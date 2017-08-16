 Гибель военнослужащего в ДТП: солдат перебегал Одесскую трассу. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", авария случилась около 14:00 на Киевском шоссе, в районе "Мерседес-центра". Водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
По данным сайта, погиб солдат срочной службы 1996 года рождения. Он вместе с товарищем перебегал дорогу, но у него сорвало кепку, и когда он за ней вернулся, произошло столкновение.
Напомним, ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Вследствие ДТП в Одесской области погиб военнослужащий, - оперативное командование "Юг"(0)
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а ты если тугодум то можешь повторить подвиг этого бегуна, а не так и Павлика Морозова заодно.
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это же надо додуматься такую трассу с отбойником перебегать....
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Горе родині.
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