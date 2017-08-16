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Все про:парад (453) Полторак (923) Олег Богачук (586)

 Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

киев парад

Вечером 16 августа в Киеве прошла первая репетиция военного парада, который состоится 24 августа в День Независимости Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

По словам министра обороны Степана Полторака сегодня была проведена первая тренировка.

"Я доволен подготовкой всего личного состава, который принимает участие в параде.Также настроем и моральным духом", - отметил министр.

По его словам, у каждого подразделения, которое участвовало в тренировке, были свои недостатки, на которые им будет указано.

Говоря об участии иностранных войск в параде, Полторак подчеркнул: "Будет до 10 подразделений из разных стран. Некоторые будут представлены полноценными подразделениями, другие - группами знаменосцев с флагами их стран".

Министр отметил, что большинство участников парада принимали участие в АТО. Это касается и курсантов. 60% личного состава курсантов также принимали участие в АТО.

"Мы решили в этом году не прогонять технику, а показать модернизированную и новую технику. Ее будет до 70 единиц", - подчеркнул Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил план мероприятий по празднованию Дня Независимости с парадом и демонстрацией военной техники в Киеве



Смотрите также: 67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж



Читайте на "Цензор.НЕТ": В параде в День Независимости в Киеве будут участвовать расчеты 10 зарубежных стран, приедут 11 военных министров, - Полторак

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 01

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 02

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 03

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 04

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 05

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 06

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 07

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 08

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 09

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 10

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 11

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 12

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 13

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 14

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 15

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 16

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 17

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 18

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 19

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 20

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 21

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 22

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 23

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 24

Репетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве 25

Фото, видео - Олег Богачук

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Знову щось "ПАРАДИРОВАТЬ " збираюця.Чому командувач парадією їздит машиною, приймаючи парадію,стидаєця свого стройового кроку чи взагалі невзмозі стільки пройти пішки( про підтягування й смугу перешкод мова взагалі йти не може з огляду які БУДКИ понажирали)
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Чим бы дурне дытя не гралося, абы ТАРИФЫ мовчки платыло и про ОФШОРЫ не гавкало ! Ой , дурни ж люды, вас ще з рокив трыста будуть мать ! ТАК ВАМ И ТРЕБА !
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Тебе видно в дитинстві татко часто "саджав на коліна". МАВ, як ти кажеш... Дивийся на файних хлопців (і забудь про таткІВ)...
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Жора Веточкин, сепарское насекомое, в Украине война идет с москальной ордой, а оно все про тарифы блеет
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У кацапов и зрадофилов уже бомбит от парада?)) Это же какими надо быть идиотами, чтобы напасть на нашу страну под предлогом недопущения размещения баз НАТО, а тут херясь: солдаты НАТО уже в Киеве))) Я считаю, что парад обязательно нужно проводить. Позиционная война сильно выматывает две противостоящие стороны. Вот для поднятия боевого духа своей армии (как, например, считаю перелет на истребители Верховного Главнокомандующего хорошим знаком для пилотов ВСУ) и для поднятия веры своего народа как раз на зло мордору надо это делать. Не все гладко в нашей стране, не уничтожена коррупция, не все реформы еще дали результат, но позитивная динамика уже виднеется. Давайте, кацапчики и зрадо@бы, нападайте) Наносите артпуканские удары по своей клавиатуре)
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согласен! IМХО: внутренний голос мне подсказывает,что раз уж США взялись за Украину-то теперь все будет хорошо!
Надо только выгнать с Украинской земли москальных оккупантов и сепаров
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У тупорилого совкового бидла аж потепліло на душі...
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Секта Свидетелей Поцарапанного Асфальта и Худеньких Мальчиков В Пластмассовой Форме, фааас!!!

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забыл про секту свидетелей колбасы по 2р.20коп.
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Какие все красивые с новым оружием, на передовой по сравнению с ними бомжи.
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дивишся на хлопців, і аж на душі теплішає.
СЛАВА УКРАЇНІ.!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоРепетиция парада ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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