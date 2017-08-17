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 Ночью неизвестный открыл стрельбу возле магазина в Днепре: три человека ранены. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сегодня, 17 августа, в Днепре около 00:50 неизвестный открыл стрельбу возле магазина и ранил троих человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Информатор сообщает с места происшествия.

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Инцидент произошел на проспекте Мира около магазина "Брусничка".

По словам свидетеля, к супермаркету подъехали две машины - светлый ВАЗ и бордовая Daewoo Nexia. Из иномарки вышел мужчина и открыл огонь по людям, стоявшим у магазина.

Ночью неизвестный открыл стрельбу возле магазина в Днепре: три человека ранены 01

"Пострадавшие разбежались в разные стороны, остановили машину муниципальной стражи и уехали с ними", - говорит очевидец Егор.

По словам полицейских, ранения получили трое мужчин.

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Ночью неизвестный открыл стрельбу возле магазина в Днепре: три человека ранены 02

"С места происшествия пострадавших доставили в больницу Мечникова сотрудники муниципальной стражи. Сейчас с ними работают следователи. По предварительным данным, у пострадавших рваные раны вследствие применения травматического оружия. Медики извлекли резиновые пули", - отмечает лейтенант полиции Дмитрий Дядинчук.

Ночью неизвестный открыл стрельбу возле магазина в Днепре: три человека ранены 03

"Потерпевшие находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает. Одного из раненых мужчин отправят в центр хирургии 16-й городской больницы. У него огнестрельное повреждение кисти руки. У остальных врачи выявили повреждения грудной клетки", - говорит ответственный по больнице Дмитрий Чвора.

Ночью неизвестный открыл стрельбу возле магазина в Днепре: три человека ранены 04
Фото: "Информатор"

Правоохранители разыскивают стрелявшего. Подробности происшествия выясняет следственно-оперативная группа Соборного отделения полиции.

Напомним, сегодня, 17 августа, неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие пытались забрать сумку.

Из собственных источников Цензор.НЕТ удалось получить фото с места происшествия, где изображена пуля, которой предположительно стреляли нападавшие.

Ранее сообщалось, что нападение было совершено, вероятно с целью ограбления. Злоумышленники пытались отобрать у пострадавшего сумку с ценностями.


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Это конечно ужасно - стрельба в центре города,ужасно,что у нас много диверсий,терактов,провокаций и безвиз с агрессором,который выгоден только олигархату у которого есть хорошая охрана,а за простой народ они никогда и не думали. Но... тем не менее удивляет куча молодых людей на улице в час ночи,много молоденьких девушек,у которых родители конченые и разрешают им в такое время бродить по городу. Лучше ночью все таки спать,чтобы не попадать в разные приключения иногда со смертельным исходом.В стране война.
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А ты знаешь сколько погибает ежедневно таких вот гуляющих по ночам девушек?
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Стража Коломойського це звичайні бандюки які постійно в якихось конфліктах з іншими бандюками! Потрібно гнати Коломойського та його кримінальну команду з Дніпра! Влаштували там Чикаго!
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Война пока не в стране, а на ее окраине.В стране разгул бандитизма и бардак и анархия.
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Что значит не в стране? Крым -это не страна? 25% Донбасса -это не страна? Все войны начинаются скраю,а потом враг продвигается вглубь. Война и есть война,самая настоящая и ежедневные погибшие и раненые,ежедневные обстрелы.
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В Киеве война? Во Львове? В Харькове? В Николаеве? Я же сказал, что война на окраине страны.
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Треба давати усім дозвіл на зброю і паралельно збільшити термін за незареєстровану зброю.
По-перше людям буде чим захищатись і про це знатимуть злочинці.
По-друге усі злочини скоєні легальною зброєю будуть швидко розкриватись
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Это те, что попались. А тех, у кого шифер едет не спеша, в разы больше.
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Всем со справками, как собственно уже и есть для длинноствольного оружия.
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Ця "справка" дріб'язок коштує. Поки це не зміниться, та й уся дозвільна система, я проти.
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Для нападающего как раз вообще без разницы, длинноствол вполне подойдет т.к. он его не будет носить каждый день и возьмет конкретно на дело, а вот для защиты как раз нужен короткоствол который можно носить с собой каждый день. Получается что ты за гопоту и против права на самозащиту?
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Ні, не за них, не перекручуй.
Я хочу реальної реформи дозвільної системи та зміни законодавства про самозахист.
І лише тоді- дозволу на вільне володіння короткостволом. При умові обов'язкового проходження курсів.
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Ну так а кто же против, кроме депутуток и ментов которые не хотят терять монополию на продажу наградного оружия.
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АААУУУУУ, Аваков, где ты пропал???? Стрельб испугался??? Или боишся, что подымут вопрос об отставке???

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Йому нема чого боятись - знімуть його - розпадеться коаліція - нові вибори - і БПП і НФ будуть в самісінькій жопі, а може і в тюрьмі чи еміграції. Тому ніхто не чіпатиме міністрів до нових виборів...
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В Днепре раньше полиция ночью каталась по районам сейчас ее вообще не видно
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У нас такая же фигня. Шоу с новой полицией закончилось.
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так вчера выпустили под залог стрелка по атошникам в Днепре,чего теперь шо то боятся
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Garsia UA - так тот боевыми стрелял..., а этот с трамвата резиной... Вообще не нужно ментов отвлекать такой мелочью...
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Давайте всем раздадим оружие и наступит мир во всем мире.
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Не, давайте заберём у всех НОРМАЛЬНЫХ. Тогда стволы останутся токо у бандюков. Вот радости им будет!!!
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Если у вас нет боевого пистолета то сидите вечером дома здоровее будете !
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Сергей Полторацкий - то то и он... Если бы народ носил короткостволы, то наверное не нашлось бы желающих стрелять в толпу развлечения ради...
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О, я как раз футбол смотрел и слышал выстрелы. Около 1 300 км от Мира, хорошая слышимость была. Как буд-то рядом стреляют.
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"Около 1 300 км от Мира..." - це не смію питатися Ви про Дніпро місто чи річку?Вдала цитата з цього приводу у фільмі "Пропала грамота": - "...чув Петре як бахнуло? -, а уявляєш шо зараз в Стамбулі робиться?"
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У евреев и сейчас даже у кацапов везде стоят рамки-металлоискатели. Почему бы не поставить сейчас такие везде?
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Певно "опять" черговий пашинський боронився від мужиків з пляшкою пива...
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Резинострел не отслеживается.
ЗАРЕГЕНЫЙ ствол отслеживается сразу!
Именно поэтому с ЛЕГАЛЬНЫМ стволом преступления не совершают!!!
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Совершают, когда стреляют по-пьянке, когда стреляют без основания на применение оружия, когда теряют пистолет и он попадает в руки преступников, когда попадает в руки детей. Представьте, что все, кто пьяным водит машину еще и будут с боевым оружием?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью неизвестный открыл стрельбу возле магазина в Днепре: три человека ранены. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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