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 Мужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева: требует встречи с генконсулом РФ. ФОТОрепортаж

В центре Киева неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет в гражданской одежде угрожает прыгнуть с 3-го этажа гостиницы "Крещатик".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, он находится на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской "Альфабанк".

Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу "Крещатик" и совершает попытки общаться с мужчиной. Тот периодически курит сигареты.

На балконе здания, примыкающего к сетке, находится охранник отеля, который пытается уговорить мужчину перелезть с сетки на балкон.

Мужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева: требует встречи с генконсулом РФ 01

Неизвестный разговаривает с охранником, соглашается посмотреть какие-то документы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мужчина подорвал себя гранатой на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Свидетели инцидента - работники учреждений, расположенных рядом с отелем, рассказывают, что мужчина требует генконсула РФ и является россиянином.

Мужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева: требует встречи с генконсулом РФ 02
Они также говорят, что на сетку тот попал именно через балкон отеля. На месте происшествия дежурит карета скорой помощи.


Мужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы Крещатик в центре Киева: требует встречи с генконсулом РФ 03
Фото: УНИАН

Напомним, сегодня, 17 августа, в Киеве на улице Зоологической неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие пытались забрать сумку.

Из собственных источников Цензор.НЕТ удалось получить фото с места происшествия, где изображена пуля, которой предположительно стреляли нападавшие.

Ранее сообщалось, что нападение было совершено, вероятно с целью ограбления. Злоумышленники пытались отобрать у пострадавшего сумку с ценностями.

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На жаль без попкорна, робочий день у розпалі. Але все одно цікаво.
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- Хлопчик, ти чого смієшся?
- Дядя з криши впав. :D

- Дівчинко, а ти чого плачеш?
- А я не ба-а-а-чила.
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Поставьте консула под балкон,пусть ему на башку прыгает.Один прыжок и минус два москаля
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Тююю, та він вже дві години там репетує ... В нього там вже рум сервіс : вода , телефонний зв'язок та інше. А консула все немає ...
Він рузькомовний громадянин Канади
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лучше нет красоты, чем поссать с высоты. Кацапы они такие...
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Вывалить там машину навоза и пусть прыгает, если захочет.
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Чтобы наверняка насмерть надо прыгать вниз головой. Шею сразу сломает , но будет много крови. Также ему надо прыгнуть так , чтобы не зацепиться за альфа-банк и не перепрыгнуть на зонтик кафе. Передайте чтобы прыгал именно между на камни.
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Какой вы добрый и отзывчивый человек.Даже кацапу дельный совет даёте
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Чего ты кацап приперся сюда? Не мог у себя за поребриком этот цирк устраивать?? Нажралось и требует... Давай еще "тагиииил" хрюкни
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там уже Правый сектор с ножами и вилками, жрать будут сразу, пока не стухло.
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Вот до чего доводят российские дипломаты своих землячков. Мужчина аж на третий этаж залез, чтобы его услышали в российском консульстве, но 3-им этажом тертых московских офицеров, ряженных в дипломатов не проймешь. Тут надо хотя бы 5-й с учетом высоты в Хрещатике, чтобы страшней было..а так на фино-угорские телепонты больше смахивает
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Прекращайте уже потешаться.
Товарища надо снять.

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идиот, требуй миллион долларов, анилорак и самолет в Турцию, российский консул предоставит, кремляди ничего не жалко ради спасения любого из ордынский манкуртов
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А друг он проголодался ?

Принесите ему пиццу, может ему нужна женщина - что за нелюди в этом Крещитаике" ?
Сколько в гостиннице звезд ?
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Прострелите ему ногу! Заберите сигареты! И вызовите мордоконсула)))
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Если бы кацап на самом деле хотел угрожать, то он угрожал бы не спрыгнуть.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева: требует встречи с генконсулом РФ. ФОТОрепортаж
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