу лопнуло колесо, автомобиль перевернулся - погибли два человека 02



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Резина Россава, самая дешовая. А колесо не может лопнуть оно катаное, стальное...
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Без разницы. В мае на трассе "Киев-Одесса" на скорости 130км/час возле села Потиевка Белоцерковского района разрубил практически до диска о что не ведаю (не было желания идти смотреть) резину "Кумхо" . Благо гидроусилитель в авто и машину не кидонуло, как в случае с этим "Ланосом".
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Не колесо, а резину. Колесо стальное, катанное
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Скорость скорей всего превысил и и кинуло в сторону! При дозволенной скорости машину можно было удержать..
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Ето корыто как и другие совковые машины не управляемое. Их нужно запретить.
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Про совковые тазы - согласен, чуть более чем полностью. НО! У него была не совковая машина, а корейская, по инжинирингу. Причем, это первое поколение нормальных Дэу, их куча европейских конструкторов и дизайнеров консультировала, а некоторые вещи - так вообще европейцы полностью делали.
Так что не нужно все на технику сваливать!
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бля да там гидроусилитель и абс не во всех комплектациях, та еще повозка. а если это сенс - так это вобще запорожец в кузове от ланоса. они себе шеи нах сломали, потому что пристегиваться не привыкли, как и дорогу переходить по переходу.
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З опелей перейнято. Згоден з вами повністю.
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ну я бы не говорил так о украинских ланосах. Они нормально управляемые.
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Судя во всему, водитель был пристегнут.
Я всем своим пассажирам говорю о необходимости пользоваться ремнем и передним, и задним. Пристегнуться - ничего не стоит, а вот не пристегнуться - иногда стоит всего.
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был свидетелем, как рвануло на авто на "литвоских" номерах, хорошо шо заднее и скорость небольшая была....
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І хіба можна на такій резині "летіти"? На такій резині максимум 80-90 треба їхати...
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а на той дороге скорей всего максимум 90 на любой резине
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Значит по той дороге и на той резине вообще 50 нужно ехать...
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Родным соболезнование. Только зачем эта новость на "ЦН"? Вполне достаточно "ЧП Инфо"
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Безкамерки! Сколько жизней унесли на ухабистой дороге?
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Предлагаете вернуться к архаичным камерам? Просто не экономьте и не ставьте купленную бэушную пересохшую старую резину.
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С нашими ямами на дорогах, получить поврежденный корд в покрышке - проще простого. Так, что лопнувшее колесо может быть и на совести автодоровцев.
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для того что бы не лопнуло, нужно качать паспортное давление. и проверять периодически при смене погоды. в жаркий период года, 2.2 которые вы накачали в марте месяце, превращаются в 2.7-3.х, физику никто не отменял.
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Купуйте БЕЗКАМЕРНУ РЕЗИНУ НА КОЛЕСА-ВОНА НЕ ВИБУХАЄ! НЕ ЗАОЩАДЖУЙТЕ НА БЕЗПЕЦІ. СПІВЧУТТЯ СІМЯМ ЗАГИБЛИХ.
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а что сейчас разве ктото ставит резину с камерами внутри?
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Якщо цей бовдур, до речі залишившийся живим, їздив на лисій гумі зпереду, то він реальний номінант на премію Дарвіна. Невже не можна було її на задок перекинути.
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на фото вообще похоже шо с ходовой че то не то а не колесо лопнуло
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Безкамерна різина не вибухає... значіть автор статьті щось наплутав.
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резина у него вроде норма, по фото видно что бахнуло водительское, и топил он немало что бы перевернуло машину
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Вот так. Раз. И усе. И как тут Воланда с мастера не послушать. Вопрос. Значит пуйло еще не натянул на то что бы раз и в ад. Сколько еще ждать.
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В украинцев должен быть доступный выбор,кроме Ланоса
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП на Донетчине: у "Ланоса" на ходу лопнуло колесо, автомобиль перевернулся - погибли два человека. ФОТО
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