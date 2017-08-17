 Мужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы "Крещатик" в центре Киева: требует встречи с генконсулом РФ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, он находится на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской "Альфабанк".
Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу "Крещатик" и совершает попытки общаться с мужчиной. Тот периодически курит сигареты.
На балконе здания, примыкающего к сетке, находится охранник отеля, который пытается уговорить мужчину перелезть с сетки на балкон.
Неизвестный разговаривает с охранником, соглашается посмотреть какие-то документы.
Свидетели инцидента - работники учреждений, расположенных рядом с отелем, рассказывают, что мужчина требует генконсула РФ и является россиянином.
Они также говорят, что на сетку тот попал именно через балкон отеля. На месте происшествия дежурит карета скорой помощи.
Фото: УНИАН
Напомним, сегодня, 17 августа, в Киеве на улице Зоологической неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие пытались забрать сумку.
Из собственных источников Цензор.НЕТ удалось получить фото с места происшествия, где изображена пуля, которой предположительно стреляли нападавшие.
Ранее сообщалось, что нападение было совершено, вероятно с целью ограбления. Злоумышленники пытались отобрать у пострадавшего сумку с ценностями.
5711 123
Двойное убийство и суицид - подробности пожара в Шевченковском районе столицы выяснила полиция. ФОТО(30)
"Завалили, как кабана под подъездом", - экс-глава Печерского суда Замковенко сделал журналистке странный намек, вспомнив убийство Бузины. ФОТО(97)
Известный участник АТО Богдан Богданович покончил жизнь самоубийством на Львовщине(15)
Мужчина подорвал себя гранатой на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО(13)
Журналист: Репрессии против крымских татар в Крыму усиливаются с каждым днем(0)
Боец Нацгвардии застрелился в зоне АТО(28)
Руководитель строительной компании ''КГД-БУД'' застрелился в Ивано-Франковске, - "Українські Новини"(12)
Ответить
- Дядя з криши впав. :D
- Дівчинко, а ти чого плачеш?
- А я не ба-а-а-чила.
Ответить
Ответить
Ответить
Він рузькомовний громадянин Канади
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Товарища надо снять.
Ответить
Ответить
Ответить
Принесите ему пиццу, может ему нужна женщина - что за нелюди в этом Крещитаике" ?
Сколько в гостиннице звезд ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить