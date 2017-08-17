EN|RU|UK
Темы дня: Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой
 Происшествия
  7139  36
Материалы по теме:
Все про:Киев (17899) нападение (1683) ограбление (1248) стрельба (2521)

 Напавшие на мужчину на Зоологической улице стреляли из боевого оружия. ФОТО

На месте происшествия найдена пуля от боевого огнестрельного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, при нападении на мужчину на ул. Зоологической в Киеве было использовано боевое огнестрельное оружие.

Напомним, сегодня, 17 августа, неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие пытались забрать сумку.

Из собственных источников Цензор.НЕТ удалось получить фото с места происшествия, где изображена пуля, которой предположительно стреляли нападавшие.

Напавшие на мужчину на Зоологической улице стреляли из боевого оружия 01


Ранее сообщалось, что нападение было совершено, вероятно с целью ограбления. Злоумышленники пытались отобрать у пострадавшего сумку с ценностями.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чикаго ЕПТА!!!
без пулемета страшно выходить во двор....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
На вид вроде 9мм. Сейчас такое оружие даже у детей есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с Макаровым 9 мм только лохи подростки ходят... - сейчас АКСУ в тренде...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крутые пацаны сейчас возят в авто крупный калибр (12.7) типа Корда. Хоть в трусы и не спрячешь, зато выстрел надежный. И главное один.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Neutral13 - Корд не плох ..., но в фаворе у богатых Глоки и Беретты.... Корды просто у нас выпускают и Аваков раздает их корешам при каждом застолье... - наверное уже с номерами спиленными прямо на заводе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут не та весовая категория. Если ствол коротковат значит ... (кто-то) виноват.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как всегда. Напали гопники на безоружного раба и отобрали все. Приехала палиция, руки в брюки, яйца потеребили, записали в книжечку что ето очередной глухарь и уехали хватаграфироваться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
раньше гопота кошельки щипала, рыжьё срывала, а теперь эта гопота с оружием(
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни дня без стрельбы но по уверениям Авакова уровень преступности резко снижается.))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все кто непосредственно участвовал в боевых действиях, в первую очередь участники так называемых добробатов с погашенными и непогашенными судимостями должны быть взяты на персональный учет. С ними в обязательном порядке должны проводиться мероприятия по адаптации их к мирной жизни. Если приспособить к мирной жизни не удастся, то как минимум изолировать от общества, а как максимум обезвредить.
А лучше всего создать украинский иностранный легион по примеру французского и найти этим людям занятие по их увлечениям и способностям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
интересно, если судимость все равно в базе , то к чему это очковтирательство с погашеными или непогашеными .....бред сивой кобылы...... судимость или есть или нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вже кожна шваль ходить з цівкою. А в таких законослухняних дибілів, як я, досі ще немає ані пістолета, ані автомата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а если сразу сидеть на кладбище и никуда не отходить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
15тыщ долларов ето не такая и большая сумма, даже нормальную машину не купишь. При Ющенке ходили со 100 тыщами долларов и такого не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Volodymyr Zaiets - пистолет не купишь легально..., а остальное - вперед в магазин... Максимум 3 недели хлопот и будет у тебя ствол... Купить нелегал быстрее, но есть риск купить херьню или подставится... - слишком много предложений сейчас на рынке, а сайтов с отзывами покупателей нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
купить гладкоствол - проще, нарезной карабин сложнее... Вопрос в его ношении, применении гораздо больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ITLaB - да нет больших проблем на самом деле - я свою помпу в машине вожу при ответственных прогулках..., а на улице ножик на кармане....пока что.. Бывают ситуации..., когда тебе уже до сраки будет вопрос - посадят, не посадят?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Блин, кто так материалы пишет, дауны? "Пытались", "предположительно стреляли"... Так отобрали сумку или нет? Мужик жив? Ранен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дивно, але не відібрали І хоч поранили, але чоловік остався з грошима. Певно все ж ті три прохожі у формі їх злякали. Хоч і самі не на жарт злякалися
 показать весь комментарий
Ответить
 
А нападавшие неопытные были. Начинающие налетчики. Но имеют огнестрельное оружие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А була б у військових хоча б короткоствольна зброя, то вони б нападників би враз постріляли. А потім би виявилось, що то зйомки фільму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А будь у мужика с сумкой ствол - было бы три трупа и план "перехват" не надо было бы вводить. Только план по вывозу трупов труповозкой и последующая установка личностей безвременно усопших говнюков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба Пашинсько запитати. Може це його знову обматюкали? А він взяв та й шмальнув.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лживая толстая человека Покушаемая Антонина
Равно как и ее любимый Фейсбучно-Рюкзачный Хачик
Рассказывают о резком снижении преступности в Украине.
Вы верите?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора цих звірюк з зоо відстрілювати. Бо дивишся на це відео і трохи дивуєшься...Так можно вбити кожного в толпі і всі будуть стояти дивитися. Побачимо до чого привиде поліція
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНапавшие на мужчину на Зоологической улице стреляли из боевого оружия. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти