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Все про:налоговая милиция (1553) Ривненщина (677) спирт (241) ГФС (3150)

 Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 15 тыс. литров. ФОТОрепортаж

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции совместно с патрульной полицией изъяли из незаконного оборота 15 тысяч литров спирта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей по факту приобретения, транспортировки и реализации незаконно изготовленного алкоголя с поддельными акцизными марками, было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка незаконно изготовленного спирта, который закупался в Винницкой области.

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В одном из сел был остановлен автомобиль Volvo с прицепом под управлением гражданина Украины. В результате проведенных мероприятий в нем были обнаружены 15 тысяч литров спирта, который находился в металлической цистерне. Кроме того, под номерными знаками автомобиля и прицепа находились другие знаки. В настоящее время спирт и транспортное средство, общей стоимостью почти четыре миллиона гривен, изъяты.

Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 15 тыс. литров 01Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 15 тыс. литров 02Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 15 тыс. литров 03Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 15 тыс. литров 04Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 15 тыс. литров 05Налоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 15 тыс. литров 06

Следственные действия продолжаются.
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- « Накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все целовали его.» (с)
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По Україні почав розїжати спирт, який Луценко тиждень тому заарештував на спиртзаводах)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Ривненщине задержали незаконную партию спирта объемом 15 тыс. литров. ФОТОрепортаж
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