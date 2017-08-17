 Ночью неизвестный открыл стрельбу возле магазина в Днепре: три человека ранены. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Инцидент произошел на проспекте Мира около магазина "Брусничка".
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По словам свидетеля, к супермаркету подъехали две машины - светлый ВАЗ и бордовая Daewoo Nexia. Из иномарки вышел мужчина и открыл огонь по людям, стоявшим у магазина.
"Пострадавшие разбежались в разные стороны, остановили машину муниципальной стражи и уехали с ними", - говорит очевидец Егор.
По словам полицейских, ранения получили трое мужчин.
"С места происшествия пострадавших доставили в больницу Мечникова сотрудники муниципальной стражи. Сейчас с ними работают следователи. По предварительным данным, у пострадавших рваные раны вследствие применения травматического оружия. Медики извлекли резиновые пули", - отмечает лейтенант полиции Дмитрий Дядинчук.
"Потерпевшие находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает. Одного из раненых мужчин отправят в центр хирургии 16-й городской больницы. У него огнестрельное повреждение кисти руки. У остальных врачи выявили повреждения грудной клетки", - говорит ответственный по больнице Дмитрий Чвора.
Фото: "Информатор"
Правоохранители разыскивают стрелявшего. Подробности происшествия выясняет следственно-оперативная группа Соборного отделения полиции.
Напомним, сегодня, 17 августа, неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие пытались забрать сумку.
Из собственных источников Цензор.НЕТ удалось получить фото с места происшествия, где изображена пуля, которой предположительно стреляли нападавшие.
Ранее сообщалось, что нападение было совершено, вероятно с целью ограбления. Злоумышленники пытались отобрать у пострадавшего сумку с ценностями.
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По-перше людям буде чим захищатись і про це знатимуть злочинці.
По-друге усі злочини скоєні легальною зброєю будуть швидко розкриватись
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Я хочу реальної реформи дозвільної системи та зміни законодавства про самозахист.
І лише тоді- дозволу на вільне володіння короткостволом. При умові обов'язкового проходження курсів.
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ЗАРЕГЕНЫЙ ствол отслеживается сразу!
Именно поэтому с ЛЕГАЛЬНЫМ стволом преступления не совершают!!!
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