 Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 15 тыс. литров. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей по факту приобретения, транспортировки и реализации незаконно изготовленного алкоголя с поддельными акцизными марками, было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка незаконно изготовленного спирта, который закупался в Винницкой области.
В одном из сел был остановлен автомобиль Volvo с прицепом под управлением гражданина Украины. В результате проведенных мероприятий в нем были обнаружены 15 тысяч литров спирта, который находился в металлической цистерне. Кроме того, под номерными знаками автомобиля и прицепа находились другие знаки. В настоящее время спирт и транспортное средство, общей стоимостью почти четыре миллиона гривен, изъяты.
Следственные действия продолжаются.
188 4
В ходе обысков на 41 спиртзаводе налоговики изъяли около 980 тонн спирта на 180 млн гривен(39)
Налоговая милиция проводит широкомасштабную спецоперацию: на 41 спиртзаводе проходят обыски. ФОТОрепортаж(62)
10,8 тыс. литров спирта изъято на Волыни. ФОТОрепортаж(10)
Налоговики изъяли на Кировоградщине более 4,5 тысячи литров незаконно изготовленного спирта. ФОТО(1)
Верховная Рада отказалсь реанимировать налоговую милицию(0)
Налоговики ликвидировали в Николаевской области два цеха по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж(2)
Налоговики ликвидировали на Ривненщине цех по незаконному изготовлению пива из российского солода и хмеля. ФОТОрепортаж(27)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить