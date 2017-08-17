 Водитель BMW сбил мотоциклистку в Одессе, протаранил три машины, бросил автомобиль и сбежал. В салоне нашли удостоверение сотрудника СБУ, - "Думская". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
Как сообщили очевидцы происшествия, водитель BMW на скорости сбил мотоциклистку. После этого он заехал на улицу Леваневского, где ударил три машины, а затем бросил автомобиль и сбежал в неизвестном направлении.
Пострадавшую с переломом руки и черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.
В салоне авто очевидцы обнаружили пакет документов, среди которых была "корочка", похожая на удостоверение сотрудника СБУ. Документ якобы выдан на имя майора Куксы Дмитрия Викторовича.
По данным издания, в Одессе зарегистрирован только один человек с таким именем - это сын учредителя одесской компании "Вивал Марин" Виктора Ивановича Куксы.
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"машину у СБУ-шника вчора угнали, а його самого і в місті не було..."
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Жарко в Одессе. У любого может случиться помутнение, даже ночью. Любой врач-эксперт подтвердит
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Да,особенно когда 30 градусов на солннце,а 40 градусов внутри
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