 Напавшие на мужчину на Зоологической улице стреляли из боевого оружия. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, при нападении на мужчину на ул. Зоологической в Киеве было использовано боевое огнестрельное оружие.
Напомним, сегодня, 17 августа, неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие пытались забрать сумку.
Из собственных источников Цензор.НЕТ удалось получить фото с места происшествия, где изображена пуля, которой предположительно стреляли нападавшие.
Ранее сообщалось, что нападение было совершено, вероятно с целью ограбления. Злоумышленники пытались отобрать у пострадавшего сумку с ценностями.
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без пулемета страшно выходить во двор....
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А лучше всего создать украинский иностранный легион по примеру французского и найти этим людям занятие по их увлечениям и способностям.
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Равно как и ее любимый Фейсбучно-Рюкзачный Хачик
Рассказывают о резком снижении преступности в Украине.
Вы верите?
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