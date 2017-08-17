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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5991) Одесса (5838) СБУ (14726)

 Водитель BMW сбил мотоциклистку в Одессе, протаранил три машины, бросил автомобиль и сбежал. В салоне нашли удостоверение сотрудника СБУ, - "Думская". ФОТОрепортаж

ДТП с пострадавшими случилось 16 августа около 23 часов в районе 8-й станции Большого Фонтана в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель BMW на скорости сбил мотоциклистку. После этого он заехал на улицу Леваневского, где ударил три машины, а затем бросил автомобиль и сбежал в неизвестном направлении.

Водитель BMW сбил мотоциклистку в Одессе, протаранил три машины, бросил автомобиль и сбежал. В салоне нашли удостоверение сотрудника СБУ, - Думская 01

Пострадавшую с переломом руки и черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

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Водитель BMW сбил мотоциклистку в Одессе, протаранил три машины, бросил автомобиль и сбежал. В салоне нашли удостоверение сотрудника СБУ, - Думская 02

В салоне авто очевидцы обнаружили пакет документов, среди которых была "корочка", похожая на удостоверение сотрудника СБУ. Документ якобы выдан на имя майора Куксы Дмитрия Викторовича.

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Водитель BMW сбил мотоциклистку в Одессе, протаранил три машины, бросил автомобиль и сбежал. В салоне нашли удостоверение сотрудника СБУ, - Думская 03

По данным издания, в Одессе зарегистрирован только один человек с таким именем - это сын учредителя одесской компании "Вивал Марин" Виктора Ивановича Куксы.

Водитель BMW сбил мотоциклистку в Одессе, протаранил три машины, бросил автомобиль и сбежал. В салоне нашли удостоверение сотрудника СБУ, - Думская 04

Водитель BMW сбил мотоциклистку в Одессе, протаранил три машины, бросил автомобиль и сбежал. В салоне нашли удостоверение сотрудника СБУ, - Думская 05
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Все вторичные признаки сотрудника СБУ налицо - пьяный, ночью, чорная бэха, сбил - закрыл машину - ушел. Даже посвидчення уже есть почти настоящее. Такой ценный сотрудник пропадает - куда на Бебеля смотрят? Готовый профессионал. Берите скорее - и в порт контрабанду мониторить.
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Наказывать надо жестко - а то думают что бога за яйки поймали , вот и мажорят с удостоверениями
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Одесская СБУ - ещё то. Два года назад активисты автомайдана на парковке перед облМВД заблокировали авто с полосатой тряпкой в салоне. Водителем оказался капитан СБУ. Через пару дней руководство "разобралось" с сепаром в погонах и дало ответ: типа, это он в память о погибшем на войне дедушке колорадскую ленту повесил, а в остальном великий патриот...
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Добре, що дівчина жива. Хай поправляється.
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Так он сотрудник СБУ,или такие корочки у нас тоже в продаже?
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В Одессе есть в продаже всё,корочки, даже с местами!
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Но по вторичнім признакам (пьяній, ночью, сбил, скрілся не оказав помощи) скорее он из СБУ
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Жарко в Одессе. У любого может случиться помутнение, даже ночью. Любой врач-эксперт подтвердит
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Именно такой и будет сделан вывод! Отпустят, извинятся, ксиву вернут.
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Ставлю на те, що виявиться наступне:
"машину у СБУ-шника вчора угнали, а його самого і в місті не було..."
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- Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице.
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Я так понимаю он , до сих пор не в Сизо Безноказанасть рождает новіе преступления , и кто будет следующи ,....лоторея ,мечтаю . что бі єто біли судейские или прокурорі
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vadyan
Жарко в Одессе. У любого может случиться помутнение, даже ночью. Любой врач-эксперт подтвердит
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Да,особенно когда 30 градусов на солннце,а 40 градусов внутри
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Або прийде бомж до відділку і скаже що той дав йому покататись і він був за кермом. В рукавицях був, тому на рулі тільки відбитки власника. А чо - мерзне в руки він, має право.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВодитель BMW сбил мотоциклистку в Одессе, протаранил три машины, бросил автомобиль и сбежал. В салоне нашли удостоверение сотрудника СБУ, - "Думская". ФОТОрепортаж
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