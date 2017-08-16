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 Гибель военнослужащего в ДТП: солдат перебегал Одесскую трассу. ФОТО

Обнародованы подробности гибели военнослужащего вследствие ДТП в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", авария случилась около 14:00 на Киевском шоссе, в районе "Мерседес-центра". Водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

По данным сайта, погиб солдат срочной службы 1996 года рождения. Он вместе с товарищем перебегал дорогу, но у него сорвало кепку, и когда он за ней вернулся, произошло столкновение.

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Напомним, ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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премiя Дарвiна його....
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От того что проспекты не перебегаю.
а ты если тугодум то можешь повторить подвиг этого бегуна, а не так и Павлика Морозова заодно.
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ну и хер на ту кепку... побежал за слетевшей кепкой - вылетел из берцев.

это же надо додуматься такую трассу с отбойником перебегать....
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Хлопці ! Ну, не можна ж так ! Треба берегти себе, бути уважним ... Машина не може зупинитися миттєво.

Горе родині.
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Мозгов совсем нет, очень жаль...
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Там же посредине отбойник. Как можно эту трассу перебегать? При четырех-шести полосах движения.
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ближайший переход на другую сторону дороги там в 1 км - что с одной стороны, что с другой...А рядом там еще "Новая линия". Там таких перебигающих целые стада
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