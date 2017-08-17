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 В Киеве на улице Зоологической неизвестные стреляли в мужчину: нападавшие забрали сумку и скрылись, - "112 Украина". ФОТОрепортаж

На месте работает полиция и медики.

В Киеве на улице Зоологической неизвестные расстреляли мужчину, сообщает "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам очевидца, неизвестные в масках напали на мужчину и выстрелили минимум два раза. Предварительно, нападавшие забрали сумку и скрылись.

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Сейчас на месте работает полиция. По данным правоохранителей, стреляли из травматического пистолета резиновыми пулями.

"Прибыли 2 машины патрульных, они опрашивают свидетелей, забрали вещественные доказательства. Был найден нож, который оставили мужчины, когда они убегали. Прибыло также 2 кареты скорой, в одной карете сейчас раненый. В полиции сказали, что у мужчины ранения резиновыми пулями в шею и еще одно ранение", - сообщила корреспондент телеканала.

В Киеве на улице Зоологической неизвестные стреляли в мужчину: нападавшие забрали сумку и скрылись, - 112 Украина 01В Киеве на улице Зоологической неизвестные стреляли в мужчину: нападавшие забрали сумку и скрылись, - 112 Украина 02В Киеве на улице Зоологической неизвестные стреляли в мужчину: нападавшие забрали сумку и скрылись, - 112 Украина 03

Позже стало известно, что раненого мужчину отвезли в больницу.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ Киеве на улице Зоологической неизвестные стреляли в мужчину: нападавшие забрали сумку и скрылись, - "112 Украина". ФОТОрепортаж
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