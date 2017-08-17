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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В детской больнице Кременчуга произошел пожар: дети и персонал эвакуированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожар в детской больнице в г. Кременчуг Полтавской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Сообщается, что 17 августа в 5:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в отделении анестезиологии интенсивной терапии городской детской больницы, находящейся на ул. Павлова Автозаводского района г. Кременчуг.

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"Пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к разведке и тушению. Из-за сильного задымления в больнице спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. Бойцы ГСЧС провели эвакуацию 3 детей и 4 сотрудников медицинского учреждения. Пожар был локализован в 6:11, а в 6:30 - ликвидирован", - сказано в сообщении.

В детской больнице Кременчуга произошел пожар: дети и персонал эвакуированы, - ГСЧС 01

Отмечается, что огнем уничтожены отделка потолка на площади 4 кв. м и светильник, закопчены потолок санитарной комнаты на площади 7 кв. м.

В детской больнице Кременчуга произошел пожар: дети и персонал эвакуированы, - ГСЧС 02

К тушению привлекались 20 человек личного состава 16-й и 14-й государственных пожарно-спасательных частей и 5 единиц техники.

В детской больнице Кременчуга произошел пожар: дети и персонал эвакуированы, - ГСЧС 03

Причина пожара устанавливается.

В детской больнице Кременчуга произошел пожар: дети и персонал эвакуированы, - ГСЧС 04
Фото: пресс-служба ГСЧС
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Пожарные работают и это хорошо.
Только почему в заголовке "В детской больнице Кременчуга", а не "в Кропивницком"?
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Кропивницький це колишній Кіровоград, а Кременчук це трохи не там
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в начале войны хуйлопская агентура укладывала мины на рельсы, взрывали кафе, остановки.

сейчас тактика поменялась: только поджоги и отравления.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ детской больнице Кременчуга произошел пожар: дети и персонал эвакуированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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